Vláda schválila Stratégiu informatizácie

28. jan 2004 o 0:00

Slovensko bude mať o niekoľko mesiacov splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti, neskôr možno samostatné ministerstvoVláda minulý týždeň takmer po dvoch rokoch odkladov a vnútorných sporov medzi zástupcami štátu, akademickej obce a odbornej komunity schválila Stratégiu informatizácie spoločnosti. Ide o kľúčový dokument, ktorý definuje, čo musí štát urobiť, aby znížil svoje zaostávanie za vyspelou Európou v rozvoji informačnej spoločnosti.

„Bolo by logické očakávať, že miliardy korún investovaných do oblasti informatizácie na Slovensku každý rok prinesú oživenie IT ekonomiky, najmä v tvorbe riešení a aplikácií v slovenských podmienkach," píše sa v stratégii. „Fakt, že to tak nie je, nasvedčuje, že stratégia investovania v tejto oblasti je chybná," konštatuje sa vo východiskách vládneho dokumentu.

Kľúčovým problémom Slovenska je v súčasnosti podľa stratégie absencia koordinácie medzi aktivitami jednotlivých rezortov, ktorú má vyriešiť vznik splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. Konkrétny návrh na vznik nového úradu má byť hotový v marci. Splnomocnenec bude okrem koordinácie jednotlivých rezortov definovať napríklad aj štandardy pre elektronickú komunikáciu v rámci štátnej správy i smerom k občanom.

Slovensko má, ako dokazujú úspechy študentov, odborníkov a „v ojedinelých prípadoch aj firiem", kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológií, najmä v programovaní a vo vývoji softvéru, píše sa v stratégii. Práve títo odborníci však krajinu opúšťajú, pretože pre ich uplatnenie nie sú vytvorené dostatočné podmienky. Krajina preto postupne stráca svoju výhodu vyplývajúcu z dlhodobo rozvíjaného ľudského kapitálu.

Stratégia stanovuje množstvo úloh, ktoré kopírujú program eEurope+ schválený už takmer pred troma rokmi a ministerstvá by ich väčšinou mali splniť už tento rok. Podľa plánu by mal čo najskôr prebehnúť audit efektívnosti čerpania finančných prostriedkov na informatiku vo všetkých rezortoch. Budúci rok sa okrem iného počíta napríklad aj so zavedením elektronických občianskych preukazov, ktoré by mali umožniť identifikáciu ľudí pri elektronickom styku so štátom.

Od urýchlenia informatizácie si vláda sľubuje nielen zlepšenie životnej úrovne občanov a zníženie nezamestnanosti, ale mala by pomôcť aj v boji proti korupcii a čiastočne vyriešiť aj nedostatok kvalifikovaných administratívnych pracovníkov. Vláda počíta aj s informačnou kampaňou, v ktorej má občanov presviedčať o strategickom význame digitálnej gramotnosti pre ich život a pre prosperitu Slovenska.

V dokumente sa spomínala aj potreba využiť pri budovaní elektronickej štátnej správy lacnejšie, „napríklad open source" riešenia. Na návrh ministra hospodárstva Pavla Ruska bola táto formulácia zmenená na „otvorené štandardy".

Z OBSAHU STRATÉGIE INFORMATIZÁCIE SLOVENSKA

Najväčšie problémy

nedostatočná politická podpora informatizácie

absencia strategickej vízie

neujasnené kompetencie a nejestvujúca koordinácia medzi inštitúciami

absencia legislatívy podporujúcej zavádzanie nových technológií

roztrieštenosť finančných zdrojov.

Kto bude zodpovedať za informatizáciu

Bude ustanovený vládny splnomocnenec pre informatizáciu spoločnosti pri ministerstve dopravy, neskôr by mal pôsobiť nadrezortne a perspektívne sa jeho úrad zmení na samostatný ústredný orgán štátnej správy, prípadne i samostatné ministerstvo.

Prioritné oblasti rozvoja:

1. Komunikačná infraštruktúra - Cieľom je zabezpečiť pokiaľ možno rýchly, cenovo dostupný prístup k internetu pre všetkých občanov a podporiť rozvoj širokopásmových sietí pre vzdelávanie, vedu, kultúru, zdravotníctvo a verejnú správu. Jedným z prostriedkov má byť rozvoj konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií i podpora bezdrôtových technológií.

2. Informatizácia verejnej správy - Cieľom je uľahčiť styk občanov aj firiem s orgánmi štátnej správy a zefektívniť administratívne procesy prechodom na digitálnu administratívu.

3. Vzdelávanie - Na zabezpečenie informačnej gramotnosti pre všetkých občanov bude potrebné dostatočné vybavenie škôl počítačmi a internetom, ale aj školenia a testovanie digitálnych znalostí pracovníkov v štátnej službe.

4. Elektronický obchod a podnikanie - Cieľom je umožniť podnikateľom realizovať elektronické transakcie s partnermi v EÚ aj zefektívniť fungovanie štátu vďaka prostriedkom elektronického obchodu.

5. Výskum a vývoj - Rozvoj informatiky a zvyšovanie úrovne slovenskej vedy vďaka informačným technológiám sa majú okrem iného zabezpečiť vybudovaním výkonnej infraštruktúry, priamymi investíciami aj daňovými a colnými úľavami.

6. Elektronická bezpečnosť - Cieľom je zabezpečiť ochranu a dôveryhodnosť slovenského digitálneho prostredia a zvýšiť bezpečnostné povedomie používateľov nových technológií.

Aké úlohy si vláda stanovila

Ešte tento rok zjednotiť formu, dizajn a charakter obsahu poskytovaného na internetových stránkach jednotlivých rezortov a zaviesť jednotné štandardy.

Do konca roku 2005 zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu na využívanie online služieb.

Poskytovať praktické informácie v digitálnej podobe užitočné pre občanov a firmy, vrátane informácií z oblasti práva a administratívy, kultúry, životného prostredia a dopravy, prepojené na centrálny vládny portál.

Do konca tohto roka zriadiť elektronický portál pre verejné obstarávanie, kde budú môcť firmy súťažiť o štátne zákazky.

Pripojiť všetky školy na internet a upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy.

Zabezpečiť, aby každý žiak po skončení povinnej školskej dochádzky vedel pracovať s počítačom.

Vybudovať verejnú prístupovú sieť umožňujúcu využívanie elektronických služieb občanom, ktorí nevlastnia počítač.

Do konca budúceho roka spustiť systém zvyšovania počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva, napríklad žien, Rómov, zdravotne postihnutých, seniorov a obyvateľov vidieka.

Podporiť elektronizáciu malých a stredných podnikov a zriadiť „referenčné centrá", ktoré by mali firmám pomôcť pri začleňovaní elektronického obchodu do obchodných stratégií. Podporiť využívanie elektronického podpisu.

Umožniť vykonať administratívne postupy elektronicky, napríklad zrýchlený elektronický postup na založenie firmy.

Podporiť využívanie elektronického podpisu v rámci verejného sektora.

Zabezpečiť pripojenie na internet vo všetkých knižniciach do konca tohto roku. Umožniť prístup do akademickej siete školám, múzeám, knižniciam...

Odštartovať program zvyšovania informačnej gramotnosti štátnych zamestnancov.

Informatizácia zdravotníckych zariadení, prepojenie so zdravotníckymi sieťami EÚ.

Potrebné zmeny v legislatíve