Vedci chcú chrániť 20 percent oceánu

Takmer 150 vedcov z celého sveta žiada vytvorenie veľkých oceánskych parkov, v ktorých by platil úplný zákaz lovu morských živočíchov. Navrhujú, aby 20 percent svetového oceánu tvorili tieto morské parky, ktoré by boli medzinárodne chránené. Oceánografick

22. feb 2001 o 0:00

é a biologické výskumy hovoria, že do zoznamu ohrozených živočíchov pribúda čoraz viac morských živočíchov a situácia je veľmi vážna. Tento návrh bol prezentovaný na výročnom zasadaní American Association of the Advancement of Science (AAAS). Odhaduje sa napríklad, že v posledných rokoch sa len v Atlantickom oceáne vylovilo takmer 90 percent tresky. V súčasnosti je chránená len jedna desaťtisícina (!) z celkovej plochy oceánov a morí. V týchto morských rezerváciách sa však dosiahli veľmi sľubné výsledky; populácie rýb a iných morských živočíchov sú v týchto chránených vodách až o 90 percent vyššie ako v otvorenom oceáne. V morských rezerváciách Leigh, severne od Nového Zélandu, alebo v inej rezervácii pri pobreží amerického štátu Maine napríklad podstatne vzrástli populácie morských rakov a rýb. Vlády jednotlivých štátov doteraz s vytváraním morských rezervácií váhali predovšetkým pre odpor rybárskych spoločností ale aj pre nedostatok vedecky podložených informácií, či takéto rezervácie budú skutočne účinné. „Morské rezervácie by bezpochyby splnili svoj účel a otázka už dnes nestojí či, ale kde takéto rezervácie zriadiť,“ povedala pre BBC prof. Jane Lubchencová z Oregon State University v USA.