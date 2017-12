Crazy Taxi 3: High Roller - uletený simulátor taxíka

Posledné týždne môjho recenzentského života sa odohrali v znamení niekoľkých významných udalostí - v ústnej dutine sa mi ozvala „osmička“ vľavo dolu, zohnal som svoj prvý román od Philipa K. Dicka a v neposlednom rade som mal možnosť otestovať hru Crazy T

22. jan 2004 o 12:48 Marián Kluvanec

Posledné týždne môjho recenzentského života sa odohrali v znamení niekoľkých významných udalostí- v ústnej dutine sa mi ozvala „osmička“ vľavo dolu, zohnal som svoj prvý román od Philipa K. Dicka a v neposlednom rade som mal možnosť otestovať hru Crazy Taxi 3.

Kto by nepoznal starú klasiku UGH! s prenášaním praľudí v improvizovaných prehistorických vznášadlách ešte z čias prvých PC, alebo Space Taxi, jednu z mnohých amigáckych odnoží tohto herného druhu. Pre istotu však pripomeniem, že princíp spomínaných hier spočíval v taxikárčení, čiže prevážaní zákazníkov na žiadané platformy. V tej dobe ešte boli hádam aj silikónové prsia 2D a tak aj pohľad na hernú obrazovku bol dvojrozmerný - samozrejme, všetko v peknej, ručne kreslenej grafike. No napriek jednoduchému nápadu (či práve kvôli tomu) boli tieto stariny super zábavné. Ako sa vraví - oldies but goldies.

Keďže v biznise stále platí, že čo sa raz osvedčilo, k tomu sa treba vrátiť, preniesli teraz nápad s taxíkom ľudia zo SEGY do tretieho rozmeru a plácli ho na lesklý disk. A my si ho máme vložiť do mechaniky počítača.

Po úvodných titulkoch sa z reprákov začne šíriť nebezpečne rockovo ladená hudba a teplo domova veľkomestského šoféra z povolania priblíži už grafické rozhranie úvodného menu. Na výber sa núka hneď niekoľko možností hrania, t.j. 3 „svety“ - mestá - štvrte, akokoľvek, pričom výber máte voľný. V každom takomto meste (Small Apple - nič vám to nehovorí?) je k dispozícii rozdielne kvarteto vodičov a taxíko-kabrioletov, len cieľ zostáva vždy nezmenený (vyhovieť maximálnemu počtu zákazníkov, roztrúsených po uliciach mesta). Štvrtou hernou voľbou je potom akási ešte radikálnejšia arkáda, kde sa živíte plnením rôznych bizarných úloh (pozrážať čo najviac lietajúcich tanierov, niekoľkokrát preletieť cez ohnivý kruh, pokúsiť sa o touchdown, prejsť cez pohyblivú dlážku, prenášať karatistov a pod.). Tu sa vám navyše postupne uvoľňujú nové úlohy, zobrazené v podobe ikoniek klasického „pavúka“. Takže keď vás prestane baviť jeden herný mód, len si vyberiete ďalší a frčí sa. Najlepšie je však držať sa najprv stále pri tom istom meste (a medzitým si občas odskočiť do špeciálneho módu), len postupným tréningom a spoznávaním jeho zákutí sa totiž dá zvládnuť na požadovanej úrovni (zo začiatku je na prednastavenej obtiažnosti problém doručiť 7 ľudí, čo stačí na cca. 58. miesto v rebríčku, pričom body a peniaze dostávate aj za rôzne šoférske fintičky).

