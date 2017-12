Veľký test Motoroly MPX200 s operačným systémom Windows

Testujeme pre vás exkluzívne mobilný telefón Motorola MPX200 s operačným systémom Microsoft Windows Mobile 2002. Aký je Windows v mobile? Čítajte ďalej...

19. jan 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Spoločnosti Motorola a Microsoft ohlásili uvedenie novinky – inteligentného telefónu s operačným systémom Windows s označením MPX200 ešte začiatkom októbra. Pre problémy s dodávkami však tento očakávaný model ešte stále nie je na našom trhu, aj keď deň jeho uvedenia je už za dvermi. Dostali sme šancu ako prví na Slovensku spoznať MPX200. Aký teda telefón s Windows je?

Dizajn a klávesnica

Motorola je prvým výrobcom na svete, ktorý predstavil mobilný telefón v tvare „véčka“. Je preto logické, že má s týmto konceptom najviac skúseností a už tradične dodáva na trh veľmi dobre spracované telefóny. Motorola MPX200 má oblé tvary, obe časti telefónu sú spojené masívnym kĺbom, ktorý zaručuje pevnosť konštrukcie. Telefón je o niečo hrubší ako konkurenčné véčka, no na rozdiel od nich má na boku slot pre SD/MMC kartu. Vo vrchnej časti chýba anténa. Spredu je pod zafarbeným sklíčkom schovaný malý monochromatický náhľadový displej, na ľavom boku je výkyvné tlačidlo na ovládanie hlasitosti, tlačidlo on/off a infračervený port. Na pravom boku je konektor pre slúchadlá a spomínaný slot pamäťovej karty. V spodnej časti je iba mini-USB konektor, cez ktorý sa telefón nabíja, ale aj pripája k PC.

Kryt telefónu tvorí výborne dielensky spracovaný lesklý plast, kombinovaný s imitáciou kovu so šedou metalízou.

Ak telefón otvoríte, vrchnú časť zaplní displej a v spodnej sa nachádza zapustená klávesnica a štvorsmerové tlačidlo s piatym uprostred.

Na rozdiel od iných tlačidiel je v Motorole MPX200 až šesť funkčných tlačidiel – okrem klasických dvoch vrchných a tlačidiel pre prijatie a odmietnutie hovoru pribudli dve špecifické – s funkciou „o krok späť“ a „domov“ – tá užívateľa nasmeruje na úvodnú stránku telefónu.

Klávesy sú zapustené do povrchu, sú pevné a komfortne sa ovládajú. Výrobca však absolútne nezvládol farebnú kombináciu popisiek a podsvietenie – len veľmi ťažko rozoznáte, čo je na nich napísané a napríklad ak pri písaní SMS správy nejdete popamäti, lúštenie zle viditeľných znakov spomaľuje a otravuje.

Ovládanie

Śtvorsmerové tlačidlo s piatym potvrdzovacím tlačidlom v strede je presné a pohodlné, s browsovaním v menu nie sú žiadne problémy. Dve nové funkčné tlačidlá – „o krok späť“ a „domov“ trochu pripomínajú ovládanie nových modelov Sony Ericsson, treba si na ne zvykať. Po chvíli však zistíte, že logika menu z nich napokon robí šikovných pomocníkov pri prepínaní aplikácií.

Displej

Nové modely Motoroly majú veľmi kvalitné farebné TFT displeje. V MPX200 je veľký displej (rozlíšenie 220 x 176 bodov) zobrazujúci 65000 farieb. Je dobre čitateľný tak na dennom svetle, ako aj v tmavých miestnostiach. Je rovnomerne podsvietený.

Menu telefónu

Pravdupovediac, netrpezlivo sme čakali na chvíľu, keď si budeme môcť vyskúšať telefón s Windows. Microsoft sa začal minulý rok veľmi agresívne tlačiť na mobilný trh a tento rok bude pravdepodobne prelomový a počet uvedených modelov s operačným systémom Windows sa nebude počítať na kusy ako v roku 2003, ale na desiatky.

Microsoft si veľmi dobre uvedomuje, že je na mobilnom trhu nováčik a spoločnosť v uplynulých rokoch zmeškala vlak. Každý výrobca má rozbehnutý svoj vývoj, nadôvažok je tu Symbian, podarený operačný systém podporovaný najdôležitejšími hráčmi na trhu.

Už pri prvom pohľade na displej MPX200 je vidieť, že Microsoft vynaložil obrovské úsilie na vývoj dostatočne konkurencieschopného operačného systému a že sa mu to podarilo.

Operačný systém Windows Mobile Smartphone 2002 je veľmi podobný operačnému systému Windows XP, ktorý sa používa v osobných počítačoch. Má veľmi podobné, farbami hýracie a mimoriadne vizuálne príťažlivé grafické prostredie a používa niektoré črty Windows XP. To robí z tohto systému veľmi silnú zbraň – užívateľ totiž vo svojom mobilnom telefóne nájde čosi veľmi podobné, na čo je zvyknutý zo svojho osobného počítača a to sa každému pohodlnému konzumentovi veľmi rýchlo zapáči (načo si zvykať na iný systém?).

