SimCity 4: Rush Hour - vydarený dopravný datadisk

Štvrté pokračovanie slávnej budovateľskej série SimCity svojim starším súrodencom hanbu určite nerobí a datadisk Rush Hour bol preto netrpezlivo očakávaný fanúšikmi. Či aj najnovšie rozšírenie hry vylepší reputáciu strategickej ságy, sa dozviete v našej r

30. jan 2004 o 8:40 Dante

Žiarivým príkladom úspešnosti datadiskov je séria The Sims. Do dnešných dní sa prídavky, k tomuto simulátoru ľudského života, pohybujú na najvyšších priečkach a svojim tvorcom prinášajú nezanedbateľné finančné prostriedky. Mnohí z vás (priznávam sa dobrovoľne i ja) však už s napätím očakávate druhé pokračovanie s prozaickým názvom, The Sims 2. Avšak vráťme sa k SimCity, ani štvrté pokračovania, nerobí svojmu menu hanbu, predáva sa veľmi dobre, no a možno sa tržby zvýšia i novým datadiskom Rush Hour, o tom či tomu tak skutočne bude, si povieme v dnešnej recenzii.

Tak ako už názov datadisku napovedá – Rush Hour – sa týka manažmentu dopravnej situácie vo vašom meste. Mnoho recenzentov štvrtému pokračovaniu vyčítalo, že i pri tom najlepšom rozvrhnutí dopravných tepien, sa mesto dopravnému kolapsu nevyhlo. S príchodom Rush Hour sa situácia mení. Prostriedky na riadenie a reguláciu prevádzky patria k častiam, ktoré sú v datadisku veľmi dobre spracované a v samotnej hre skutočne chýbali. Po inštalácii prídavku budete pravidelné informovaní o každom štvorcovom metri vašej dopravnej siete. Asi medzi najvýznamnejšie vylepšenia patria prikázané smery. Je možné si vybudovať dvojprúdovú cestu s jedným prikázaným smerom a niekde v blízkosti s opačným, týmto spôsobom sa vyvarujete množstvu dopravných kolapsov a neutešenej dopravnej situácii. Efektivita celého systému však závisí na vašej dômyselnosti a schopnosti predvídať. V tomto vám pomôže nová funkcia, ktorá graficky znázorňuje odkiaľ a kam sa ľudia prepravujú, aké prostriedky k tomu využívajú a v ktorých hodinách je trasa najviac vyťažená (toto vám pomôže nielen pri plánovaní ciest ale i autobusových či iných zastávok verejnej dopravy). Výrazne sa znížila cena diaľnic, pretože ich môžete postaviť ako klasické cesty a nie je nutné ich stavať nad zemou. Diaľnice nie sú však výhodné iba z dopravného hľadiska (pojmú značne väčší objem áut než klasické cesty), dokážu však do vašej pokladne priniesť peniažky v podobe výberu mýtneho – poplatky i časti spoplatnených úsekov si určujete sami.

Nejaké zmeny a novinky sa dotkli tiež časti hromadnej prepravy. Môžete postaviť nadzemnú železnicu (metro nad zemou), väčšie stanice a do hry sa dosalo aj množstvo prvkov na správu a riadenie železničnej prepravy. Prepracovaný bol takisto systéme parkovísk. Ak totiž u staníc metra či železničných staníc postavíte obrovské poschodové parkoviská, tak tu ľudia zaparkujú a kvôli lepšej preprave budú ďalej cestovať týmito dopravnými prostriedkami do práce, aby sa vyhli zbytočným dopravným zápcham. Poslednou vecou, o ktorej by som sa v rámci dopravnej sféry chcela zmieniť, je riečna preprava. Ak teda vaším mestečkom preteká rieka. Na oboch brehoch môžete postaviť kompy, ktoré vás vyjdú oveľa lacnejšie než mosty a preprava je veľmi efektívna.

Druhou významnejšou zmenou, ktorú datadisk prináša je tzv. mód „U-drive-it“. Ide o akúsi obdobu či mód v štýle hry Grand Theft Auto. Proste ak budete vyčerpaný neustálym projektovaním, môžete si jednoducho kliknúť na nejaký dopravný prostriedok, pretože takmer každý obsahuje nejaký úlohu. Ak sa vám podarí misiu úspešne zvládnuť budete odmenení patričnou finančnou čiastkou. Mód „U-Drive-It“ je fakt veľmi zábavný teda aspoň jeho myšlienka, samotné spracovanie je na tom bohužiaľ už horšie. Ako som už písala, po kliknutí na nejaký dopravný prostriedok budete musieť splniť úlohu, ktorú obsahuje. Napríklad jednou z úloh, ak kliknete na policajné auto, je že musíte chytiť zlodeja a priviesť ho do väznice, čím sa zvýši váša obľúbenosť ako starostu mesta.

Ostatné úlohy už nie sú tak populárne, avšak dostanete za ne peniaze: budete mať možnosť z vojenskej základne ukradnúť nukleárnu bombu a zinkasovať nezanedbateľný finančný obnos a množstvo iných. Spektrum využiteľných dopravných prostriedkov je skutočne veľké, od jednoduchých automobilov, lodí, vlakov, lietadiel, helikoptér až po rôzne špecializované vozidlá – policajné auto, obrnení transportér a iné.

Nápad je to skutočne veľmi dobrý, avšak jeho spracovanie je slabšie, plnenie jednotlivých úloh je hardwarovo náročnejšie než ostatné časti hry, a ak vám v polovičke misie začne hra sekať- skutočne nič príjemné to nie je. Ďalšou nevýhodou je ich malá variabilita a fakt, že vás plnenie úloh asi veľmi rýchlo omrzí – sú dobré iba k rýchlemu získaniu peňazí, nie k skutočnému pobaveniu hráča.

Hodnotenie jednotlivých položiek nájdete v našej staršej recenzii SimCity 4, keďže sa na nich nič zásadné nezmenilo, dovolím si ich preskočiť a zaoberať sa iba záverečným hodnotením.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Kvalita datadiskov sa vo všeobecnosti hodnotí oveľa horšie než samostatné hry. V tomto prípade však bola úloha dosť jednoduchá. Ide o plnohodnotný prídavok, ktorý evidentne vnáša do hry nový náboj a novú iskru a nie je iba riešením problémov, či všetky inovácie sa nevzťahujú iba na pridanie nových budov či scenárov. Srdce každého priaznivca SimCity po inštalácii určite zaplesá a ponúkne ďalšie hodiny hrania.