Ponúkne Google e-mail?

21. jan 2004 o 0:00

Dominujúci internetový vyhľadávač Google chce v rámci snahy čeliť rastúcej konkurencii zo strany Yahoo a MSN rozšíriť svoje služby aj na elektronickú poštu. Podľa zdrojov agentúry Reuters v súčasnosti Google vyvíja systém, ktorý by umožnil zobrazovanie reklám v e-mailových správach v momente, keď ich príjemcovia otvoria.

Google má už od roku 2001 zaregistrovanú doménu Googlemail.com, na ktorej by zrejme ponúkal možnosť vytvoriť si vlastnú e-mailovú schránku. Zabezpečil by si tak väčšiu vernosť zákazníkov, ktorí dnes nie sú k nemu viazaní tak, ako k portálom typu Yahoo. Zároveň by sa firme otvoril ďalší obrovský inzertný trh reklamných odkazov v e-mailových správach.

Podľa odborníkov by mohla nová služba prilákať používateľov najmä v prípade, ak Google ponúkne veľmi kvalitný filter na vymazávanie reklamnej pošty - spamu.

(reuters, tasr)