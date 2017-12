Colin Pillinger: Ozvi sa, šteniatko!

Britský vedec COLIN PILLINGER, profesor na diaľkovej univerzite Milton Keynes, vytvoril robot Beagle 2, ...

29. jan 2004 o 0:00

Profesor Colin Pillinger so svojím výtvorom - robotom Beagle 2. FOTO - ARCHÍV





Britský vedec COLIN PILLINGER, profesor na diaľkovej univerzite Milton Keynes, vytvoril robot Beagle 2, ktorý mal skúmať povrch Marsu. Pomenoval ho symbolicky podľa lode, na ktorej Charles Darwin uskutočnil svoje objavné plavby. Odkedy sa tesne pred Vianocami Beagle 2 oddelil od európskej vesmírnej sondy Mars Express, po ňom niet ani stopy. Európska vesmírna agentúra (ESA) sa už pomaly vzdáva nádeje. Pokusy o nadviazanie kontaktu stroskotali. Potom musela v hľadaní nastať pauza, niekoľko dní sa nevysielalo, aby sa mohli nabiť solárne batérie.

59-ročný profesor Colin Pillinger veľmi nástojčivo presviedčal agentúru ESA, aby na Mars Express, ktorý mal pôvodne letieť iba po obežnej dráhe Marsu, vzali aj robota Beagle 2. Náklady na jeho konštrukciu a prepravu boli 30 miliónov eur, čo bolo niekoľkonásobne menej ako na americké roboty Spirit alebo Opportunity; väčšiu časť nákladov prevzal sám Pillinger.

Porozprávala sa s ním Ulli Kulke z nemeckého magazínu Die Welt.

Beagle je nezvestný. Považujete ho za svoje bábätko? Čo horšie sa môže stať s vaším výtvorom, než že sa takto stratí?

„Keďže sa volá Beagle, je to pre mňa skôr pes, než dieťa. My Briti urobíme všetko, aby sme našli strateného psa."

Dokedy sa dá dúfať?

„Ešte chceme vyskúšať pár trikov, ale na to sme museli desať dní čakať, a zriecť sa akýchkoľvek pokusov o kontakt. Je to ťažké, keď musíte psíka prestať hľadať, a desať dní čakať.

Ktorá predstava je menej zlá - že niekde leží úplne zničený, mŕtvy Beagle, alebo že žije, vysiela a vysiela, a nikto ho nepočuje?

„Ale možno nás počuje a nemôže odpovedať. Keby sa naozaj stratil, budeme musieť vypracovať všetky varianty, čo sa mohlo stať. Keď to zistíme, budeme sa tomu vedieť nabudúce vyhnúť. Našťastie presne vieme, čo bolo predtým, než sa Beagle ozval naposledy. Všetko bežalo podľa plánu a hladko. Takže mnoho vecí môžeme vylúčiť už teraz."

Ako dieťa ste mali sen, že poletíte na Mars. Teraz, keď vidíte, aké je pristátie neisté, túžite po tom ešte?

„Nikto predsa na tejto misii zatiaľ nezahynul, všetci sme tu. Pristátie na Marse vždy bolo veľmi ťažké. NASA sa teraz raduje zo šťastného pristátia Spiritu; samozrejme, už nikto nepomyslí na predchádzajúce stroskotania. NASA pritom vydala mnohonásobok peňazí v porovnaní s tým, čo investovala ESA. Ani Rusom, pri ich sile, sa to ešte nepodarilo."

Čo ste povedali Beaglovi, keď ste ho videli poslednýkrát?

„Veľa šťastia. Sledovali sme ho na obrazovke, keď sa oddelil od sondy, a oslavovali sme."

A keď ste sa s ním lúčili na Zemi?

„Vtedy sme mali kopu práce. Hlavne, aby zostal sterilný, aby na ňom nezostali žiadne organické látky, ktoré by Mars kontaminovali naším životom. Ale mesiace predtým som mal dosť času dohovárať mu na jeho dlhú, dobrodružnú cestu."

Mars je stále pre nás veľmi dobre viditeľný. Na čo myslíte, keď sa naň dívate?

„Stále sa dívam na Mars, keď je jasno, ale je to ten istý pocit, ako vždy. Inak to bolo roku 1996, keď som mal možnosť skúmať vzorku kameňa z Mesiaca, ktorú prinieslo Apollo. Pozerať sa na Mesiac a držať v ruke kúsok z neho, to je naozaj neuveriteľný pocit. To by som dožičil každému."

Neľutujú vás teraz vaši kolegovia?

„Ani nie. Myslím, že väčšina ľudí nepovažuje celú tú misu za niečo, čo by sa nepodarilo. Riaditeľ ESA mi povedal: Beagle bol šľahačkou na torte. Nechcem, aby ma ľudia ľutovali. To nie je koniec. V podstate to bol úspech, a takých potrebujeme čím viac."

Nikto vám nič nevyčíta?

„Pokiaľ viem, nie. Opýtajte sa agentúry ESA. Ale Beagle celú misiu v ničom neohrozil."

Čo mohol Beagle - vo vašich najbujnejších snoch - na Marse objaviť?

„Nepracujeme s bujnými snami, ale s faktami. Neuzatvárame stávky, nehráme, experimentujeme. Nástroje, ktoré má Beagle, sú určené na to, aby sme zistili, či je na Marse život. Na výsledok nemám žiadny vopred stanovený názor."

Nemohli kamery odhaliť niečo nečakané?

„Ale kdeže! Až presné vedecké pokusy by nám mohli ukázať príznaky života, nie kamery. Žiadny organizmus, o ktorom hovoríme, sa nebude prechádzať pred kamerou."

(mf, puk)