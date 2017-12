Prepis chatu s Robertom Chvátalom, generálnym riaditeľom EuroTelu Bratislava

V pondelok 19. januára ste mali šancu položiť svoje otázky priamo generálnemu riaditeľovi EuroTelu. Ak ste chat nestihli, môžete si prečítať jeho prepis.

22. jan 2004 o 15:32 Marián Pavel - SME online

<R_CHVATAL> ALL: Dobrý den. Vítám všechny, které zajímají mobilní telekomunikace.



<hamo> Dobrý deň pán riaditeľ. V Českej republike majú myslím dvaja operátori spustenú službu ktorá by mohla byť všeobecne označovaná ako Alternative Line Service (ALS dve tlf. čísla na jednej SIM karte). Ako je to s možnosťou jej uvedenia v EuroTeli Bratislava? A k téme WAP@GPRS, nepotešilo ma to, ale vnímam to frázou "trh je trh".<R_CHVATAL> Dvě telefonní čísla na jednu SIM kartu je možnost, kterou u nás budou mít naši firemní zákazníci. Co se týče toho hesla „trh je trh“, pozměnění WAPu přes GPRS souvisí se zavedením paušálu, tj. flatrate na GPRS a umožnění kapacity těm, kteří to s GPRS myslí nejvíc vážně. Zároveň upozorňuji, že EuroTel podporuje verzi WAP 2.0.



<alo> Chcel by som sa spýtať aký bol dôvod takto zdražiť WAP@GPRS???

<R_CHVATAL> Snažil jsem se naznačit v předešlé odpovědi.



<cool> Keďže program gprs@wap "zvýhodnený "tak, že za súčasnú cenu neprenesiem ani 1MB (979kB) a pri bežnom surfovaní by som miesto 190 Sk platil 5 tisíc, aký program mi ET ponúkne pre mobilné surfovanie?

<R_CHVATAL> Zavedli jsme novou službu Data Nonstop, která je si myslím velmi zajímavou propozicí pro mobilní surfování.



<teroo> PÁN RIADITEĽ... PREČO NIE SÚ SPOPLATNENÉ MMS SPRÁVY PODĽA POČTU KB?

<R_CHVATAL> Snažili jsme se MMSky oceňovat zpočátku co nejjednodušeji a proto pouze jedna cenová úroveň.



<kitt> Lenže wap@gprs mohol mať aktivované ktokoľvek a DATA NONSTOP je až od programu 100.

<R_CHVATAL> Dobře, popřemýšlíme o tom.



<fak> Pán riaditeľ, odpovedzte pravdivo na vašu dohodu s Orangeom o držaní cien služieb na určitej hranici ktorá neškodí ani jednému operátorovi.

<R_CHVATAL> Milý Faku. Pravda je taková, že k nějaké fixaci cen s Orangem máme daleko a myslím si, že to je tak očividné. Na trhu je a bude vidět, že konkurence je o produktech, o cenách a víc a víc bude o zákaznickém servisu.



<kitt> Budú sa robiť prieskumy, koľko ľudí si úplne deaktivuje wap a zmení operátora?

<R_CHVATAL> Samozřejmě, že zájem a odezvu na změny v GPRS tarifech budeme pečlivě sledovat. Nemyslím si, že by někdo kvůli tomu musel měnit operátora. Stačí nám napsat.



<slavko> Pán Chvátal, ohľadne paušálu GPRS Data Nonstop: aktivoval som si túto službu, ale zaujímalo by ma, či po prenesení spomínaných 200 MB ktoré sa v zmluve považujú za "neférové" používanie služby, bude užívateľ automaticky upozornený, alebo sa budú prípady posudzovať individuálne? Ja službu v žiadnom prípade nezneužívam ťahaním veľkých súborov, ale môže sa stať že ku koncu kalendárneho mesiaca prekročím 200 MB prenos.

<R_CHVATAL> Slavko, ničeho se nemusíš obávat. Budeme se snažit naše zákazníky upozorňovat.



<teroo> PÁN CHVÁTAL... NEMOHLA BY SA NECHAŤ DOMOVSKÁ STRÁNKA NESPOPLATNENÁ? MYSLÍM TÝM NESPOPLATŇOVANIE KB POČAS PREZERANIA.. CHAT ATĎ. ĎAKUJEM

<R_CHVATAL> Nemám teď momentálně hotovou odpověď. Beru to však jako dobrý námět.



