Malý, milý: Panasonic G50

Minulý rok predstavila spoločnosť Panasonic ak nie najmenší, tak jeden z najmenších mobilných telefónov na svete – model G50.

23. jan 2004 o 15:56 Marián Pavel - SME online

Je určený predovšetkým dámam s dôrazom na to, aby im neprekážal v kabelke, či poslúžil ako nenápadný doplnok pri spoločenských príležitostiach.

Čoskoro sa začne tento model predávať aj na Slovensku, preto sme sa naň pozreli zblízka.

Dizajn a klávesnica

Po rozbalení škatule vás bude určite šokovať veľkosť telefónu – jeho výška je len 8 centimetrov, široký je 4,3 centimetra a hrubý necelé 2 centimetre. To všetko pri váhe 75 gramov.

Menší telefón s plnohodnotnou klávesnicou sa s najväčšou pravdepodobnosťou už nedá vyrobiť.

Dizajn telefónu je celkom podarený – pod farebným displejom sa nachádzajú funkčné klávesy v tvare kvetu s lístkami po bokoch. Klávesnicu tvoria uzučké klávesy s popisom pod nimi, spočiatku sa na toto riešenie ťažko zvyká, hlavne pri písaní SMS. Podsvietená je efektným modrým svetlom.

Na ľavom boku je konektor pre slúchadlá. Navrchu výrazne vyčnieva anténa a vzadu je otvor reproduktora.

G50 sa predáva v troch farbách – modrej, červenej a striebornej. My sme testovali striebornú verziu, ktorá má navrchu lesklý a naspodu matný plast.

Ovládanie

Telefón sa ovláda päticou kláves – navrchu sú klasické dve funkčné tlačidlá, dole tlačidlá pre prijatie a odmietnutie hovoru. V strede je pekne vytvarované dvojsmerové tlačidlo.

Funkčné tlačidlá sa ovládajú pohodlne, horšie je to s úzkymi tlačidlami pod nimi. Vhodné sú pre dámy so štíhlymi prstami a krátkymi nechtami, ostatní sa pri ich stláčaní trocha potrápia – je to však daň za minirozmery mobilu.

Displej

G50 má pasívny TFT displej s rozlíšením 128 x 96 bodov. Zobrazuje iba 4096 farieb, no v porovnaní s inými značkami patrí tento displej k tým lepším. Rozmery displeja nie sú ohromujúce, no k veľkosti telefónu je primeraný. Zmestí sa naň 6 riadkov (pri písaní SMS je k dispozícii 5 riadkov + jeden stavový).

Menu telefónu

G50 je nástupcom modelu GD55 s monochromatickým displejom. Menu telefónu preto vychádza z tohto modelu, samozrejme, je farebné.

Vďaka dvojsmerovému tlačidlu sa ovláda len pohybom doprava/doľava. Tvorí ho 9 základných položiek: môj telefón, SIM toolkit, telefónny zoznam, prehliadač, zamknutie kláves, správy, možnosti, aplikácie a záznamy.

Pri prehliadaní položiek sa nad položkami s možnosťou výberu zobrazí náhľadová bublinka s informáciou o aktuálnom nastavení.

Funkcie

G50 je síce malý štýlový telefón, no jeho výbava nie je najhoršia. Pôvodné informácie síce hovorili, že nebude mať GPRS, ale výrobca sa na poslednú chvíľu rozhodol inak a tak môžete bez problémov surfovať (WAP browser je vo verzii 2.0), alebo sťahovať logá a zvonenia.

Telefónny zoznam má kapacitu 255 miest, no nedokáže spojiť kontakty na SIM karte a v telefóne, pred každým vyhľadávaním si musíte vybrať. Ku každému kontaktu v telefóne môžete priradiť ďalšie tri položky, ale aj samostatné zvonenie, ID obrázok a kontakt môžete zaradiť do skupiny volajúcich.

Pri písaní SMS je možné vytvoriť koncentrovanú správu s dĺžkou 1520 znakov. Telefón má pamäť na 100 SMS, umožňuje aj zaslanie správy o doručení.

Zahrať si môžete dve štandardne dodávané hry – Fillip a Classic Rally.

Pri spúšťaní hier pozor – hru Fillip nespustíte funkčnými tlačidlami, ale nelogicky tlačidlom 5, pričom upozornenie pri spustení chýba.

Fillip je podarená zábavná behačka, Classic Rally asi dámy príliš neosloví – autíčkom jazdíte po vyznačenej trase (a hra sa pekelne ťažko ovláda...).

K dispozícii je aj kalendár s mesačným a týždenným zobrazením – môžete si do neho ukladať pripomienky (na výber sú dve udalosti – schôdzka alebo poznámka). Za nedostatok možno považovať fakt že kalendár nie je preložený do slovenčiny.

Použiť možno aj kalkulačku, prevodník meny a skladateľa melódií.

Možnosti personalizácie sú štandardné – telefón možno prepnúť do profilov, nastaviť si môžete vlastné pozadie i šetrič obrazovky. Vyzváňanie je 40-tónové, preddefinované zvonenia sú celkom originálne.

V telefóne nič viac nenájdete, dokonca ho ani nemožno spojiť s počítačom, no to ani nie je jeho účel.

Batéria

V mobile je batéria Li-Ion s kapacitou 780 mAh. Zvláda približne 3 hodiny hovoru a 5 - 8 dní v pohotovostnom režime.

Záver

Panasonic G50 je jedným z ďalších mimoriadne podarených telefónov pre dámy. Malý, milý a dostatočne vybavený – to je jeho krátka charakteristika. Kto si potrpí na miniaturizáciu a oželie znížený užívateľský komfort bude nepochybne spokojný.