Treba vedieť, že Crazy Taxi 3 (CT3) je TOTÁLNA arkáda, takže nejaké poškodenie vozidla a iné fyzikálne pravidlá tu platia len minimálne (vlastne auto aj všetko ostatné je nezničiteľné, ale na druhej strane, hollywoodske filmy nás už dávno poučili, že americké žlté taxi toho vydržia naozaj veľa:-) a vôbec ovládanie pripomína systém z Midnight Club II (autom to radikálne „trhá“ do strán). Komu to ale vadí, ten nech ide do autoškoly na trenažér - veď CT3 je veľmi hrateľná záležitosť a kto ju okúsi, ten neoľutuje. Dajú sa tu vystrájať rôzne psie kusy, ako „skákanie“ vozidla do obrovskej výšky, či valcovanie nič netušiacich ľudí na chodníkoch. K tomu si primyslite pestrofarebnú grafiku z prostredia americkej metropoly, nočné levely (efektné rozmazávanie svetiel ako v NFS: Underground), srandovné animácie postáv a oficiálnu licenciu od niektorých svetových korporácií ako KFC, či Pizza Hut a dostanete jasný obraz maľovaný štetcom slečny popkultúry.

Kapitolou zvlášť sú v hre CT3 postavy. Okamžite vás vtiahnu do svojho pestrého sveta, plného komických animácií a rôznych gagov, či odkazov na modernú kultúru. A tak sa vám v taxíku vystriedajú alpskí turisti, príslušníci rôznych národnostných menšín, homosexuálna partia z plážového fitcentra, či dokonca členovia legendárnej fínskej formácie Leningrad Cowboys. Nik však vo vašom kabíku len tak nesedí - cestujúci sú neposední, ukazujú kadiaľ máte ísť (akoby nestačila obrovitánska šípka v hornej časti obrazovky:-), mažoretky predvádzajú svoje formácie, všetci sa prekrikujú a gibicujú vám s pochybovačným pokyvkávaním hlavy do jazdy. Pri vystupovaní stihnú pozdraviť, zaplatiť a niekedy pridajú „gimme five“, čiže tlesk dlaňou. Okrádajú vás tým síce o drahocenné sekundy (ak časomer dosiahne nulu, ste vonku), ale čo s nimi, keď sú takí energickí, tí yankeeovia:-).

CT3 sa na nič nehrá, nenájdete tu najvyspelejší fyzikálny model objektov a vozidiel, bombastické inovácie v oblasti grafiky, či vypečenú UI, len číru zábavu spočívajúcu v zjašenej jazde po rušných uliciach. Kto hral Midnight Club II okamžite zapadne, no ani pre zvyšok by osvojenie ovládania nemalo predstavovať žiadny problém. Tak trochu mi chýbala len mini-mapka, pre lepšiu orientáciu, ale až také mínus to nie je. Ak vám ako motivácia stačí časovo limitované dobýjanie checkpointov v podobe destinácií vašich cestovateľov, či plnenie nezvyčajných úloh a neodradia vás hodiny poctivého tréningu (na celkom easy sa hrať neoplatí, zmáknete to celé už po pár pokusoch), budete CT3 hrať s nadšením až do poslednej kvapky benzínu.

GRAFIKA 7 / 10

Kvalita grafiky sa kolíše na bidle medzi Midnight Club II a NFS: Underground - na jednej strane tu máme do detailov rozpracované ulice, premávku, pasantov, budovy, parky, luhy, lesy a háje a na strane druhej je to všetko akési kostrbaté (zrejme dôsledok konzolového pôvodu hry). Osobne mi ale pestrofarebné mesto plné svetelných a tradičných reklám vyhovuje viac ako dosť šedé prostredie Midnight Club II a keďže naozaj je na čo sa pozerať, tá trocha kostrbatosti hádam nikomu neublíži.

INTERFACE 6 / 10

Kamera je takmer nemenná (t.j. stále je vám v zadku, do FPS sa prepnúť mne známym spôsobom nedá), akurát na začiatku a konci okolo vás symbolicky zakrúži.

Ovládanie... V snahe vymyslieť niečo originálne nám autori skomplikovali život, brzda a spiatočka sa totiž nedajú nastaviť pod totožnú klávesu a to približuje situáciu reálnej radičky. Dá sa na to zvyknúť, ale spočiatku to znervózňuje ako škrat v posteli. Parádne je prebíjanie sa premávkou, kde vám fakt nič nestojí v ceste a poľahky „pretlačíte“ aj trojautobusovú kolónu slovenských dôchodcov-dovolenkárov. Stačí len rýchlo a zbesilo mačkať tlačítka a vyžívať sa v rýchlej jazde.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Obávam sa, že kto bude hrať na najľahšej obtiažnosti, tomu hra dlho nevydrží. Hoci každá trať je dostatočne variabilná, motivácia časom klesá- komu sa chce stále opakovať to isté, s minimálnymi zmenami (aj keď úlohy v špeciálnom Crazy X móde sú oživením)? Dovtedy si však užijete slušný kopček zábavy tej najlepšej chuti.