<forest> Viac krát sme navštívili EUROTEL napr. aj v POLUSe - žiaľ môžem konštatovať, že zamestnanci nevedia ani čo robia, a nemajú ani páru o mobiloch... Uvažujete vylepšiť prístup aj k zákazníkom, alebo sa vás to netýka ;)

<R_CHVATAL> Nevím konkrétně do jakého Forest šel, ale mohu jen říct, že mnoho energie věnujeme a budeme věnovat tomu, aby personál na našich obchodech byl trénován tak, aby drtivé většině zákazníků uspokojivě radil s mobilem.



<alo> Chcelo by to nižší GPRS paušál cca. za 300-500sk s napr. 100 MB zadarmo.

<R_CHVATAL> Podívejte se kolem v cizině a zjistíte, že na Slovensku jsou ceny konkurenceschopné. A výhoda surfování kdykoli a kdekoli též není k zahození :)



<teroo> PÁN CHVÁTAL... ČO TAK PONECHAŤ E-MAILY NESPOPLATNENÉ.. NAPR. SŤAHUJEM MAIL DO MOBILU, BUDEM PLATIŤ AJ ZA PRIJATÉ MAILY PODĽA KB. ALEBO KEĎ ODOSIELAM MAIL KDE JE PAŤ ZNAKOV, SÚ 2KB AKO 700 ZNAKOV... NA 903 MI POVEDALI, ŽE JE TO CHYBA SYSTÉMU...

<R_CHVATAL> Vidím, že se tu sešla nadšená komunita přátel mobilního internetu. Myslím si, že váš problém vyřeší Data Nonstop.



<fak> Prečo sú u nás tak drahé telefóny a 24 mesiacov zmluva?

<R_CHVATAL> Milý Faku :) Portfolio mobilních telefonů i výše jejich cen je konkurenceschopná a rovněž závisí na typu paušálu, který si zákazník vybere. Čím vyšší paušál, tím zajímavější cena.



<vekslak> Prečo mi Vaša sieť nedoručila v piatok smsku? Prišiel som super rande s jednou pohľadnou blondínkou? Keď mi na mobile vypísalo že bola prijatá? :(

<R_CHVATAL> VEKSLAK: Možná, že blondýna SMS přijmout nedokázala. Stejně jsou lepší brunety :)



<fak> Pán riaditeľ odpovedáte nepravdivo asi neviete aké sú ceny v zahraničí.

<R_CHVATAL> To je na delší diskusi. Nemáme špatné svědomí co se týče cenové úrovně na Slovensku. Třeba věci nevytrhávat z kontextu :)



<emik> Je pravda že ste mali bug pri piatej SMS zadarmo, že po vyčerpaní kreditu je po opätovnom skúšaní o odoslanie SMSka odoslaná? A vraj takto šlo opakovane SMSky odosielať...

<R_CHVATAL> Ano, je to pravda. Ale protože v tomto případě profitoval náš Easy zákazník a proto si myslím, že to je v pořádku. Nakonec, Easy zákazníci si toho užívají mnohem víc a jsme rádi, že naše Easy komunita utěšeně roste :)



<crazypit> Pán Chvátal, chcel by som vedieť či sa nebojíte odlivu svojich zákazníkov ku konkurenčnému Orangeu, ktorý ponúka oveľa výhodnejšiu službu na mobilné surfovanie? Aspoň diskusie na wape a webe to naznačovali.

<R_CHVATAL> Pokud vím, tak Data Nonstop je konkurenceschopný s Oranže. Ten má limit 1GB a my jen upozorňujeme „kroti se“ nad 200 MB. Taky je dobré si uvědomit, že to není jen o ceně za MB, ale i o mobilních terminálech. Zavedli jsme teď v lednu Qtek 2060 a zájem je nad očekávání velký.



<Darken> Pán riaditeľ, bude možné si aktivovať DATA nonstop na nižšie programy, alebo zvažujete možnosť zaviesť iba dátový program, bez voľných minút na telefonovanie?

<R_CHVATAL> O dalších kombinacích dat a paušálu uvažujeme. Nechte se překvapit.



<robik> Pán riaditeľ, plánujete rozšíriť Vašu ponuku akciových MT o Siemens SX1?

<R_CHVATAL> Teď přesně nevím, ale je to pravděpodobné. Vím i o dalších příjemných překvapeních co se týče mobilních telefonů.



<fak> Pán riaditeľ nič nie je vytrhnuté z kontextu ale je fakt že ceny sú neúmerne vysoké aj percentuálne a v absolútnych číslach oproti cenám v zahraničí ale hlavne dĺžka povinnej zmluvy je prehnaná. Úplne stačí 12 mesiacov aj tak žiadny telefón nevydrží 24 mesiacov plnej prevádzky.

