Spoločnosť Microsoft čelí stomiliónovej pokute

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Európska komisia (EK) je pripravená udeliť spoločnosti Microsoft vysokú pokutu za zneužívanie dominantného postavenia na trhu so softvérom. Informovala o tom talianska tlač. Odporúčanie uvaliť americkej spoločnosti obrovské

27. jan 2004 o 10:48 NULL

sankcie vyplýva z návrhu konečného rozhodnutia, ktorý po štyroch rokoch vyšetrovaní orgán EK pre hospodársku súťaž na čele s európskym komisárom Mariom Montim konečne uzavrel.

Naplnenie odporúčania by znamenalo, že americký gigant by čelil pokute vo výške 100 až 500 miliónov eur. Európska komisia sa v súčasnosti približuje ku konečnému rozhodnutiu a finálne nariadenie z Bruselu sa očakáva do konca mája. Microsoft čelí obvineniu z nedodržiavania pravidiel upravujúcich hospodársku súťaž kvôli predaju softvéru Media Player spolu s operačným systémom Windows. Brusel tiež viní Microsoft z nezákonného zneužívania svojho dominantného postavenia na trhu s nízkopásmovými servermi.

Európska komisia vydala spoločnosti Microsoft odporúčanie, na základe ktorého má odstrániť softvér Media Player z operačného systému Windows, alebo umožniť aplikáciu iných softvérov do systému Windows. Avšak doteraz navrhnuté nápravné opatrenia americkou spoločnosťou s cieľom vyhnúť sa pokute sú podľa Európskej komisie nedostatočné.