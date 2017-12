Ako je to s roamingom pre Paušál 30 mini?

27. jan 2004 o 15:30 Dr. Mobilný

Dobrý deň, mám v sieti Orange Paušál 30 mini. Žiadne iné služby nemám aktivované. Chystám sa odcestovať do Chorvátska a so svojimi blízkymi si chcem len vymieňať sms-ky. Treba si aktivovať službu roaming alebo to na zasielanie sms nie je potrebné? Koľko stojí poslanie jednej SMS z Chorvátska na Slovensko a zo Slovenska do Chorvátska. Ďakujem.

Dr. Mobilný odpovedá:

Máme tu zabudnutú otázku, pisateľke už asi nepomôžeme, no odpoveď sa môže hodiť iným.

Ak chcete používať svoj mobilný telefón v zahraničí, musíte mať aktivovanú službu ROAMING. Bez aktivácie tejto služby sa vám nepodarí aktivovať svoj telefón v mobilnej sieti zahraničného operátora.

Všetci klienti Orange, ktorí používajú paušál si môžu aktivovať niektorý z roamingových programov spoločnosti.

Pre vás by bolo najvýhodnejšie aktivovať program Roaming 2000, ktorý umožňuje telefonovať, posielať a prijímať SMS, ale prichádzajúce hovory automaticky blokuje.

Cena za odoslanú SMS na vaše číslo do Chorvátska je bežná, akoby bola odoslaná na Slovensku. Vy zaplatíte za 1 správu odoslanú z Chorvátska 8,33Sk.