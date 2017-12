Internet prenikol aj do obchodu s drogami

Viedeň 21. februára (TASR) - Znepokojenie nad rozmáhajúcim sa obchodom s drogami prostredníctvom internetu vyjadril vo svojej výročnej správe, zverejnenej dnes vo Viedni, Medzinárodný úrad pre kontrolu narkotík (INCB).

"Internet je čoraz častejšie používaný na obchodovanie s drogami, lebo zabezpečuje pohodlný prístup ku kontrolovaným substanciám," konštatuje INCB. On-line lekárne protizákonne dodávajú klientom v rôznych častiach sveta lieky na predpis, pričom samotný lekársky predpis nevyžadujú. V situácii, keď internet využíva 600 miliónov ľudí a ich počet bude naďalej iba rásť, INCB vyzýva na prijatie účinných kontrolných mechanizmov, a to na regionálnej i medzinárodnej úrovni. Samotný princíp predaja liekov cez internet však INCB nespochybňuje.

Hlavnou témou výročnej správy INCB je rastúca spotreba psychotropných látok: benzodiazepínov alebo povzbudzujúcich látok amfetamínového typu. INCB varuje pred skutočnosťou, že rozšírené nadmerné užívanie drog sa stáva spoločensky akceptovanou praxou predovšetkým v rozvinutých krajinách, kde sa regulované látky bez váhania predpisujú ľuďom s psychickými či sociálnymi problémami.

Ľahká dostupnosť vedie k nadmernej spotrebe takýchto látok - či už v podobe drogovej závislosti alebo ich rastúceho používania v rámci drogovej scény na vyrovnanie sa s rôznymi problémami nezdravotného charakteru.

K najbežnejším problémom, liečeným pomocou psychotropných látok patrí nespavosť, stres, obezita, hyperaktivita detí či rôzne druhy bolestí. INCB najviac znepokojuje uprednostňovanie rýchlych riešení bez ohľadu na dlhodobé účinky. Dlhšie užívanie takýchto látok môže vyústiť do závislosti, ale i vzniku fyzických či duševných chorôb.

INCB upozorňuje, že ponuka a dopyt po kokaíne a syntetických drogách v Európe naďalej stúpa, a to hlavne v Belgicku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Británii a Švédsku. Práve Starý kontinent je najväčším výrobcom a zásobovačom európskych a svetových trhov s amfetamínom, ktorý sa vyrába hlavne v západnej časti kontinentu, ale už aj na východe, v Rusku a bývalých sovietskych republikách. Obchodovanie s cannabisom stagnuje, i keď užívanie tejto drogy je v Európe stále na prvom mieste.

Dopyt po drogách vo východnej Európe stúpa a v roku 1999 sa znížil počet prípadov, keď sa protidrogovým jednotkám podarilo zhabať kontraband drog. Východoeurópske štáty sú notoricky využívané ako tranzitné pre dodávky, skladovanie a prepravu drog do západnej Európy. Najvýznamnejšou tranzitnou krajinou však zostáva Španielsko, ktoré je vstupnou bránou pre dodávky kokaínu z Latinskej Ameriky.

INCB vyjadruje znepokojenie nad faktom, že Holandsko a Švajčiarsko sa stávajú veľkými dodávateľmi cannabisu, a preto vyzýva ich vlády prijať adekvátne opatrenia. Orgán OSN sa pozastavuje nad tým, že Švajčiarsko zvažuje liberalizáciu pestovania konope a obchodovania s ním, čo nielen protirečí konvencii z roku 1961, ale problém drog ešte viac komplikuje. Za veľký problém INCB označuje aj čoraz ľahší prístup ku kultúram konope a pomôckam na jeho pestovanie a upozorňuje na rolu, ktorú v tom zohráva internet.

Konzumentmi tzv. ľahkých drog - marihuany a extázy - sa stáva aj čoraz viac mladých Severoameričanov. INCB konštatuje, že sankcie Kanady a USA za užívanie a pestovanie marihuany sú nedostatočné. Väčšina pestovateľov zostáva nepotrestaná a v prípade, že justícia aj plní svoju úlohu, udeľuje veľmi nízke tresty. Užívanie kokaínu a heroínu má však v Severnej Amerike klesajúcu tendenciu.