<R_CHVATAL> Pravda je, že když někdo plně mobil využívá, tak ho chce obměnit dříve než za dva roky. Zároveň je to ale typ uživatele, který je ochoten do mobilního přístroje investovat.



<ace> Pán Chvátal mám otázku: je deklarovaná rýchlosť spojenia 115 kbps skutočne reálna, lebo s tým mám trošku problém a nezdá sa mi tá rýchlosť zodpovedajúca.

<R_CHVATAL> 115 kbps je teoretická rychlost na hranici možností GPRS. Ale máme i 3G licenci a jsem rád, že je na Slovensku zájem o vysokorychlostní přístup – kdykoli, kdekoli.



<Darken> Pán riaditeľ, rád sa nechám príjemne prekvapiť ;-) ... Len aby nebolo neskoro ;-) ... Nezmení sa tých 200 MB v dodatku?

<R_CHVATAL> Doporučuji zkoušet tuto službu, pokojně surfujte a zůstaňte nám věrni. Jsem rád, že rok 2003 ukázal, že EuroTel je schopen přesvědčit o svých kvalitách.



<mX^> Nezdá sa vám, že si "Easy komunita" naozaj užíva oveľa viac ako "komunita paušalistov", ktorí majú (aspoň podľa mňa) výrazne vyššie výdavky na mobilnú komunikáciu? Nebolo by vhodné niekedy ukázať aj dlhodobým zákazníkom, že si ich Eurotel váži a nielen podporovať rast zákazníckej obce?

<R_CHVATAL> Máte 100% pravdu. Zákazníci na paušálu jsou opravdu „výkonnější“, ale paušál má mnoho výhod oproti Easy, například věrnostní program, levnější SMSky, programy EuroTel Plus, kde je „dotovaný“ ne mobil, ale ceny hovoru a SMS, Data Nonstop, více partnerů na roamingu, atd., atd.



<alojz> Pán Chvátal prečo nie sú SMS na Easy Team za 1 Sk aj po 18.00? Ďakujem.<R_CHVATAL> Cena 1 Sk za SMS je bezkonkurenční a snažili jsme ji dávat do špičky.



<forest> Ako trávite svoj voľný čas?

<R_CHVATAL> Na soukromí moc času nemám, jsem dost v Polusu (klidně se můžete večer přesvědčit, zda se svítí v 10. patře), ale čas od času si o víkendu zajedu zalyžovat či zasnowboardovat.



<skdd> Ospravedlňujem sa ak táto otázka bola položená, ale ako je to s "príslušnosťou" ET SK k skupine T-Mobile? Zatiaľ som nepostrehol, že by napr. roamingová prevádzka v sieťach T-Mobile bola pre nás zákazníkov ETSK výhodnejšia...

<R_CHVATAL> Potvrzuji, že jsme součástí skupiny T-Mobile a že pracujeme na tom, že naši zákazníci budou mít výhody i v roamingu na základě objemu, který s konkrétními zahraničními operátory budeme generovat.



<clovek> Pán riaditeľ, prečo mi sústavne chodia od EuroTelu spamy na moju Easy nonstop o tom, že mám prejsť na Easy team?

<R_CHVATAL> Člověče, to není spam, ale dobrá rada :) Na Teamu je většina promotions, ale pokud vám vyhovuje Nonstop coby tarif, kde jsou všechny sazby stejné, v klidu tam zůstaňte.



<kitt> Mohli by ste mi povedať Váš názor na potrebu dodatku ku zmluve, ak chcem používať DATA NONSTOP?

<R_CHVATAL> Data Nonstop je nová služba o datech, proto potřeba dodatku. Jinak ale jsme zastáncem toho, abychom po zákaznících chtěli něco byrokratického. Vždycky se ozvěte, když vám to nebude dávat smysl.



<fak> Pán riaditeľ tak dokázali ste mi že odchod od EuroTelu bol správny krok aspoň zatiaľ... Ďakujem za odpovede ;)

<R_CHVATAL> To mě velmi mrzí, ale slovo „zatiaľ“ je pro mne znamením toho, že v EuroTel věříte. Napište mi osobně, abychom nezdržovali ostatní v chatu.



<crazypit> Prepáčte asi som nevyjadril dôkladne. Myslel som odliv zákazníkov ktorí využívali službu Wap@Gprs, keďže Orange ponúka Panoramu stále za rovnakú cenu. Wap s webom z pohľadu záťaže na server sa nedá porovnávať. Veď priemerný wapujúci človek stiahne za mesiac 10 MB, kým človek surfujúci na internete to stiahne za 5 minút. Neplánujete aj nejakú DATA Nonstop pre wap?

