Ako sa starať o batériu v notebooku

Pred pár mesiacmi som si kúpil notebook ako náhradu bežného PC a zdá sa mi, že keď vyrazím do terénu, batéria vydrží čoraz menej - je to normálne?

21. jan 2004 o 0:00 Milan Gigel

Pri používaní notebooku ako náhrady za stolný systém si treba uvedomiť, že jeho akumulátor si vyžaduje precíznu starostlivosť a priebežnú údržbu. Ak máte notebook napríklad v kancelárii na stole, treba z neho akumulátor vyberať a zbytočne ho nepodrobovať nabíjacím cyklom. Menej inteligentné notebooky po každom pripojení nabíjacieho adaptéra k sieti aktivujú proces nabíjania, aj keď je batéria takmer úplne nabitá.

Pri kúpe nového notebooku sa teda presvedčte, či je možné batériu jednoducho vybrať a ako sa správa nabíjací mechanizmus pri pripojení k sieti s plne nabitou batériou. Lacnejšie systémy postavené na desktopových procesoroch využívajú zväčša vstavané akumulátorové články, ktoré sú pod zaskrutkovaným krytom pripevnené konektorom - v tom prípade môže byť vyberanie batérie problematické.

I keď dnes využívané akumulátory technológie LiON majú oproti NiMH predchodcom značne znížený pamäťový efekt, postupom času bez priebežnej údržby strácajú časť svojej kapacity. Je teda vhodné, podobne ako pri mobilných telefónoch, batériu vždy dobiť úplne a takisto sa snažiť vybiť ju na čo najnižšiu úroveň pred opätovným dobíjaním.

Ak to nemôžete vždy dodržať, treba aspoň raz mesačne akumulátorový článok v notebooku úplne vybiť a vzápätí nabiť do plnej kapacity. Ak ide o akumulátor so zanedbanou údržbou, zopakujte tento postup niekoľkokrát. Niektoré značkové notebooky dokonca disponujú špeciálnymi softvérmi, ktoré sú na to určené.

Dosiahnutý čas práce na batériách možno rýchlo zbadať alebo pre porovnanie výsledkov použiť testovací nástroj Battery Eater, ktorý je k dispozícii na stránke www.mobilepc.ru/be alebo www.benchmarkhq.ru .

Ak používate notebook v zime vonku alebo v nevykurovaných skladových priestoroch, netreba zabúdať, že chlad nepriaznivo pôsobí na výdrž batérií. Ak sa s takto vybitou batériou vrátime späť do tepla, pred ďalším nabíjaním je vhodné vybiť ju po jej minimum.

Počas práce na batériách myslite na to, že výdrž vo veľkej miere závisí na tom, ako je nakonfigurovaný hardvér, operačný systém a aké aplikácie sú spustené. Pre predĺženie času prevádzky je vhodné v BIOSe deaktivovať všetky nepoužívané zariadenia (IrDa, FireWire...) a minimalizovať počet aplikácií spúšťaných po štarte operačného systému. V rámci možností je vhodné deaktivovať BlueTooth, WiFi, minimalizovať jas displeja, znížiť hlasitosť ozvučenia a vyhýbať sa používaniu optickej mechaniky. Mnohokrát pomôže pri systémoch s malým množstvom RAM jej rozšírenie, aby sa znížila potreba swapovania na pevný disk.