Latinská Amerika naďalej zostáva významným producentom drog a ich vývozcom do Európy a Severnej Ameriky. Experti INCB však napriek tomu ocenili plán na zníženie nezákonnej výroby a predaja drog v Kolumbii, na ktorý finančne prispeli USA. INCB vyzvala juhoamerické vlády, aby spolupracovali s Kolumbiou pri realizácii plánu. Podobná koncepcia na potieranie pestovania drog zožala úspech v Bolívii, kde sa drasticky znížilo pestovanie listov koky.

Karibská oblasť a Stredná Amerika sú naďalej tranzitnými krajinami pre obchodovanie s drogami, konštatuje INCB.

Spomedzi všetkých krajín Blízkeho východu je toxikomániou a obchodovaním s drogami najviac postihnutý Irán, kde sa aj napriek represiám nedarí zabrániť dodávkam opiátov z Afganistanu. Podobná situácia je aj v Pakistane. INCB oba štáty označuje za krajiny s najvyšším počtom užívateľov heroínu na svete.

Irán leží na dvoch cestách, ktorými sa drogy dostávajú z Afganistanu do Európy - prvá vedie cez Pakistan do Iránu a Turecka a druhá cez Turkménsko, Irán a Turecko do Európy. Tretia trasa, ako pripomína INCB, vedie z Pakistanu cez Perzský záliv a rozdeľuje sa na africkú a európsku vetvu.

Ani Blízky východ sa v ostatnom čase nevyhol šíreniu a užívaniu extázy, ktorej veľký kontraband sa podarilo zhabať v Izraeli i Saudskej Arábii. Turecko zlikvidovalo niekoľko výrobní heroínu, pričom niekoľko nelegálnych laboratórií sa po týchto represiách údajne presťahovalo do Azerbajdžanu. Viacero štátov regiónu sa pustilo do boja proti výrobe, obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z drogových transakcií.

Znepokojujúca je naďalej aj výroba opiátov v Afganistane a Mjanmarsku, i keď INCB ocenila úsilie ich vlád potlačiť pestovanie kultúr vhodných na výrobu narkotík. Za povzbudzujúce označila OSN rozhodnutie afganského hnutia Taliban zakázať pestovanie maku.

Vďaka svojej zemepisnej polohe Afganistan i Mjanmarsko zohrávajú významnú úlohu pri šírení drog, predovšetkým heroínu, do ďalších krajín regiónu: Indie, Bangladéša a Srí Lanky.

INCB upozorňuje, že vo východnej a juhovýchodnej Ázii v ostatných rokoch výrazne stúpla výroba a spotreba drog na báze amfetamínov. Priekupníci drog využívajú nedostatky v systéme detekcie drog a úplatnosť úradníkov. Pre túto časť sveta je charakteristický nedostatok ľudí ochotných zaoberať sa problematikou šírenia drog. Alarmujúce je aj šírenie sa drogy extáza v štátoch regiónu.

Ženy a deti v Afrike sa čoraz viac uchyľujú ku konzumácii drog a táto tendencia sa stupňuje zásluhou vojen, chudoby, korupcie a kriminality, pričom na boj proti drogám a ich pestovateľom či výrobcom niet dostatok finančných prostriedkov, píše sa v správe INCB. I keď si narkomani drogy neaplikujú injekciami, situácia je mimoriadne znepokojujúca vzhľadom na rastúci počet chorých na AIDS a nositeľov vírusu HIV.

INCB upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z nízkych cien kokaínu a heroínu v mestách subsaharskej Afriky, čím sa zvyšuje ich konzumácia. Podobne ako v ostatných častiach sveta, aj v Afrike je najviac rozšírenou a konzumovanou drogou marihuana, a to aj napriek úsiliu o jej potlačenie.

Afrika je naďalej tranzitným územím pre dodávky latinskoamerického kokaínu a ázijského heroínu do Európy, pričom západoafrické drogové kartely sa snažia rozšíriť obchodovanie s kokaínom do subsaharskej, východnej a západnej Afriky. Maroko a Južná Afrika sú jednými z najväčších pestovateľov marihuany na svete, konštatuje INCB.