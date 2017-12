Neandertálec nie je priamy predok Homo sapiens

2. feb 2004 o 2:53 TASR

New York 2. februára (TASR) - Neandertálci nie sú priamymi predkami moderného človeka. Odlišujú sa od neho tak výrazne, že musia byť klasifikovaní ako samostatný druh, ktorý vyhynul. V časopise Proceedings vydávanom Americkou akadémiou vied to konštatuje tím Kateriny Harvati z univerzity v New Yorku, ktorý uskutočnil rozsiahlu porovnávaciu analýzu lebiek rôznych druhov primátov.

Antropológovia už dlhé roky diskutujú o tom, či neandertálec bol alebo nebol priamym predkom súčasného človeka. Harvatiovej tím chcel túto diskusiu definitívne ukončiť.

Vedci preto analyzovali viac ako 1000 lebiek moderného človeka a neandertálcov a 11 lebiek žijúcich primátov (šimpanzov, goríl a iných). Na každej lebke určili 15 štandardných meracích bodov a použili trojrozmerné analýzy, aby mohli špecifické rozloženia bodov dať do jedného obrazu a určiť odlišnosť tvarov.

Tým, že do analýzy zahrnuli súčasné druhy, mohli vedci vypracovať model, ktorý určil variácie medzi príbuznými druhmi primátov. Konkrétne sa dalo určiť, do akej sa môžu odlišovať dva príbuzné druhy primátov.

Rozdiely medzi neandertálcami a modernými ľuďmi sú jednoznačne väčšie ako tie, ktoré vedci objavili medzi poddruhmi alebo jednotlivými populáciami. Moderný človek sa odlišuje od neandertálca minimálne toľko, ako príbuzné druhy primátov.

"Tieto údaje sú najkonkrétnejším dôkazom toho, že neandertálec je naozaj samostatným druhom v rámci rodu Homo," vyhlásila Harvati.