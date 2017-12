Digitálny zápisník vždy poruke

Každý pozná situáciu, keď si niečo treba rýchlo zaznačiť pre neskoršie použitie. Poznámka naškriabaná na kuse papiera sa neskôr nedá prečítať, alebo jednoducho putuje nepovšimnutá do koša. Keď ju treba, už je neskoro.

28. jan 2004 o 0:00 Milan Gigel

„Notesček" však prináša digitálny poznámkový blok, ktorý takýmito problémami netrpí. Navyše, nezaťažuje používateľa žiadnymi zbytočnosťami: stačí napísať poznámku a tým sa to končí.

Už pri prvom stretnutí s týmto malým pomocníkom je jasné, že je zbavený všetkých obmedzení klasických programov tohto typu. Netrpí komplikovanosťou, ako je to pri komplexných balíkoch, ukladanie zapísaných poznámok prebieha automaticky, takže sa nemôže stať, že si zabudnete uložiť to, čo ste si poznačili. Dokonca netreba otvárať ani žiadne súbory. Štart programu je otázkou zlomku sekundy. Inštalačný program vytvorí ikonku na lište rýchlych spustení, takže v prípade potreby stačí raz kliknúť a môžeme zapisovať. V systéme Microsoft Windows nie je problémom priradiť si k nej klávesovú skratku. Stačí kliknúť pravým tlačidlom na ikonu, zvoliť položku vlastnosti a do políčka „Klávesová skratka" zadať želanú kombináciu. Program môžete aj minimalizovať do ikonky vedľa hodín.

Jednotlivé poznámky možno pre prehľadnosť členiť do skupín. Tie sú jednoducho dostupné prostredníctvom rolovacieho menu, ktoré pri prepnutí do príslušnej skupiny zobrazí zoznam aktuálnych poznámok. Každá z nich tvorí oddelený celok, ktorý je akýmsi skráteným nadpisom neobmedzene dlhého textu otvoreného v pravej časti okna. Systém umožňuje povoliť aj automatické vloženie aktuálneho dátumu do každej novovytvorenej poznámky.

Poznámky môžete bez obmedzení meniť a aktualizovať a využiť ich napríklad aj pre správu kontaktov, evidenciu dochádzky, pri rozpracovaných projektoch či úlohách. Prácu zjednodušujú intuitívne klávesové skratky, ktoré riadia zakladanie a rušenie skupín a poznámok. Vyhotovené poznámky možno vytlačiť, exportovať do textového súboru alebo priamo odoslať e-mailom zadanému adresátovi. Pomerne veľkou výhodou je, že informácie sú ukladané v jedinom textovom súbore, ktorého obsah je čitateľný a upravovateľný ľubovoľným textovým editorom. Zálohovanie informácií a ich použitie v iných systémoch je teda hračkou.

