Návštevníkom podujatí v novom SND nebudú počas predstavenia vyzváňať mobily

20. jan 2004 o 15:39 TASR

Bratislava 20. januára (TASR) - Návštevníci kultúrnych podujatí, ktoré by sa niekedy v budúcnosti mali odohrávať v novom Slovenskom národnom divadle na brehu Dunaja, nebudú mať možnosť rušiť ostatných vyzváňaním svojich mobilov. Toto "faux pas" totiž dodnes napriek mnohým upozorneniam z divadelných i koncertných sál nevymizlo.

"V budove je 36 tisíc kubíkov železobetónu, čo funguje ako rušička," vysvetľoval počas dnešnej prehliadky novostavby jeden zo stavbárov. Jeho slová si hneď prítomní novinári overili na mobiloch, niektorí signál nemali, iní iba slabý. Priaznivci múzických umení by sa teda po otvorení nového národného divadla mohli uvelebiť v červených kreslách a započúvať sa do hudby bez rušivých tónov. K ich pohodliu by mala prispieť aj klimatizácia, ktorá je už dnes zabudovaná priamo v jednotlivých sedadlách 900 miestnej opernej sály.