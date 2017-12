NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Vyhľadávač WiFi

28. jan 2004 o 0:00 Milan Gigel

Aj ak sa váš notebook dokáže pripojiť na internet cez WiFi, občas je na cestách problémom nájsť dostupnú sieť. So zaujímavým riešením, ktoré šetrí čas a batérie notebooku, prišla spoločnosť Kensington. Ide o vreckový detektor sietí WiFi, ktorý bez nutnosti zapnutia počítača dokáže používateľa upozorniť na to, že v dosahu je hot-spot alebo iný prípojný bod pre bezdrôtové pripojenie. Vreckový vyhľadávač sietí WiFi pracuje v dosahu do 60 až 100 metrov a dokáže odhaliť siete štandardov IEEE 802.11b/g. Stačí iba stlačiť tlačidlo a sila signálu je indikovaná počtom rozsvietených LEDiek. I napriek malým rozmerom však ide o inteligentný systém: do úvahy sa neberie iba samo vysielanie na príslušnej frekvencii, ale i jeho štruktúra. Systém tak nedokáže pomýliť ani v blízkosti prebiehajúca BlueTooth komunikácia, bezdrôtový telefón pracujúci na podobnej frekvencii či mikrovlnná rúra.

www.kensington.com/html/3720.html

Televízia nielen pre notebooky

Zmeniť svoj notebook alebo stolný počítač na multimediálne centrum nie je žiadnym problémom. Čoraz častejšie sa stretávame s kombinovanými externými modulmi, ktoré umožňujú rozšíriť systém o možnosti sledovania televízneho vysielania aj pripojenie domácej videotechniky.

Spoločnosť Trust predstavila zaujímavý modul s názvom „Digital PCTV and Movie Editor", ktorý sa k systému pripája prostredníctvom rýchleho rozhrania USB 2.0 a umožňuje jednoduché pripojenie k ľubovoľnému notebooku aj prenášanie medzi počítačmi podľa potreby.

Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači modul automaticky naladí na predvoľby všetky dostupné stanice a môžete pozerať (pripojiť sa môžete aj ku káblovke). Okrem funkcie televízneho prijímača pridal výrobca i domáce strihové štúdio. Televízne vysielanie a signál z pripojenej kamery alebo DVD prehrávača možno ukladať na pevný disk, prestrihať ho podľa vlastných predstáv a uložiť v jed- nom z populárnych formátov MPEG1/2/4.

Orientačná cena: 149 eur, www.trust.com/13897