Novinky o Nintendo DS a Sony PlayStation Portable

30. jan 2004 o 15:00 Milo Gracík

Hry pre Nintendo DS budú distribuované na prepisovateľných flash kartách. Tieto majú podľa Nintenda nižšie výrobné náklady než optické disky pri porovnateľnej kapacite, ktorá by mala byť 1 Gbit (t.j. 125MB). Teraz už len všetko závisí od tvorcov hier a predovšetkým od veľkých vývojársky spoločností, či budú ochotní do tohto projektu vraziť peniaze.

Portfólio hier pre PlayStation Portable sa nám utešene rozrastá, okrem už ohlásených, no zatiaľ neznámych titulov od Konami a Namco, tucta hier od EA (ktoré by však mali byť iba konverzie už zabehnutých titulov) vyvíja dva tituly aj ďalší herný gigant Activision (vydané budú do konca roku). Taktiež menšie firmy pripravujú svoje hry, za všetko hovorí titul od štúdia Visual Impact, tvorcov SSX3.

Ďalšie správy "prekvapivo" odhadujú grafický výkon PSP niekde medzi Dreamcastom a PlayStation 2, t.j. medzi dvoma prvými 128-bitovými konzolami uvedenými na trh, pričom však bude v niektorých oblastiach PS2 prekonávať. Programovanie na PSP je vraj jednoduchšie než na PS2, takže optimalizácia hier nebude taká problémová ako v prípade PS2. (Podľa mňa to je zaručený fakt, stačí sa pozrieť na technické parametre a architektúru všetkých troch systémov).

Ja sa už nemôžem dočkať tohtoročnej E3, kde bude predstavený všetok tento zázračný hardvér a softvér. Dúfam, že šéfredaktor plánuje vyslať spravodajcu :). (S radosťou ho vyšlem... pokiaľ si bude hradiť letenku, hotel, taxíky, jedlo... preplácame iba dobrý pocit ;) - pozn. by chrupi)

