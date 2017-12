Hi-tech podnikateľský inkubátor v Košiciach je na 70 % obsadený

Košice 22. januára (TASR) - Od novembrového vzniku Košického vedecko-technického inkubátora (KVIT) prejavilo záujem o pôsobenie v ňom 17 firiem. V 14 ...

22. jan 2004 o 12:16 TASR

Košice 22. januára (TASR) - Od novembrového vzniku Košického vedecko-technického inkubátora (KVIT) prejavilo záujem o pôsobenie v ňom 17 firiem. V 14 prípadoch vedecká rada KVTI odsúhlasila umiestnenie firiem vo svojich priestoroch. Ide hlavne o firmy, zamerané na vývoj softvéru, ale aj letecké snímanie terénu, umelú inteligenciu či vývoj v oblasti likvidácie PCB látok. Firmy v súčasnosti zamestnávajú približne 25 ľudí a do jedného roka by sa mal ich počet zdvojnásobiť. Zatiaľ boli týmito novovznikajúcimi firmami obsadené dve tretiny priestorov, určených v inkubátore pre začínajúcich podnikateľov. TASR to uviedol riaditeľ KVTI Dominik Mojžiš.

Ako ďalej doplnil, do augusta tohto roka chcú ukončiť výstavbu druhej etapy inkubátora. V rámci nej by malo pribudnúť ďalších 500 až 600 štvorcových metrov (m2) kancelárskych priestorov. Tie prenajímajú začínajúcim podnikateľom v zvýhodnenom režime. Klient platí v prvom roku 25 % nákladov, v druhom 50 % a v treťom 75 %. Po treťom roku sa inkubačná lehota končí a klient musí byť schopný existovať samostatne bez podpory.

KVTI, ktorý sa orientuje na podporu HI-TECH firiem, má okrem priestorov určených pre začínajúcich podnikateľov vyčlenených aj 20 % priestorov na komerčné prenájmy a 30 % priestorov na podporné aktivity ako komory, právni poradcovia či konzultanti. Tí musia časť svojich služieb poskytovať inkubátorovým klientom bezodplatne. Komerčné priestory sú podľa Mojžiša v súčasnosti už plne obsadené a tie, ktoré sú určené na podporné aktivity, sa tiež čoskoro vyčerpajú.

KVTI otvorili v novembri minulého roka. Projekt KVIT podporil aj predvstupový fond PHARE sumou 250 000 EUR (v prepočte asi 10,147 milióna SKK). Celkové náklady na 1. etapu predstavovali 25 miliónov Sk. Plocha inkubátora je v súčasnosti okolo 1 800 m2. Po ukončení druhej a tretej etapy to bude vyše 3 000 m2. Miesto v inkubátore by malo nájsť asi 30 firiem s približne 250 zamestnancami. Celková hodnota projektu po dokončení bude 55 miliónov Sk. Na projekte inovatívneho inkubátora sa podieľali mesto Košice prostredníctvom spoločnosti Cassovia BIC, SOPK, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a košické univerzity.

(1 EUR = 40,587 SKK)