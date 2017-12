Informatizáciu spoločnosti by mal v budúcnosti zastrešovať vládny splnomocnenec

Bratislava 21. januára (TASR) - Súčasťou Stratégie informatizácie spoločnosti, ktorú dnes schválila vláda SR, je i návrh na zriadenie postu splnomocnenca vlády pre túto oblasť.

Ako informoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, splnomocnenec vlády pre informatizáciu by najprv pôsobil v rámci jeho rezortu, keďže v štátnom rozpočte neboli na vytvorenie inštitútu splnomocnenca vyčlenené prostriedky. Neskôr by to podľa Prokopoviča mal byť nadrezortný a nezávislý orgán, ktorý bude zabezpečovať koordináciu jednotlivých informačných systémov a technológií.

Ako dodal minister, jednoznačne zastáva názor, že je nevyhnutné upraviť status orgánu, ktorý bude riadiť informatizáciu spoločnosti. Pripomenul, že v okolitých krajinách má informatika svoje rezorty, v súčasnosti však na Slovensku nie je politická vôľa zriaďovať ďalšie ministerstvo.

Schválená Stratégia informatizácie spoločnosti definuje prioritné oblasti, strategické ciele v jednotlivých oblastiach a úlohy na ich realizáciu.

Obsahom uvedeného materiálu sú aj prílohy, ktoré sú analyticky rozpracované podľa 6 prioritných oblastí informatizácie spoločnosti, a to informačno-komunikačná infraštruktúra, informatizácia verejnej správy, vzdelávanie, elektronické podnikanie a obchod, výskum a vývoj, bezpečnosť a ochrana digitálneho prostredia.

Vláda SR prijatím stratégie plní úlohy vyplývajúce z Akčného plánu eEurope+.