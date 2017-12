Rozhovor so šéfredaktorom Hráča - jediného slovenského herného časopisu

Nielen internetovými recenziami sú počítačové hry živé a kým v okolitých krajinách úspešne obšťastňuje trh hneď niekoľko herných magazínov, na Slovensku máme stále len jeden. V nasledujúcom rozhovore vám prinášame informácie priamo zo zákulisia jeho košic

3. feb 2004 o 0:00 Marián Kluvanec

Zdravím ťa Roland, na úvod by si mohol prezradiť niečo o minulosti a súčasnom stave Hráča - kedy vznikol, kto ho založil, akými zmenami odvtedy prešiel, koľko ľudí sa podieľa na výrobe časopisu dnes...

Roland Dvorský: Ahoj, ahoj. V čase, keď Hráč začínal (máj 1996), som o ňom iba počul od známych. Neskôr som mal možnosť nakuknúť, ako sa také čosi robí. Skoro o tri roky neskôr som dostal možnosť niečo napísať a tak som si v čísle 28 (v marci vyjde už 67. číslo - pozn. redaktora) mohol prečítať vlastné recenzie. Keď sa na to teraz spätne pozerám, boli to recenzie dosť nezrelé a neohrabané, ale také sú začiatky :-). Časopis založila a doteraz vydáva firma KON TIKI. Čo sa týka redakcie, tak tá sa tvorila skutočne dlho. Myslím, že z pôvodných členov už v Hráčovi nie je nik. Na poste šéfredaktora sa takisto ocitlo zopár ľudí, až som prebral žezlo po Milošovi Antalovi ja. Mimochodom, ten šéfoval najdlhšie a zanechal po sebe kus skvelej práce. Teraz je redakcia viac-menej stabilná, pribudli noví ľudia, ktorí sú skutočne nadšení pre vec a až ma udivuje, za aký čas dokážu prejsť hru a napísať recenziu.

Ako sa na Slovensku robí časopis o počítačových hrách, resp. aké sú rozdiely vo výrobe v porovnaní so zahraničnými redakciami?

Výroba jedného čísla znamená množstvo stresov a organizovania. A samozrejme práce. Zahrať, napísať, poslať grafikovi :- ). Plus kopa mailov, telefonátov, hádok ale aj srandy. Ešte sme sa nepobili, takže myslím, že to zvládame. Zahraničné redakcie som osobne nemal možnosť navštíviť a poznať teda ich prácu ale myslím, že majú viac ľudí, lepšie počítače a zarobia si ťažké eurá.

Ovplyvňuje ťa pri tvorbe Hráča fakt, že u nás ste jediné printové médium s touto tematikou?

Nad tým som sa nikdy nezamyslel. Konkurenciu tu máme tak či onak. Nemyslím, že by ovplyvňovalo.

Na to by som práve nadviazal - nie je tajomstvom, že česká konkurencia (Level, Score, Gamestar) boduje aj na našich trhoch. Mňa by zaujímalo, či Hráč plánuje podobnú expanziu za naše západné hranice a či sa v blízkej budúcnosti chystajú ohľadom časopisu nejaké iné dôležité zmeny.

Nuž, či budeme expandovať, zatiaľ neviem povedať. Isto by to bolo skvelé ale na také rozhodnutia sú tu iní. Nuž a zmeny? Za dva roky sa tlač zlepšila tak o 100 percent a bude to ešte lepšie. Čo sa týka obsahu, počtu strán a iných dôležitých zmien, všetko sa zmení k lepšiemu, presné dátumy neprikladám :-).

Je redakcia Hráča v kontakte s vývojármi a osobnosťami herného priemyslu? V novembrovom čísle ste priniesli rozhovor s tvorcami hry Max Payne...

Áno, to je. Máme „družbu“ aj s UbiSoftom, Codemasters, Sony, Konami atď. Takáto spolupráca je pri tvorbe Hráča nevyhnutná.

Nakoľko dôležité sú pre vás názory a pripomienky čitateľov?

Sú najdôležitejšie. Samozrejme, že sa nedá vyhovieť každému a na počkanie ale bez chvály a kritiky sa nedá prežiť.

V rubrike „Listáreň“ bol svojho času niekoľkokrát kritizovaný engine CD Hráča, teraz ste ho vypustili úplne. Pracujete na novom, alebo môžeme terajší stav chápať ako trvalý?

Ten engine bol podľa väčšiny názorov pekný a šikovný ale technicky zastaralý. Niekedy sme sa hrali pod systémom MS-DOS a engine fungoval bez problémov ale časy sa zmenili a tak treba niečo nové a stabilné. Takže teraz máme CD čisto v podobe dát, žiadne animácie, zvuky, len dáta. Ak sa bude niečo meniť, dozviete sa to včas .

Kedysi na Slovensku vychádzal herný časopis Riki, dnes ste v podstate monopolný:-). Myslíš, že by sa u nás uživil ešte jeden mesačník?

Trh je nevyspytateľný. Niekedy sa uchytia také veci, že sú šokovaní aj ekonómovia a niekedy sa zasa nepredáva tovar, ktorý je super, no ľudia ho aj tak nechcú. Ľudia hľadia hlavne na cenu a na to, čo ešte dostanú zadarmo.

Ktoré herné žánre uprednostňuje väčšina redaktorov Hráča?

Hry akčnejšieho razenia. Potom sú to RPGčky a adventúry.

Podľa čoho sa prideľujú hry na recenzovanie?

Podľa toho, kto čo chce a podľa potreby.

Sú prispievatelia pri udeľovaní záverečných verdiktov nejakým spôsobom centrálne ovplyvňovaní?

Nie sú.

Kto môže do Hráča písať?

Kto písať vie, kto je zodpovedný a flexibilný a kto má rozhľad v danej oblasti.

Ako si sa dostal k šéfredaktorovaniu ty?

Dostal som ponuku. Môj predchodca si vybral mňa, vydavateľ súhlasil a tak som v tom až doteraz.

O tebe je známe, že rád čítaš fantasy literatúru - odtiaľ aj tvoj autorský nick - Silk. Ktoré diela radíš na najvyššie priečky svojej osobnej hitparády? Tiež patríš medzi priaznivcov prsteňovej trilógie?

Áno, fantasy čítam rád, ale takisto aj sci-fi. Občas som prečítal aj niečo „normálne“ ale jednoducho nie je čas. A v noci sa mi chce spať. Silk je zábavná postavička zo ságy Belgariad od Davida Eddingsa. Chlapík, ktorý srší humorom, je prefíkaný a vždy ma pri čítaní rozosmial. To sa veru nepodarí hocikomu.

Pána prsteňov a Hobita som čítal prvýkrát niekedy v roku 1996 a tie knihy ma dostali. Otvoril sa predo mnou skutočný fantasy svet, ktorý sa dostal aj na plátna kín. Jacksonova trilógia nie je síce ako kniha, ale myslím, že sa vydarila, hlavne rozšírené verzie DVD sú super.

Akú najlepšiu hru si za poslednú dobu hral?

Beyond Good And Evil, to je pecka. A zahral som si demo Far Cry, niečo také som ešte nevidel. Na tú hru sa veľmi teším.

Čo by si chcel na záver odkázať našim-vašim čitateľom, hráčom?

Ďakujem za seba aj v mene celého tímu Hráča za priazeň ale aj za kritiku, veď aj to je napokon forma záujmu. Želám veľa príjemných chvíľ strávených s hrami ale pozor na závislosť.

Takže to by aj bolo všetko - vďaka za rozhovor!

Rád som ti odpovedal:-)

