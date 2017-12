Kmeňové bunky „opravia“ mozog

22. feb 2001 o 0:00

Kmeňové bunky z pupočnej šnúry pri pôrode sú schopné opravovať poškodenia mozgu. FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Kmeňové bunky, ktoré sa nachádzajú v pupočnej šnúre pri pôrode, sú schopné opravovať poškodenia mozgu pri mozgovej porážke, tvrdia vedci. Keby sa zvyšky pupočnej šnúry po pôrode neodhadzovali, ale uchovávali v mraziacich boxoch, mohli by byť efektívne využité pri mnohých chorobách v dospelosti. Prof. Paul Sanberg z University of South Florida v USA urobil experiment, pri ktorom odobral kmeňové bunky z krvi pupočnej šnúry a v laboratóriu z nich vypestoval nedospelé nervové bunky (neuróny). Tieto bunky vstrekol do žily potkana, ktorému predtým vyvolali mozgovú porážku. Vstreknuté bunky sa v krátkom čase dostali na poškodené miesta v mozgu a v priebehu 14 dní od príhody sa zdravotný stav potkana zlepšil takmer o 50 percent. Okrem toho, že tieto bunky nahradili poškodené bunky, spustili v organizme potkana aj samostatné regeneračné procesy vo vnútri jeho mozgu.

Ako povedal pre BBC prof. Sanberg, vstrekovanie buniek do krvi pacienta je oveľa vhodnejšie, pretože pri ňom nie je nutný chirurgický zákrok ako pri priamej injektáži do poškodeného miesta v mozgu. Existuje dokonca určité časové „okno“; bunková injekcia by mala byť pacientovi podaná do jedného týždňa od príhody.

Techniku liečby kmeňovými bunkami v súčasnosti začína využívať čoraz viac lekárov na celom svete. Už dnes sa týmto spôsobom liečia niektoré druhy leukémie a anémie. Táto technika by tiež mohla byť náhradou za kontroverzné pestovanie ľudských embryí na liečebné účely. Sanberg predpovedá, že banky s kmeňovým materiálom sa čoskoro stanú bežnou praxou.