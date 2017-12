Vitamín D znižuje riziko sklerózy, vitamíny E a C brzdia Alzheimera

Do diskusie o vhodnosti užívania vitamínových prípravkov prispeli dva výskumy amerických vedcov. Jeden z nich, ktorý viedla Kassandra Mungerová z Harvard School of Public Health v Bostone, Massachusetts, tvrdí: Ženy, ktoré dlhodobo užívajú multivitamíny

29. jan 2004 o 0:00

s obsahom vitamínu D, sú až o 40 percent menej náchylné na vznik sklerózy multiplex.

Podnetom na túto štúdiu bol fakt, že výskyt tohto ochorenia vzrastá so vzdialenosťou od rovníka. To by znamenalo, že slnečné lúče, ktoré zlepšujú využitie vitamínu D v organizme, súčasne znižujú riziko jej vzniku. Štúdie na myšiach so zvieracím modelom tejto choroby ukázali, že vitamín D naozaj zmierňuje priebeh choroby.

Tím K. Mungerovej sledoval dvadsať rokov 187 563 žien, rozdelených do skupín podľa množstva vitamínu D, ktoré prijímali; 173 účastníčok štúdie počas nej ochorelo na sklerózu multiplex. Ženy s najvyšším príjmom vitamínu D (400 jednotiek alebo viac za deň) mali riziko vzniku choroby o 40 percent nižšie ako tie, ktoré doplnky s vitamínom D neužívali. Riziko bolo nižšie u žien, ktoré prijímali vitamín D v doplnkoch, aj u žien, ktoré kombinovali vitamín D v doplnkoch a v strave. Zaujímavé je, že ženy, ktoré mali v strave vysoké množstvo tohto vitamínu, ale nebrali multivitamínové doplnky, mali riziko vzniku sklerózy multiplex rovnaké.

Iná štúdia, ktorú pripravil tím Petra Zandla z Johns Hopkins University v Baltimore (Maryland), ukázala, že kombinácia vitamínu E a vitamínu C vo forme kyseliny askorbovej znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby.

Výskumníci v rokoch 1995-2000 sledovali 4740 ľudí, starších ako 65 rokov, z ktorých na Alzheimera dovedna ochorelo 304 ľudí. Rozdelili ich podľa toho, ako prijímali vitamíny E a C. Zistili, že riziko vzniku tejto choroby najviac znižuje súčasný príjem týchto vitamínov v množstve 400 jednotiek vitamínu E a 500 mg kyseliny askorbovej.

Súčasná denná odporúčaná dávka vitamínu E je 22 jednotiek, pri vitamíne C je to 75-90 mg. Podľa štúdie však na prevenciu Alzheimerovej choroby tieto dávky nestačia.

Pri čítaní podobných povzbudzujúcich výskumov by sme však vždy mali myslieť na to, že prijímanie vitamínových doplnkov by nemalo byť samoúčelné. Zbytočne vysoké dávky vitamínov, napríklad práve vitamínu D alebo aj C, môžu byť škodlivé. (ač)