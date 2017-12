Ľudstvo rozumie „svojim" hviezdnym výbuchom

29. jan 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Wolfgang Amadeus Mozart po nadšenom prijatí opery Don Giovanni v pražskom Stavovskom divadle, povedal: „Moji Pražania mi rozumejú!" Čosi také by teraz mohli vyhlásiť o pozemšťanoch masívne hviezdy. Konkrétne tie, ktoré svoju žiarivú kariéru završujú výbuchom supernovy. Pri takých hviezdnych katastrofách vo vesmíre vzniká väčšina ťažkých prvkov. Bez nich by nebolo Zeme, ničoho živého, a napokon neboli by sme ani my sami. Ich výbuchy pre nás prestávajú byť záhadou.

Medzinárodný tím astronómov totiž zistil, že vlani v jednej z blízkych galaxií vybuchla presne taká hviezda, aká podľa modernej astrofyzikálnej teórie vybuchnúť mala. Dostala označenie supernova 2003gd a patrí k typu, ktorý je najčastejší a produkuje najviac ťažkých prvkov.





Otvorená kupola ďalekohľadu Gemini North na Havaji, vnútri vidno samotný prístroj.

Druhýkrát do čierneho



V prvej tohtoročnej prílohe sme písali o úspechu „vesmírnych kriminalistov": odhalili príčinu, prečo supernova 1993J, ktorá vybuchla pred vyše desiatimi rokmi, vyzerala veľmi čudne, ako keby počas výbuchu zrazu prišla o všetok vodík; ten je vo vesmíre najhojnejším prvkom a predstavuje približne tri štvrtiny kozmického materiálu. Skupina astronómov z Európy a USA na čele s Justynom Maundom z University of Cambridge (Veľká Británia) na mieste výbuchu 1993J objavila ďalšiu hviezdu, ktorá s ňou obiehala okolo spoločného ťažiska a tvorili tak dvojhviezdnu sústavu. Chýbajúci vodík 1993J už dlho pred výbuchom, a vlastne až do jeho počiatočných fáz, kradla práve ona.