MULTIPLAYER

Archetypy taxikárskeho zápolenia podporovali športového ducha viacerých hráčov aj na jednom počítači, teraz sa nám o tých časoch môže už len snívať...

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Počas hrania som neobjavil ani jeden zbytočný, či podpriemerný zvuk - ulica je rušná, ľudia na seba vykrikujú, autám zavýjajú motory atď. Takisto nič sa však nevymyká štandardu a preto zvuky nedostanú vyššie hodnotenie, než tri hviezdičky.

HUDBA 6 / 10

Nápis „Kerrang!“ na starších tričkách s lídrom kapely Nirvana presne vystihuje podstatu tunajšej muziky: naboosterované gitary. Kríži sa tu štýl Blink182 s nejakou inou punkovo/rockovo/crossoverovou kapelou, ktorej názov ma teraz nenapadá. Takže je to rýchle, gitarové, melodické - presne to, čo (okrem iného) letí na MTV. Inak celá hra je feelingovo tak trochu MTVoidná, orientovaná hlavne na teenagerov - veď napr. niektoré postavičky vyzerajú ako vystrihnuté z MTV Dismissed.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Áno, ľudkovia/pasažieri sú natoľko inteligentní, že sa nenechajú zraziť a keď zastavíte obďaleč, rozbehnú sa vám v ústrety. Účastníci cestnej premávky zas dodržiavajú jej pravidlá a zvyšok inteligencie prinášate do hry už len vy. Počítač totiž nijak inak do hry nezasahuje (akurát potvorskými kamiónmi, križujúcimi cestu v najnevhodnejšej chvíli).

Na najnižšej obtiažnosti hru prejdete prirýchlo, na treťom stupni vás bude viesť k frustrácii, optimum je teda asi uprostred, ale kto sa chce vyšantiť a jazdiť si viac po meste, či loviť rekordy (výsledky sa sejvnú do tabuľky), ostane asi pri easy.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Istotne sa pri hraní vyšantíte, možno až do sýta, no aj tak je tento projekt trochu príliš jednoduchý a hoci napr. príbeh nie je podmienkou úspechu, tu chýba ono NIEČO, čo by hráča nabudilo k opätovnému hraniu aj po dlhšej dobe (ako v poslednom NFS, kde to bola vidina upgradeov a finálneho levelu). Lebo v Crazy Taxi 3 je to veru s replayabilitou dosť mizérable. Stále je to však zábavná arkádovitá hra s autíčkami a bláznivým prevedením, hoci možno náročnejším hráčom neulahodí. Doprajte si tento malý glamový zážitok na štyroch kolesách!

Niekoľko poznámok k herným obmedzeniam:

- podľa elektronického dokumentu hra podporuje grafické karty série RADEON od modelu 8500. Autori však zo zoznamu vynechali „obyčajnú“ R9000, asi v domnienke, že stačí uviesť modely PRO a All-In-One. Pritom som hru testoval práve na deväťtisícke a šlapala bez problémov, takže majitelia týchto kariet nemusia zúfať.

- z rady GeForce podporuje hra všetky novšie karty s výnimkou Gforce 4MX

- ak nemáte zakúpený USB gamepad či volant, vedzte, že s hernými zariadeniami cez gameport si nezahráte (aspoň podľa informácie od výrobcov). Hra má inak skvelý force feedback, napr. počas jazdy cez trávnik po celý čas trasie, niekedy viac, inokedy menej, podobne pri skokoch, dopadoch, atď. A nepotrebujete k tomu práve drahý FF volant, dobre to funguje aj FF gamepadom (motorčeky si to poctivo vytrpia:-)).