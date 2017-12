Sexuálna poradňa nielen pre kobylky

Nájsť odpoveď na otázku o zmysle života je ťažké. Aj keď z biologického pohľadu vlastne ani nie je čo riešiť - zmyslom života je úspešne sa rozmnožiť. Akokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. A čo najviac. To je to jediné, na čom naozaj záleží.

5. feb 2004 o 0:00 ALEXANDER AČ

Olivia Judsonová v knihe Sexuálna poradňa dr. Tatiany pre všetky živé stvorenia. Úplný sprievodca evolučnou biológiou sexu (Nakladateľstvo Dokořán a Argo, Praha 2003, preložil Martin Seethaler) nás citlivo uvedie do sveta všemožných zvieracích stratégií rozmnožovania, ktorých pestrosť prekoná aj tú najdokonalejšiu predstavivosť. Pri čítaní tejto pútavej a vtipne napísanej knihy musíme na chvíľu opustiť všetky ľudské morálne zásady, obmedzenia a zábrany, lebo medzi živočíchmi je všetko dovolené.

Napríklad samička kobylky často odhryzne samčekovi hlavu. Prečo sa samček potom tak hrnie do párenia? Pretože potomkovia sú cennejší ako vlastný život. Iný samček, uväznený priamo v reprodukčných orgánoch samičky, to má jednoduchšie; nemusí chodiť ďaleko a nemusí ani súperiť s inými samčekmi. Niektoré morské živočíchy dokonca dokážu prispôsobiť svoje pohlavie. Ak napríklad na seba narazia larvy dvoch samičiek svojho druhu, jedna sa zmení na samčeka. Inak zostane samičkou.

Hovoríte si, že monogamia je bežná aspoň medzi zvieratami? Omyl. Naozajstná monogamia je výnimočná a praktizuje ju iba zopár druhov v celej živočíšnej ríši. Iný vžitý predpoklad hovorí, že v neistom živočíšnom svete je aspoň jedna istota - vernosť samičiek; ani to však neplatí. Samičky si vyberajú naozaj dôkladne a vernosť býva až na druhom mieste. Ak však nejaký samček narazí na extrémne žiarlivú samičku, môže si byť istý, že mu bude verná, a to so všetkými nepríjemnosťami, ktoré to preňho prinesie.

Spôsobov rozmnožovania v živočíšnej ríši je skutočne nepreberné množstvo. Až toľko, že ľudskú biologičku Tatianu, dlhoročnú vedeckú redaktorku týždenníka The Economist a terajšiu výskumnú pracovníčku na londýnskej Imperial College, to inšpirovalo ku konštatovaniu: „Oveľa viac vecí mi teraz pripadá normálnych. Musím sa priznať, že niektorým z vás (zvierat) závidím."