Cvičíme s počítačom

Petra Zemanová, Zuzana Ručková a kol. * Jak si zachovat zdraví u počítače * Computer Press Praha

21. jan 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Väčšina z nás už počula, že za počítačom nemáme sedieť dlho bez pohnutia, namáhať svoje oči sledovaním obrazovky v tmavej miestnosti a že stoličku a stôl si máme nastaviť tak, aby lakte zvierali s ramenami pravý uhol. Rovnako tak väčšina z nás tieto dobré rady pohodlne ignoruje, až kým nás nezačnú pobolievať oči, zápästie alebo chrbtica.

Kniha Jak si zachovat zdraví u počítače môže byť dobrou pomôckou práve pre tých, ktorí sa učia až na vlastných chybách a kvôli dlhodobej práci s počítačom už začínajú pociťovať prvé zdravotné problémy.

Jej najväčšiu časť totiž tvoria rady fyzioterapeutov a ilustrované návody na cvičenia, ktoré by vám mali uľaviť pri najčastejších zdravotných problémoch spôsobených prácou za počítačom. Naučíte sa napríklad, ako jednoduchými cvikmi zabrániť stuhnutosti nôh, ako uvoľniť krčné svaly či zmeravené zápästie. Ak ste aj na jednoduché cviky príliš leniví, mali by ste si naštudovať aspoň to, ako má vyzerať správna stolička a stôl pre prácu s počítačom, ako správne sedieť či dokonca ako správne spať. Nechýbajú ani podrobné rady o alternatívnych spôsoboch sedenia, napríklad na lopte, a o tom, pre koho môžu byť prospešné.

Kniha obsahuje aj množstvo užitočných rád, ktoré nesúvisia priamo s prácou s počítačom, ale skôr so životným štýlom, ktorý kancelárska práca prináša. Dozviete sa tak napríklad, ktorými vitamínmi sa môžete predávkovať, ak tabletami nahrádzate nedostatok slnka či pohybu, alebo čo vám hrozí, ak pracovný deň začnete kávou na lačný žalúdok. Niektorí možno pri sedavom zamestnaní ocenia aj praktické skúsenosti typu: „ak máte pri sedení za klávesnicou stále chuť niečo si zahryznúť, zamyslite sa, či v skutočnosti nie ste len smädní..."

Ďalšie tri, oveľa stručnejšie časti knihy, s prvou súvisia len okrajovo. Najzvláštnejšie pôsobí druhá, zostavená psychológmi, ktorá prináša niekoľko návodov na hry na zlepšenie vzťahov a komunikácie medzi ľuďmi. Hodia sa však skôr pre manželské páry, ako kolegov na pracovisku. Tretia časť je venovaná problémom so zrakom - bohužiaľ sa však v nej dozviete viac o princípoch jeho fungovania a o jeho poruchách než o tom, ako celý deň pozerať do počítača a večer ísť spať bez slziacich očí. S tým vám však pomôže posledná, „jogínska" časť s množstvom veľmi jednoduchých a účinných cvikov, ktoré vaše oči uvoľnia.