Alcatel OT332 - lacný farebný telefón pre školákov

Na bleskový test sme dostali farebnú odnož populárneho modelu OT331 od Alcatelu s označením OT332. Veľké zmeny však nečakajte...

3. feb 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

OT332 (na obr. vpravo) je na prvý pohľad úplne zhodný s modelom OT331 (na obr. vľavo) – odlišuje ich iba farebný displej. Telefón má hranatý tvar s mierne zaoblenými rohmi, kryt tvorí plast imitujúci kov. Testovaný model mal modrú prednú časť. Na ľavom boku sú konektory pre nabíjanie a slúchadlá, anténa je integrovaná do telefónu.

Klávesy sú citeľne vystúpené z povrchu, sú tuhé a dobre sa ovládajú.

Ovládanie

Telefón sa ovláda tlačidlom Drive Key, ktoré majú takmer všetky modely po OT535. Tlačidlo je trochu tuhé, dá sa ním hýbať do dvoch smerov a voľbu potvrdiť jeho stlačením. Okrem Drive Key telefón ovládate iba dvomi ďalšími tlačidlami – „c“ a spoločným tlačidlom pre zdvihnutie a odmietnutie hovoru.

Displej

Telefóny Alcatel OT3xx patria do najnižšej triedy, preto v mobile nájdete malý displej zobrazujúci iba 4096 farieb. Pri rozlíšení 96 x 65 bodov dostanete celkom slušné zobrazenie farieb. Zázraky však nečakajte.

Menu telefónu

Aj menu telefónu prevzal OT332 od modelu OT331, nevšimli sme si v ňom žiadne zásadné zmeny okrem farebných pozadí a rôznofarebných tém. Vstup do menu je rozdelený do dvoch položiek – Služby a Menu. V službách je k dispozícii iba WAP priehliadač.

Menu telefónu sa prehliada po riadkoch, užívateľ si môže vybrať jednu z dvoch veľkostí písma. Text je doplnený farebnými ikonkami.

Menu telefónu je logicky zoradené a užívateľ sa v ňom rýchlo zorientuje.

Funkcie

OT332 je telefón určený pre starších ľudí a deti, podľa toho sú prispôsobené aj jeho funkcie. Funkcia alarm je rozdelená do niekoľkých položiek podľa využitia – budík (iba jednorazový, no dokáže zvoniť aj keď je telefón vypnutý, pričom sa dá táto funkcia úplne vypnúť), pripomienkovač a narodeniny. Ku každému zvoneniu sa dá nastaviť samostatná melódia a hlasitosť. V telefóne je ešte kalkulačka a jedna hra (puzzle). To je všetko :) Ak, samozrejme, nerátame SMS a EMS správy.

Napriek tomu, že telefón je farebný, WAP stránky si môžete prehliadať len čiernobielo. A nadôvažok telefón nepodporuje GPRS, takže na WAP sa dostanete len vytočením dátového čísla operátora (pozor, je to drahšie riešenie spoplatňované podľa času!).

Polyfonické zvonenia sú skôr priemerné, oveľa lepšie znejú nasamplované zvuky (napríklad spev vtákov, policajná siréna), väčšina z nich pochádza z modelu OT715.

Úvodnú obrazovku si môžete personalizovať buď animovanými alebo statickými obrázkami.

Batéria

OT332 je jeden z mála low-endových telefónov s Li-polymérovou batériou (s kapacitou 600 mAh). Pri bežnom používaní budete telefón nabíjať približne každých 4 – 5 dní.

Celkové hodnotenie

Vzhľadom k deklarovanej nízkej cene, za ktorú sa bude Alcatel OT332 (do 4000 Sk s DPH) predávať je pomer cena/výkon celkom zaujímavý. OT332 nie je výnimočný, no ani podpriemerný telefón. Dizajnom nijak neupúta, no pri cieľovej skupine (deti, starší ľudia) sa to považuje skôr za výhodu ako hendikep. Rad lacných (low-end) telefónov od Alcatelu je veľmi vydarený, aj keď už začína byť trochu nemoderný a tento rok ho čaká jednoznačne výrazné osvieženie. OT332 je toho ďalším dôkazom.