Hudobné programy: MusicMatch 6

22. feb 2001 o 13:00 Tomáš Bella

Keď ste sa prvýkrát zaujímali o možnosť prehrávať vo vašom počítači hudbu, pravdepodobne ste sa dozvedeli, že väčšina vašich známych používa program WinAmp - prehráva hudbu a navyše, ehm, dokáže meniť svoj vzhľad, takže mu odpustíte aj menšie nedostatky, napríklad že správa zoznamu prehrávaných skladieb je v ňom trocha nepohodlná.

Potom ste si začali tvoriť vlastný archív skladieb z CD v počítači - komu by sa chcelo neustále vymieňať CD v mechanike - a zaobstarali ste si ďalší program na sťahovanie hudby z CD a jej zapisovanie na pevný disk v úspornom formáte MP3. Na správu rozrastajúcej sa databázy poslúžil ďalší špecializovaný program, ktorý dokázal meniť popis jednotlivých skladieb (ID3 tagy). Naposledy na vašom stole pribudla „napaľovačka“ CD - a pribudol ďalší softvér, ktorým konvertujete MP3 súbory do formátu na WAV a ešte jeden špeciálny zapisovací program, ktorý skonvertované dáta nahrá na CD. Zbierka hodná IT profesionála - ale nebolo by pohodlnejšie, keby toto všetko dokázal jediný program, ktorý by navyše ponúkal pohodlné ovládanie a bol zadarmo?

MusicMatch nie je najznámejším prehrávačom hudby, ale počtom funkcií pravdepodobne predstihuje všetkých svojich konkurentov. Jeho ovládanie je pritom jednoduché a intuitívne, keďže pokročilé nastavenia sa vynárajú až pri konkrétnych náročnejších operáciách.

Program dokáže prehrávať hudobné CD, MP3 Windows Media súbory, streamingové formáty pre internetové rádiá a ak máte nainštalovaný Media Player, dokonca aj video. Práca so samotným prehrávačom je veľmi pohodlná vďaka „hudobnej knižnici“. Tú môže program automaticky vytvoriť zo všetkých hudobných súborov na vašom pevnom disku, ktoré roztriedi podľa ľubovoľných kritérií - autora, jednotlivých albumov či žánru, ktorými sú jednotlivé skladby popísané (ID3 tagy).

Ak máte väčšinu skladieb v archíve tagmi dôsledne popísanú, určite využijete aj funkciu Automatický D.J. - MusicMatch bude po stanovenú dobu hrať pesničky podľa vami zvolených kritérií, povedzme pomalšie, nie však romantické, ale skôr rockovejšie skladby.

Prehrávaču nechýba ani vizualizácia - podprogram zobrazujúci aktuálnu pieseň vo forme pohybujúcich sa obrazov, zväčša značne psychedelických, a takisto možnosť zmeniť celkový vzhľad programu (skiny). Okrem štyroch základných skinov je na internete k dispozícií množstvo ďalších, pripojenie do medzinárodnej siete využijete aj na získavanie informácií o prehrávanom CD z CDDB databázy.

Jednoduché grabovanie aj napaľovanie

Jednou z hlavných predností programu je mimoriadne jednoduché a pohodlné grabovanie hudobných CD do formátu MP3 formátu (ale aj WAV a Windows Media), pričom pre skúsenejších užívateľov je k dispozícií množstvo nastavení požadovaného formátu a kvality.

Ak si chcete naopak hudbu na CD napáliť, stačí pridať vybrané skladby do playlistu a zvoliť, či chcete údaje nahrávať ako dáta (napr. MP3), alebo ako audiostopy. MusicMatch vám v oboch prípadoch oznámi, koľko priestor na CD vám ešte zostáva, či naopak o koľko vybrané súbory kapacitu CD prevyšujú. Výhodou je, že MP3 súbory sa môžu dekódovať priamo na CD a tak nepotrebujete mať na harddisku voľných 800 MB na dočasné uloženie nahrávaných súborov.

Rýchlosť grabovania či napaľovania je pre bežné použitie dostatočná, až šesťkrát rýchlejšie vypaľovanie však ponúka platená verzia programu MusicMatch Jukebox Plus - tá však okrem toho prináša len niekoľko vylepšení, napríklad možnosť tlače obalov CD či kvalitnejší grafický ekvalizér, a tak absolútnu väčšinu užívateľov uspokojí aj základná verzia, ktorá je zdarma.

Najväčšou nevýhodou programu vyplývajúcou z jeho multifunkčnosti sú nároky na operačnú pamäť a priestor na pevnom disku. Nainštalovaný softvér zaberá viac než 20 megabajtov a štart programu trvá na počítači so 64 MB RAM a 650 MHz procesorom takmer desať sekúnd. Ak však nemáte s nedostatkom operačnej pamäte výrazné problémy, MusicMatch sa určite oplatí vyskúšať.

(freeware,www.musicmatch.com)