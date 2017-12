Motorola dnes predstavila tri nové kľúčové modely pre rok 2004

Spoločnosť Motorola dnes v poľskom Krakowe predstavila tri nové kľúčové modely pre rok 2004.

5. feb 2004 o 15:38 Marián Pavel - SME online, Krakow

V art-galérii Bunkier Sztuki najprv prezentovala výstavu Art Of The Mobile, ktorú tvorili fotografie z mobilných telefónov a neskôr odprezentovala nástupcu štýlového telefónu s rotujúcim telom V70 s označením V80 a dva véčkové modely strednej triedy V180 a V220.

Okrem toho Motorola uviedla aj špeciálnu štýlovú edíciu modelu V600 s označením The Little Black Mobile a nové zariadenia využívajúce Bluetooth.

Nové telefóny majú veľmi podarený dizajn a dobrú výbavu – Motorola v produktovom rade na rok 2004 napríklad stavila na MP3-zvonenia a aplikáciu instant messaging umožňujúcu mobilné chatovanie v reálnom čase.

Motorola V80

Nástupca inovatívneho modelu V70, ktorý v oblasti mobilov zadefinoval pojem „štýlový“ prichádza opäť s originálnymi a doteraz nepoužívanými riešeniami.

Tentoraz je mobil v tvare oválu s veľkým farebným displejom na prednej strane. Po jemnom dotyku sa kryt telefónu otočí okolo vlastnej osi smerom doľava. V 90° uhle sa automaticky zapne digitálny fotoaparát a odkryje sa klávesnica, pri 180° uhle možno s telefónom bežne pracovať. Samozrejmosťou je automatické otáčanie obrazu na displeji.

Štýlový dizajn telefónu dopĺňa efektné šesťfarebné podsvietenie okraja displeja s blikajúcou klávesnicou počas zvonenia.

V trojpásmovom modeli V80 nechýba digitálny fotoaparát a s videokamerou, bluetooth, MP3-zvonenia i podpora Java hier a aplikácií. Cez USB je možné telefón pripojiť k počítaču a synchronizovať v ňom dáta.

V80 sa na trh dostane v druhom kvartáli tohto roka.

Motorola V180

Motorola V180 je telefón strednej triedy určený pre mladých ľudí. Pri slušnej výbave by sa mal predávať za prijateľnú cenu. Véčko má zaujímavo riešenú klávesnicu s funkčnými klávesmi združenými tesne vedľa štvorsmerového ovládacieho tlačidla, kvalitný displej zobrazujúci 65000 farieb, podporuje MP3-zvonenia, bohaté možnosti personalizácie a zabudovanú funkciu instant messaging na chatovanie v reálnom čase. Cez USB je možné telefón pripojiť k počítaču a synchronizovať v ňom dáta.

Na trhu by sa mal tento model začať predávať tiež v druhom štvrťroku 2004.

Motorola V220

Vyšší model V220 má strieborný kryt doplnený na prednej strane efektným kruhovým lemovaním šošovky fotoaparátu. Tento telefón je určený náročnejším užívateľom, zodpovedá tomu aj jeho výbava: VGA fotoaparát, MP3-zvonenia, GPRS triedy 10, WAP 2.0, instant messaging, Java MIDP 2.0. Aj model V220 má kvalitný displej s rozlíšením 128 x 128 bodov zobrazujúci 65000 farieb. Cez USB sa dá pripojiť k počítaču a užívateľ si môže zosynchronizovať dáta.

Aj V220 príde na trh v druhom štvrťroku 2004.

Limitovaná edícia modelu V600 v čiernej farbe

Model V600 je možné zatiaľ zohnať iba v zahraničí, na slovenskom trhu ešte nie je dostupný. Telefón má okrem bohatej výbavy zaujímavý dizajn, ktorý výrobca využíva na uvádzanie limitovaných edícií. Pred časom sa napríklad tento telefón predával osadený briliantmi, tentoraz je však na výber podstatne lacnejší variant - The Little Black Mobile.

Bluetooth headset HS820

Motorola rozširuje svoje portfólio bluetoothových zariadení o bezdrôtovú súpravu do ucha HS820. Súprava s moderným dizajnom má dosah 10 m a vydrží 5 hodín hovoru a 100 hodín v pohotovostnom režime.

Súpravu Motorola uvedie v rovnakom čase ako nové telefóny.