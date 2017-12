Ruský matematik vyriešil záhadu rozostúpenia vôd Červeného mora

Petrohrad 21. januára (TASR) - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili ...

Petrohrad 21. januára (TASR) - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili - tak sa píše v Druhej knihe Mojžišovej (Exodus) o úteku Izraelitov z egyptskej poroby. Ruský matematik Naum Wolzinger z Petrohradu prišiel teraz s logickým vysvetlením, ako mohlo dôjsť k tomuto biblickému úkazu, rozčesnutiu vĺn Červeného mora. Bádateľ tvrdí, že ak sa takáto udalosť naozaj stala, skôr ako Boží zásah to bola zmena v prílive a odlive. Podľa Wolzingera teda nešlo o žiaden zázrak. V mieste, kadiaľ Židia utekali pred faraónovými vojskami, sa v Červenom mori pri dnešnom Suezskom prieplave v hĺbke šesť až sedem metrov nachádza koralový útes. V týchto miestach sú prílivové a odlivové vlny veľmi silné a keď sa ešte k tomu zdvihne aj veľmi silný vietor, mohla sa v biblických časoch časť mora na chvíľu sčasti vysušiť a stať priechodnou. S o to väčšou silou sa však prílivové vlny mohli vrátiť, keď už Izraeliti prešli a prechádzali tadiaľ egyptské vojská, ako o tom píše ďalej kniha Exodus. "Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora, nezostal z nich ani jeden. Izraelci však prešli po suchu stredom mora," hovorí Biblia.