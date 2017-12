Shade: Wrath of Angels - vyslanec Vatikánu v hororovej hre

27. jan 2004 o 18:45 Ján Kordoš

Naši západní susedia sa začínajú v hernom priemysle presadzovať viac než viditeľne a počet oznámených projektov stále narastá. Ďalším titulom je akčná adventúra Shade: Wrath of Angels od Black Element Software, ktorá sa k nám dostane pod krídlami Cenegy už čoskoro. Akčných adventúr máme dosť, ale s typicky temnou atmosférou ich je oveľa menej.

Po oznámení Bloodline tak dúfam, že aj tento titul sa dočká kladného ohodnotenia. Príbeh síce na papieri (respektíve na monitore) nevyzerá až tak napínavo, ale ak bude do hry správne zakomponovaný, atmosféra bude hutná. Neviem prečo, ale autori v poslednom čase s obľubou vkladajú do hier hlavné postavy cirkevných hodnostárov – dnes to bude niečo ako vyslanec Vatikánu. Ten dostane dôležitú úlohu – má navštíviť jedného kňaza, ktorý sa obrátil na sídlo cirkvi s prosbou o vyslyšanie... niečo totiž vie. Tak sa náš hrdina vyberie do malebnej horskej dedinky (malebné horské dedinky pre mňa už nie sú až tak malebné po zhliadnutí filmu Purpurové rieky), ale ako vždy, príde neskoro a náš farár sa kúpe v krvi... vo vlastnej. Takže na nás je odhaliť jeho tajomstvo a neprísť pri tom o život.

A teraz už len heslovite. Čaká nás putovanie po 50 úrovniach (navštívime všetky klasické miesta ako ľudoprázdna dedina, okolité doly, tajomné labáky alebo vojenskú základňu – nič nové). A aby bola klišoidná zápletka dorazená úplne, tak si aj v čase pocestujeme. Všetko to znie veľmi zaujímavo a môže sa zdať, že by z toho mohol vzniknúť guláš, pochybujem o tom, Česi kladú veľký dôraz na príbeh a celkovú atmosféru hry, takže nám neostáva nič iné ako sa prežehnať a vyraziť na púť.