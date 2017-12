Windows XP - lepší vzhľad, práca s videom a integrácia internetu

Úplne nové personalizovateľné grafické prostredie Luna, vylepšené schopnosti pri práci s hudbou a videom a tesná integrácia s internetom - to sú návnady, ktorými sa bude snažiť Microsoft nalákať zákazníkov na svoj nový operačný systém Windows XP.

22. feb 2001 o 14:03 (tba, reuters, ap)

Jeho dve verzie - Home Edition pre domácich užívateľov a Professional pre firmy - by sa mali na pultoch obchodov a predinštalované v nových počítačoch objaviť v druhej polovici tohto roku.

Najlepšou správou o Windows XP je nepochybne to, že dáva definitívne zbohom zvyškom technológie prevzatej z dvadsať rokov starého MS DOS-u a aj domáci užívatelia konečne dostanú operačný systém vybudovaný na stabilnejších základoch z Windows NT.

Microsoft sa vo Windows XP rozhodol využiť populárny systém takzvaných skinov - doslova „koží systému“, ktoré umožňujú každému užívateľovi úplne zmeniť vzhľad svojich programov. Do operačného systému pribudne zvislý navigačný panel, ktorý umožní jednoduchý prístup k najčastejšie využívaným funkciám - panel sa bude počas práce meniť v závislosti od toho, v ktorej aplikácií užívateľ práve pracuje.

Operácie ako prenos snímok z digitálneho fotoaparátu do počítača budú jednoducho prístupné vo forme sprievodcov, ktorý užívateľa prevedú celým procesom. Nový operačný systém bude vybavený aj nástrojmi na editovanie videa a zapisovanie na DVD.

Windows XP a nový balík Office XP budú veľmi úzko spolupracovať s internetom - samozrejme s internetovými službami Microsoftu. Tak napríklad webová služba na odosielanie e-mailov Hotmail a takisto program MSN Messenger budú integrované priamo do aplikácie Outlook.

Systém takisto umožní oddelenie profilov viacerých užívateľov na jednom počítači tak, aby nemali navzájom prístup ku svojim dokumentom.

Úplne novou funkciou je možnosť, aby jeden užívateľ WinXP úplne prebral kontrolu nad iným počítačom s rovnakým operačným systémom - to môže byť užitočné pri diagnostike a oprave problémov s počítačom. Riadiace signály budú šifrované a užívateľ bude musieť niekoľkokrát potvrdiť, že skutočne súhlasí s prevzatím kontroly nad počítačom.