ATO: Bez úplnej digitalizácie siete ST nie je možná úplná liberalizácia

Bratislava 29. januára (TASR) Bez úplnej digitalizácie siete spoločnosti Slovak Telecom nie je možná ani úplná liberalizácia telekomunikačného trhu. Tvrdí ...

29. jan 2004 o 11:18 TASR

Bratislava 29. januára (TASR) Bez úplnej digitalizácie siete spoločnosti Slovak Telecom nie je možná ani úplná liberalizácia telekomunikačného trhu. Tvrdí to Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), pričom ako vhodný termín jej dokončenia si vie predstaviť deň vstupu SR do EÚ. Pre TASR to uviedol predseda ATO Vladimír Ondrovič.

"Spoločnosť Slovak Telecom ukončí digitalizáciu svojej siete do konca tohto roka. Jej dokončenie je tak v súlade s plánom digitalizácie," uviedol pre TASR hovorca ST Radoslav Bielka. Zároveň informoval, že k 31. decembru 2003 bol stav digitalizácie siete ST na úrovni 85,5 %.

Podľa ATO je aj neukončená digitalizácia jednou z bŕzd stále neuskutočnenej reálnej liberalizácie trhu. Neúplná digitalizácia siete totiž neumožňuje poskytovanie niektorých služieb, ktoré sú pre alternatívnych operátorov veľmi dôležité. Ide napríklad o výber operátora predvoľbou.

"Na to, aby mohol fungovať výber operátora predvoľbou, je nutná plná digitalizácie siete. ST ju však dnes nemajú, a preto prakticky nie je možné túto službu poskytovať," uviedol Ondrovič. Alternatívnou možnosťou je služba individuálneho výberu, ktorá je síce dostupná aj bez podmienky digitálnej siete, ale podľa Ondroviča "nie je pre užívateľa komfortná, nakoľko pred každým hovorom musí vytáčať aj predvoľbu operátora, ktorého služby chce využiť."

Ďalšou službou, ktorá je podmienená digitalizáciou siete, je prenositeľnosť čísla. V praxi to znamená, že ak klient ST prejde k inému operátorovi, jeho číslo pevnej linky zostane rovnaké. Podobne by to malo byť aj v rámci mobilnej siete, kde však problém s digitalizáciou nie je. O vzájomnej prenositeľnosti čísel operátorov mobilnej a pevnej siete zákon nehovorí.