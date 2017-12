POČÍTAČOVÉ HRY

V koži nájomného vraha

29. jan 2004 o 0:00

Nie je to tak dávno, keď všetci prorokovali zánik kedysi populárneho dobrodružného herného žánru, adventúr. Skutočnosť je však iná - najskôr prišlo niekoľko menej známych firiem so skvelými novými adventúrami a teraz sa v plnej paráde vracia jedna z hviezd žánru. Tretie pokračovanie titulu Broken Sword navyše nezostáva vo vyjazdených koľajach. Naopak, ukazuje, akým smerom sa môže tento typ hier vyvíjať, aby zostal na výslní aj v čase boomu herných konzol.

Broken Sword: The Sleeping Dragon sa totiž veľmi pohodlne a prekvapujúco plnohodnotne ovláda pomocou gamepadu. Na to je naviazaná aj zvýšená prítomnosť logických úloh spojená s presúvaním rôznych mechanizmov (ale najmä škatúľ) s cieľom dostať sa na inak nedostupné miesta. Staré časy „myšoidných" adventúr sa však napriek tomu neskončili. So starými známymi hrdinami - Američanom Georgeom a Francúzkou Nico - sa opäť pustíte do vyšetrovania prípadu ohrozenia sveta s templárskym pozadím. Tentoraz pôjde o tajomnú energiu Zeme, ktorá sa spomína v písomnostiach viacerých dávnych civilizácií. Precestujete mnoho pútavých miest (medzi nimi aj Prahu), „vyspovedáte" množstvo postáv a budete si lámať hlavu nad otázkami, ktorý predmet z inventára kde použiť. Vďaka orientácii na širšie publikum a zmene systému ovládania sa síce inventár oproti klasike žánru zmenšil, ale aj tak vás niektoré situácie potrápia. Riešenie „ako ďalej" je však vždy v medziach logiky. Dialógy sú napísané presvedčivo a so zmyslom pre drámu aj humor.

Okrem nových „presúvacích" scén sú tu však navyše ešte situácie, v ktorých musíte v zlomku sekundy reagovať, inak hrdina zahynie. Hráč však nie je dostatočne upozornený na to, čo má v tej chvíli urobiť, a tak musí scénu väčšinou viackrát opakovať, takže celkovo tieto scény nepôsobia veľmi vydarene.

Inak sa však prakticky niet na čo sťažovať, možno okrem dnes už pomaly štandardnej kratšej hracej doby okolo 15 hodín. Kompletne trojrozmerná grafika spolu s hudbou a zvukmi pôsobia až filmovo výpravne. Dabing bol zverený profesionálnym hercom, ktorí svoje roly navyše naozaj hrajú a nielen naoko dramaticky čítajú text. Ak teda máte chuť na mierumilovnú hru, v ktorej si užijete skvelý príbeh a dozviete sa možno aj čo-to z dejín, nový Broken Sword je tu pre vás.

MICHAL GARDIAN

www.broken-sword.com

