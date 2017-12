Gates: spam zanikne

Nevyžiadaná elektronická reklama - spam - bude do dvoch rokov minulosťou, vyhlásil Bill Gates cez víkend na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Microsoft v súčasnosti pracuje na troch spôsoboch riešenia problému elektronickej reklamy.

28. jan 2004 o 0:00

Nevyžiadaná elektronická reklama - spam - bude do dvoch rokov minulosťou, vyhlásil Bill Gates cez víkend na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Microsoft v súčasnosti pracuje na troch spôsoboch riešenia problému elektronickej reklamy.

Prvou je zadanie jednoduchej úlohy pre odosielateľa e-mailu, ktorú by mohol ľahko vyriešiť človek, nie však počítač. Druhá metóda naopak zahŕňa výpočtovú úlohu pre počítač odosielateľa e-mailu, ktorý by bežného človeka nijako nezaťažil, bol by však neprekonateľnou prekážkou pre spamera, ktorý by chcel rozoslať tisícky či milióny e-mailov naraz.

Najväčšie nádeje však Microsoft vkladá do systému, ktorý by donútil spamerov platiť používateľom za prijatie e-mailu. Keby človeku prišla správa od niekoho, kto sa nenachádza v jeho adresári, mohol by sa rozhodnúť, či bude za jej prijatie vyžadovať platbu. Ak pôjde o legitímny e-mail od niekoho doteraz neznámeho, nebude sa platiť nič, ak však správu odmietne ako spam, odosielateľ bude musieť uhradiť určitú sumu. Podľa Gatesa totiž nie je možné problém spamu definitívne vyriešiť vylepšovaním dnes používaných filtrov analyzujúcich obsah správy, keďže spameri sú vždy krok pred nimi.

„Google je skvelý"

Bill Gates pripustil, že jeho predpovede nie sú vždy správne: ako svoje zásadné omyly spomenul nepredvídanie vzostupu Linuxu a úspechu vyhľadávača Google. „[Google] nám nakopal zadky," povedal Gates, no jedným dychom dodal, že ďalšia generácia vyhľadávača MSN od Microsoftu, ktorá sa objaví budúci rok, Google v kvalite prekoná. „Zvolili sme si stratégiu, ktorá bola chybná - sústredili sme sa na 80 percent najčastejších otázok a ignorovali ostatné," povedal Gates. Google je však podľa neho „skvelá firma", ktorá mu pripomína Microsoft spred dvadsiatich rokov.

Linux nám pomohol

Operačný systém Windows je dnes podľa Gatesa „veľmi silným štandardom" a Microsoft je otvorenejší v otázkach zdieľania svojho zdrojového kódu s inými firmami, ktoré chcú preň vyvíjať vlastné produkty. Príčinou je čiastočne vzostup Linuxu a čiastočne protimonopolné vyšetrovania v Spojených štátoch a Európe. (bbc, ap)