Vesmírni rytieri, na scénu!

22. jan 2004 o 1:30 MICHAL GARDIAN

Hry zo sveta Hviezdnych vojen sa doteraz akosi vyhýbali žánru RPG, čiže „hrám na hrdinov". Filmová predloha nabádala skôr na veľmi úspešné vesmírne simulátory alebo slabšie strategické hry. Keď sa však do prvej RPG hry s týmto námetom pustili známi BioWare, fanúšikovia sa mohli prestať obávať, že ich novinka bude len priemernou hrou, ktorú udrží nad vodou filmová licencia. Málokto však tušil, že pôjde o jednu z najlepších hier tohto žánru, aké kedy pre PC vznikli, najmä keď ide o pôvodne konzolovú hru. Star Wars: Knights of the Old Republic si však svoje vavríny zaslúži.

Začať môžeme pochvalami za príbeh. Tu sa autori rozhodli opustiť bezpečné vody použitia filmového scenára a pripravili vlastné dobrodružstvo, ktoré sa navyše odohráva 4000 rokov pred udalosťami prvej epizódy. Nemusíte sa však báť, že by s takým odstupom chýbali rytieri Jedi, svetelné meče, vesmírne bitky a hlavne snahy zástupcov temnej strany Sily poraziť dobro. Netreba sa báť ani detinskej jednoduchosti alebo absencie zaujímavých zvratov či časom opakujúceho sa prostredia.

Každé poriadne RPG si však okrem príbehu musí dokonale poradiť aj s tvorbou a vývojom postáv. Tvorba sa vzťahuje iba na hlavného hrdinu a verte, že patrí k tým komplexnejším, ale zároveň ľahko zrozumiteľným. Sám vývoj sa ďalej neobmedzuje len na zvyšovanie základných fyzických vlastností alebo schopností zaobchádzať so zbraňami či rôznymi mechanizmami. Postavy časom získavajú aj rôzne defenzívne a ofenzívne schopnosti vyplývajúce z používania Sily. Tie sa zídu v množstve skvele spracovaných bojov v reálnom čase s možnosťou pauzy. Mnohým sa však môžete vyhnúť, či už použitím tichého postupu, alebo mierumilovným správaním. Váš prístup nielen k bojom, ale aj ku kontaktom s okolím určuje inklináciu k svetlej alebo temnej strane Sily. Vďaka obrovskému hraciemu svetu, veľkému počtu postáv a vedľajších úloh alebo skvelým dialógom si svoju cestu hrou naozaj užijete.

Bez špičkovej technickej stránky by to však akosi nebolo ono. Ani tu však prakticky nenájdeme chyby. Grafika exceluje v spracovaní okolia aj postáv, najmä ich výrazov tváre. Hudba nepoužíva slávne Wiliamsove motívy, ale aj tak znie úžasne. Zvuky a dabing nijako nezaostávajú. Hra ako Knights of the Old Republic sa teda len tak často nevidí a čas strávený s ňou neoľutujete.

