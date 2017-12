RoadKill – deštrukčné derby s kanonádou

Chceli ste vedieť, ako by vyzeralo GTA bez chodiacich misií? Ako by vyzerala čistokrvná strieľačka s vozidlami á la Twisted Metal so štruktúrou misií GTA? Chcete vedieť, čo sa v skutočnosti skrýva za názvom "madmaxovským" RoadKill? Ak to fakt chc

29. jan 2004 o 18:45 Milo Gracík

Chceli ste vedieť, ako by vyzeralo GTA bez chodiacich misií? Ako by vyzerala čistokrvná strieľačka s vozidlami á la Twisted Metal so štruktúrou misií GTA? Chcete vedieť, čo sa v skutočnosti skrýva za názvom "madmaxovským" RoadKill? Ak to fakt chcete vedieť, vstúpte s nami do postapokalyptickej radiačnej zóny.

Rachot vysokovýkonných motorov, škrípanie bŕzd, vôňa spálených gúm a cinkot nábojníc dopadajúcich na rozžeravený betón. To všetko tu už raz bolo, no milovník vôní spáleného benzínu a strelného prachu i tak nikdy neodolá a opäť vstúpi do tej istej rieky. Quarantine, Road Warrior, Interstate 76, Vigilante 8, Twisted Metal, Carmaggedon, či Hardware, to sú pojmy tohto žánru. Teraz však na konzolovú hernú scénu prichádza RoadKill, stavajúci na tom najlepšom z týchto legiend, pridávajúci komerčne úspešnú omáčku z hitovky GTA: Vice City.

RoadKill mi najviac pripomína starého skvelého Drivera, kde bežnú premávku súčasného veľkomesta nahradilo postkatastrofické zabijacké šialenstvo, kde tu je i tá posledná rachotina vyzbrojená rotačným guľometom. A ani samotný skorobožský Mel Gibson by sa určite neurazil, ak by mu ponúkli úlohu Masona Stronga, hlavného búchača tejto automobilovej zabíjačky. Keďže atmosféra hry presne triafa do drsného štýlu obľúbenej filmovej trilógie Mad Max, ktorej toľko očakávaný štvrtý diel je stále v nedohľadne, každý nadšenec rád uvíta aj túto hru. Dosť už o Šialenom Maxonovi, poďme sa viac venovať tuná hre. Tá nás zavedie do sveta mierne vyľudneného zákernou chorobou, do sveta bez práva a poriadku, kde na vrchole potravinového rebríčka stoja gangy šialených klaunov a mexičanov, do sveta, kde prežije iba ten, čo má presnú mušku a nadupanú káru. Celá masakroidná story sa odohráva v troch mestách pekelného okresu (Hell Conty) s poetickými menami - Lava Falls, Blister Canyon, Paradise City. Tak isto ako v GTA i tu existuje policajný zbor, ktorý vás začne prenasledovať po rozpútanom masakri nevinných civilistov. Ako to tak vidím, ani po totálnej apokalypse nezavládne skutočná anarchia.

Obvyklým ťahákom tohto typu hier je upgrade vozidla, ktoré môžete doplniť o rôzne serepetičky ako prídavne spaľovanie, pancierovanie a množstvo olovo chŕliacich hlavní. Zaujímavé je, že ak zmeníte auto, zakúpené vylepšenia sa automaticky prenesú na nové vozidlo. Autori uvádzajú, že sa v hre nachádza 30 rôznych vozidiel (napr. dodávka, bugina, pick-up), ktoré budete môcť vlastnoručne riadiť. Každé charakterizované tromi vlastnosťami: akcelerácia, maximálna rýchlosť a výdrž. No v podstate sa od seba okrem vzhľadu líšia iba minimálne. Autá buď získavate postupne plnením príbehových misií, no môžete ich získať tiež po nájdení ich technických plánov a súčastí, čo je však dosť obtiažna fuška. Týmto spôsobom sa dajú získať aj ultimátne zbrane. Zaujímavosťou je otočný guľomet v zadnej časti každého vozidla, ktorý bude ovládať väčšiu časť hry váš parťák (zase tá –censored- umelá inteligencia) a podporovať vás paľbou. Výhoda pokrytia 360° palebného uhla okolo vozidla je k nezaplateniu. Škoda, že tento zaujímavý nápad je v hre iba načrtnutý.

GRAFIKA 7 / 10

Vizuálne spracovanie je na dostatočne vysokej úrovni, aspoň čo sa týka technickej stránky. Textúry sú detailné, modely kvalitne vymodelované, rýchlosť stabilná, svetelné a iné efekty nezahanbia. Ako celok však hra pôsobí chladne a odťažito. Zdá sa, že na ceste od autorov k hráčom stratila srdce, ničím vás totiž neupúta. Proste a jednoducho nedokáže nadviazať emotívne spojenie medzi hrou a hráčom. Čo napriek nepopierateľným technickým kvalitám považujem za hrubý nedostatok.

