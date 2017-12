Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - tretie pokračovanie spolu s filmom

Harry Potter je známe meno a každá vec, na ktorej sa objaví, je braná automaticky ako ťahanie peňazí z vreciek fanúšikov, na druhej strane sa zväčša jedná o kvalitné tituly. Predchádzajúce tituly boli síce kratšie a zamerané na mladšie publikum, no nedá s

31. jan 2004 o 0:00 Ján Kordoš

a im uprieť atmosféra, ktorá bola výborná a vynikajúco sa zhodovala s knižnou predlohou. Ja osobne sa radím medzi fanúšikov knihy, tvrdím, že túto knihu si môže prečítať každý bez rozdielu veku a nájde v nej zaujímavý dej. Tretí diel akčnej plošinovky nám začína klopať na dvere spoločne s filmovým spracovaním, tak si povedzme pár slov pokračovaní. Prvou zásadnou zmenou je možnosť hrania aj za iné postavičky ako samotného Harryho. Po jeho boku sa objaví Hermiona a Ron, ktorých budeme tiež ovládať. Príbeh sa uberá podľa knihy temnejšou cestou a tvrdo kopíruje knihu, čo však treba považovať za klad. Harry má v novom dieli problémy sám so sebou a jeho bolesťami hlavy, takže preto EA využijú možnosť ovládania ďalších hrdinov, ktorí mu budú pomáhať. Hra bude vyplnená akčnými vložkami (napríklad v podobe letu na hippogriffovi) a podľa prehlásení tvorcov sa môžeme tešiť aj na zameranie sa na adventúrne zložky hry. Z toho nám vyplýva, že sa dočkáme viacerých puzzlov, ale nemusíte mať strach, nebudeme ochudobnení o skákačkové pasáže. Ak sa nestane nič prekvapujúce, nového Harryho si budeme môcť zahrať aj po sieti. Ako to však EA vymyslí, ešte neviem. Hra sa dostaví na naše harddisky už v máji a je dosť možné, že sa znovu dočkáme českej verzie.