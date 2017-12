V marci by sa malo začať predávať Treo 610

Podľa neoficiálnych informácií, ktoré priniesol server Bargainpda.com by sa 1. marca mal začať predávať Handspring Treo 610.

21. jan 2004 o 9:19 Marián Pavel - SME online



Ide o nástupcu súčasného modelu Treo 600, ktorý je veľmi populárny hlavne v USA, ale svojich priaznivcov si našiel aj medzi manažérmi v Európe a na Slovensku. Nový model prinesie niektoré významné zlepšenia - bude mať kvalitný farebný displej (Treo 600 má CSTN displej s nízkym rozlíšením a zobrazuje len 4096 farieb), integrovaný Bluetooth a vyššiu kapacitu pamäte.

Treo 600, resp. Treo 610 by sa malo dostať ešte tento rok aj do dotovanej ponuky Orange, ktorý chce s týmto modelom uviesť aj na Slovensku novú technológiu Talk Now meniacu mobilný telefón na vysielačku.