INTERFACE 6 / 10

V menu veľa položiek a možností nenájdete, takže sa hneď môžete vrhnúť na hru. Ovládanie je úplne štandardné, naučiteľné za 5 minút. Počas hry sú na obrazovke zobrazené skutočne iba tie najdôležitejšie indikátory, ako je on-line orientačná mapa, kde sa zobrazujú životne dôležité lokácie (garáž, servis, sídlo šéfa) spolu s polohou cieľa aktuálnej misie, ako aj stupnica poškodenia, vybrané zbrane s počtom nábojov, či súčasný stav reputácie. Ukladanie je možné iba po zájdení do garáže.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Celú hru si odsedíte za volantom nadupaného zabijáckeho auta videného z mierneho nadhľadu tretej osoby. Vlastné hranie spočíva v jazdení a ničení nepriateľských vozidiel a chodcov. Kľúčom k úspechu je dobrá orientácia v meste (čomu zľahka napomáha radarová mapa), v rýchlom a inteligentnom jazdení a samozrejme presnej muške. Striedate príbehové misie s voliteľnými bočnými a príležitostným bezcieľnym, no zato užitočným ničením príslušníkov nepriateľských gangov (zvyšuje sa reputácia). Náplň misií je v dnešnej dobe už zažitý štandard, napr. zabitie členov súperiacej bandy, donáška tovaru, zabitie členov súperiacej bandy v časovom limite, donáška tovaru v časovom limite, a pod. Zaujímavou funkciou je dynamický systém reputácie, t.j. zabíjanie chodcov, ničenie vozidiel, spôsob plnenia misií, uzatváranie spojenectiev s gangmi Hell County, to všetko ovplyvňuje vašu reputáciu, čo má vplyv na váš vzťah s členmi vášho gangu. Praktický význam spočíva v tom, že ak ste už dosť tvrdý bijec, možno sa aj dočkáte pomoci od príslušníkov vášho gangu, namiesto tupého čumenia, zatiaľ čo vás rozstreľujú na kusy.

MULTIPLAYER 6 / 10

Ani deathmatch na rozdelenej obrazovke za účasti až 4 hráčov nevytrhne multiplayer tejto hry z biedy. Na výber je niekoľko arén, i módov, no ak by aspoň autori tento režim aspoň trošku okorenili zaujímavými nápadmi, či spracovaním. Takto po jednej, dvoch hrách po ňom ani pes neštekne, nieto ešte niektorý z vašich herných kamošov. Páni vývojári, čo takto kooperatívna hra dvoch hráčov, pričom jeden by ovládal vozidlo a druhý streleckú vežu, či už by sa to odohrávalo na jednej alebo na rozdelenej obrazovke (obdobne ako jazda jeepom v HALO)? Kreativita vám asi nič nevraví ;).

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Na rozdiel od kopírovaného titulu (GTA: Vice City) si v tejto hre užijete omnoho viac nezmyselného pseudo humorného blábolenia rôznych pomätených DJov. Ich bľabot však nie je samoúčelný, poskytuje vám totiž varovania, tipy na zabitie, dobré rady na splnenie misií, a pod. Čo sa týka zvukových efektov a dabingu, v podstate ide o nudný šedý priemer, nič čo by stálo za zmienku.

HUDBA 7 / 10

Herný soundtrack obsahuje niekoľko vychytených skladieb a svojim konceptom veľmi tesne kopíruje GTA: Vice City. Aj tu si vychutnáte dostatočné množstvo kecov šialených Djov, ako i klasické hitovky z 3 rozhlasových staníc (metal, rap, rock). Za všetky spomeniem obľúbenú Jessie’s Girl od Ricka Springfilda (áno, toho dlháňa zo seriálu High Tide), dočkáte sa však i pesničiek od Judas Priest a Foreigner.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Tridsiatka príbehových misií, množstvo nepovinných misií, predvádzanie kaskadérskych trikov, kopec áut a vylepšení, no nič z toho nezabráni veľmi rýchlemu a razantnému nástupu stereotypu a nudy, čo nezachráni ani multiplayer. Náročnosť je nevyvážená, väčšinu času vám hra robiť problémy nebude. Niektoré misie splníte aj po týždňovom tripe, no iné vás zase budú rozčuľovať do zúrivosti neustálym opakovaním, otravovať budú i vo sne. Inteligencia protivníkov nespočíva v ich prefíkanosti, ale v neskutočnej rýchlosti, presnosti, palebnej sile a vysokom počte. Čo však ešte neznamená, že rozniesť ich na kopytách vašej oceľovej beštie nie je hračka. To je, iba občas budete nepríčetne nadávať na nezmyselné super schopnosti protivníkov, ktoré im dali do vienka leniví autori. Za zvláštnu zmienku stojí I.Q. počítačom kontrolovaného strelca, bez ktorého guľometnej podpory by ste mnoho misií splnili iba s veľkými obtiažami.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Autori zabrúsili na nebezpečnú pôdu herného i komerčného prepadáku. Hra trpí absenciou jedinečnosti, invencie a emotívnej charakteristiky. Rozhodne nebola využitá ani tretina potenciálu, ktorý sa ponúkal. Výsledkom je rozporuplný mix žánrov, ktorý si berie to najlepšie z legiend ako GTA: Vice City a Twisted Metal Black, no nedokáže osloviť fanúšika ani jedného z týchto herných skvostov. To však ešte neznamená, že to je zlá hra. Komu však nesadli nie veľmi podarené "chodiace" misie v GTA a koncept automobilovej strieľačky z Twisted Metal mu nevadí, ten si pri hraní RoadKill určite sťažovať nebude. Ba priam naopak, bude si chrochtať blahom.