<R_CHVATAL> Toto téma se zde diskutuje v nejrůznějších odstínech. Mohu slíbit, že musím hodit řeč s našimi produktovými kolegy.



<kitt> Zmysel ani tak nie, ale možno je to tak, že teraz mám potrebu používať túto službu a o pol roka ju už nebudem potrebovať. Takto si túto službu radšej neaktivujem, aby som neskôr neľutoval. Momentálne túto službu potrebujem a tak si môžem napr. na pol roka aktivovať u Orange a potom ju zrušiť.

<R_CHVATAL> Data Nonstop není vázaný na 2 roky, pokud vím.



<pecko> Pred nedávnom som mal s vami (myslím EuroTel) problém, ktorý ste mi spôsobili, ale chronicky odmietate prevziať zodpovednosť. Ste ochotný ako generálny riaditeľ v rámci zachovania tváre hovoriť aj o takýchto veciach?

<R_CHVATAL> Nikdo netuší o co jde, ale samozřejmě, že ano. Napište mi, abych posoudil v čem si myslíte, že vám křivdili (a nebo ne?) :)



<hamo> Akým spôsobom je možné regulárne počas roka predkladať návrhy na nové služby a podobne? Pri mojom pokuse cez 12345 to pochopiteľne nebolo ono a nepoznám iný oficiálny kanál pre tieto účely. Viem že veľa zákazníkov = veľa chutí, ale tých chutí okrem cenotvorby je určite nepatrný zlomok počtu zákazníkov. A k GPRS, kódový model 3 alebo 4 nasadí Eurotel a k nemu do ponuky aj prislúchajúce prístroje (mobily)?

<R_CHVATAL> Pokud vím, náměty lze posílat na e-mailovou adresu office@eurotel.sk. Co sa týče coding schneme 3 a 4 tak o ní uvažujeme. Nemohu však potvrdit kdy a nebo že budeme preferovat něco jiného zajímavého.



<teroo> PÁN CHVÁTAL..DOMÁCU STRÁNKU BY STE NEMUSELI SPOPLATNIŤ, PRÍPADNE DAŤ NEJAKÝ PROGRAM ZA 300SK NIEKOĽKO VOĽNÝCH MB? MôŽEM POPROSIŤ NA VÁS KONTAKT -MAIL...<R_CHVATAL> Vidím, že vybrané komunitě je WAP@GPRS blízký. Fakt si musím promluvit s kolegy, dejte mi nějaký čas. Kontakt je office@eurotel.sk. Díky za podněty.



<Marci> Chcel by som vedieť ohľadne tej DataGRPS služby či sa odrátavajú minúty z paušálu pri jej používaní.

<R_CHVATAL> Minuty se neodpočítávají. Týká se to objemu dat. S časem, tj. minutami to nemá vůbec nic společného. Kouzlo GPRS je v tom, že člověk nemusí hledět na čas.



<JK> Chystá sa podobná transformácia ako Globtel - Orange aj s EuroTelom? EuroTel – T-Mobile?

<R_CHVATAL> Nejste první, kdo se na to ptá. Pro některé bude asi změna na T-Mobile pozitivním signálem, ale já jsem rád, že EuroTel zatím dokázal, že je schopen bojovat o přízeň zákazníka i bez pomoci globální značky.



<Palincak> Keby ten OFFICE@EUROTEL.SK odpovedal na príslušné otázky, majú nás v päte ako aj manažéri služieb!

<R_CHVATAL> Na office@eurotel.sk se opravdu snažíme odpovídat. Dám zpětnou vazbu kolegům z produktů.



<Marci> Ešte ... Mám otázku ohľadne SMS z call centra nedávno že kredit za spoplatnenie neposlaných SMSiek cez vianočné sviatky bude pripočítaný... Chcem sa opýtať či sa to už uskutočnilo...<R_CHVATAL> K odpovědi bych potřeboval víc informací. Není mi známo, že bychom loni měli problémy s naším SMS centrem a tudíž s kapacitou. Zkontaktujte se osobně s našim zákaznickým centrem.



<R_CHVATAL> Rád bych se všem zúčastněným poděkoval za zájem i za upřímnou zpětnou vazbu, co se vám líbí i co vás štve. Těžko „vyřešit“ ihned vaše konkrétní problémy či křivdu, ale těším se někdy brzy zase „na slyšenou“ na chatu.