Vráti sa „rozumiem, prepínam"?

28. jan 2004 o 0:00 Milan Gigel

Orange možno ponúkne spôsob komunikácie, pri ktorom vám nikto nebude môcť skákať do reči.





Telefonovanie mobilným telefónom by mohlo byť vďaka novej technológii „Push to talk" jednoduchšie a lacnejšie, tvrdia svetoví mobilní operátori, ktorí ju začínajú v pilotnej prevádzke masovo testovať. I keď je označovaná ako revolučná, nebude pre nás ničím novým. Princíp novej technológie totiž spočíva v spojení mobilu a funkcií známych z tradičných vysielačiek a zároveň systému instant messagingu (napr. ICQ).

Technológia nás odbremení od telefónnych čísel - namiesto zložitého preklikávania sa telefónnym zoznamom účastník mobilnej siete priradí používané kontakty do skupín, s ktorými bude komunikovať. Pri kontaktoch sa vždy zobrazuje, či je používateľ dostupný pre rozhovor. Pre uskutočnenie hovoru stačí zvoliť z aktívnej skupiny príslušný kontakt - jedného človeka alebo viacero ľudí - a stlačením jediného tlačidla aktivovať mikrofón pre záznam hlasovej správy a jej okamžité odoslanie. Hlasový odkaz sa príjemcovi prehrá okamžite (telefón teda nebude zvoniť, ale budete hneď počuť hlas volajúceho) a rovnakým spôsobom budú môcť príjemcovia odpovedať. Komunikácia teda bude len jednosmerná - dvaja ľudia nemôžu hovoriť naraz - na rozdiel od klasických vysielačiek však mobilná sieť umožní komunikovať takýmto spôsobom na ľubovoľnú vzdialenosť.

Výhodou tejto technológie by mala byť nižšia cena, ktorá je dôsledkom nižšieho zaťaženia siete operátora. Oproti obojsmernému telefónnemu hovoru, ktorý blokuje počas celého hovoru dostupné prenosové pásmo pridelené účastníkovi siete, prenos správy systémom „Push to Talk" obsadí iba jeho malú časť. Navyše je veľmi efektívne využitá i dĺžka takéhoto „mikro-hovoru". Hlasové údaje sú pred odoslaním spracované, ako by šlo o počítačové hlasové dáta, a hotová dávka je odoslaná adresátovi alebo celej skupine súčasne. Preto je možná podpora tohto systému nielen pri sieťach GSM. Do budúcnosti sa uvažuje aj s rozšírením súčasných služieb o prenos textových správ, záznam správy pre neskoršie doručenie nedostupným kontaktom a rozosielanie záznamov konferenčných hovorov.

Nová služba bude atraktívna pre študentov, ktorí chcú šetriť každú korunu, účastníkov skupinových diskusií a pre spoločnosti, ktoré vyžadujú komunikáciu so zamestnancami v teréne: napríklad doručovateľské služby, firmy rozvážajúce tovar či taxi služby. Momentálne sa uvažuje o systéme spoplatňovania služby podľa dĺžky jednotlivých správ, nie ich počtu. Pôjde však o službu, ktorá bude doplnkom štandardných minútových programov pre bežné hovory.

Od polovice januára je táto služba k dispozícii v Británii prostredníctvom operátora Orange, v USA službu testujú Verizone Wireless a Nextel. Je teda možné, že v ďalších fázach nasadenia sa táto služba dostane i k nám.