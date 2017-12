Britskí bookmakeri neveria Bushovým plánom

Ak to americký prezident George Bush s plánmi na dobývanie vesmíru myslí vážne, mohol by vraj získať pekné peniaze, keby uzavrel stávku u britských bookmakerov. Tí totiž jeho ambicióznym kozmickým víziám až tak neveria a vypisujú na ne lákavé kurzy.

22. jan 2004 o 0:00

Napríklad spoločnosť William Hill na možnosť, že ľudia sa na Mars dostanú pred koncom roka 2030, vypísala kurz jedna k päťdesiatim. Pristátie človeka na červenej planéte, aj keď bez bližšieho časového určenia, Bush v svojom nedávnom prejave zaradil medzi ciele nového amerického vesmírneho programu.

Vyhlásil tiež, že už v roku 2015 by na Mesiaci mohli začať znovu pristávať Američania. Podľa agentúry Reuters bookmakeri v prípade, že sa to do konca decembra 2015 naozaj podarí, vyplatia každému za jednu stavenú libru ďalších desať. V tomto prípade sa teda zdá, že sa už poučili z minulosti, keď sa v súvislosti so stávkami na dobývanie vesmíru poriadne spálili. V roku 1969, keď sa Neil Armstrong stal prvým človekom na Mesiaci, museli jednému odvážlivcovi za jeho desať vsadených libier vyplatiť rovných desaťtisíc. Ten sa totiž stavil začiatkom 60. rokov, že ľudská noha pred koncom desaťročia vkročí na Mesiac; stávkové spoločnosti vypísali na túto „krajne nepravdepodobnú udalosť" kurz jedna ku tisíc. (čtk, ač)