Windows Mobile Smartphone 2002 zároveň prináša úplne iné riešenia a pohľad na ovládanie mobilného telefónu. Zatiaľ čo takmer všetky predávané telefóny majú úvodnú obrazovku pasívnu a zobrazuje sa na nej len logo operátora, čas, wallpaper a servisné informácie, Microsoft ju poňal úplne inak. Používa ju ako inteligentné centrum mobilného telefónu, kde užívateľ začína pri spúšťaní aplikácií a funkcií a kam sa zároveň vždy vráti, ak sa potrebuje dostať k čomusi dôležitému.

V základnom nastavení je obrazovka rozdelená do 7 riadkov. V prvom pasívnom sú bežné servisné informácie (stav batérie, signálu, ikony zapnutých funkcií). V druhom aktívnom riadku sú graficky veľmi podarené ikony najčastejšie používaných aplikácií, takže ich môže užívateľ kedykoľvek spustiť na dve kliknutia. Tretí riadok je opäť pasívny a zobrazuje názov operátora a čas. Vo štvrtom riadku sa zobrazujú upozornenia pripomienkovača, v piatom riadku má užívateľ prehľad o prijatých správach (SMS, MMS, e-mail), v nasledujúcom riadku si užívateľ môže prepnúť profil správania. Posledný siedmy riadok je tradične určený na vstup do menu a vybranej funkcie (v tomto prípade kontaktov).

Menu je rozdelené do riadkov, prvých sedem je určených pre kľúčové aplikácie – Inbox, Kontakty, Kalendár, Internet Explorer, ActiveSync, Históriu volaní a MSN Messenger. V ôsmom riadku sa zobrazujú funkcie SIM toolkit a v poslednom deviatom riadku sú nastavenia telefónu. V základnom menu sa nelistuje, je nastavené napevno.

Microsoft tiež zvolil originálny spôsob, akým zvoliť požadované nastavenie – listuje sa horizontálne a na mnohých miestach užívateľ zaškrtáva okienka rovnako ako vo Windows XP.

Pohyb v menu je intuitívny, položky sú usporiadané logicky a užívateľa nič nepríjemne neprekvapí. Pre prechode z inej značky telefónu si však budete musieť na nový spôsob ovládania chvíľu zvykať.

Funkcie

Motorola MPX200 je smartphone, teda inteligentný telefón určený pre manažérov a ľudí požadujúcich telefón s nadštandardnými funkciami. Operačný systém Windows teda umožňuje telefón rozšíriť o akékoľvek aplikácie a prispôsobiť ho svojim potrebám. Komunita vývojárov pre Windows Mobile je už dnes veľmi veľká a aplikácie vhodné pre Motorolu MPX200 už možno počítať na stovky. Aká je však základná ponuka predinštalovaná v telefóne?

Aplikácia Inbox združuje všetky podporované formáty správ – SMS, MMS a e-maily, pri zobrazení nerobí rozdiely. Možno ich tiež zoradiť podľa vybranej podmienky. Ak chcete písať správu, vyberiete si buď SMS/e-mail, alebo MMS. MMS klient nebol v testovanom prototype k dispozícii, skúšali sme teda posielať SMS. Klient podľa zadanej adresy/čísla automaticky rozozná, o aký druh správy ide.

V menu sa dá prepínať zobrazenie, adresáre majú úplne rovnakú štruktúru ako Microsoft Outlook, nadôvažok ak si synchronizujete poštu, adresárovú štruktúru mobil preberie z počítača v úplne rovnakej forme. Správy možno v adresároch označovať ako prečítané/neprečítané, škoda len, že sa nedajú priamo v mobile medzi adresármi presúvať.

Dá sa nastaviť automatické skopírovanie odoslanej správy do adresára Odoslané správy, tiež si môžete nastaviť spôsob, akým sa budú sťahovať do mobilu e-maily, pri správe adresárov je k dispozícii tiež množstvo praktických nastavení. V praxi si treba dať pozor na jednu vec – ak si správu zmažete, v skutočnosti sa podobne ako v iných telefónoch nezmaže, iba sa presunie do adresára Zmazaná pošta (rovnako ako v MS Outlook). Až keď ju zmažete v tomto adresári, bude z telefónu definitívne odstránená. Veľmi oceňujeme aj fakt, že telefón nemá najmenší problém so zobrazením diakritiky tak v e-mailoch, ako aj v názvoch adresárov.

Telefónny adresár obsahuje neuveriteľných 45 položiek ku každému kontaktu, ich štruktúra je opäť zhodná s programom MS Outlook. MPX200 sa s takouto podporou isto hodí pracovníkom tajnej služby :)

Rovnako ako v OS Symbian aj tu je neštandardne vyriešená správa informácií na SIM karte – stará sa o ňu samostatná aplikácia a nie je integrovaná priamo v kontaktoch. Tam nájdete na konci výpis kontaktov na SIM karte označený špeciálnou ikonkou, s týmito kontaktmi však nemôžete nič robiť. Na to slúži program SIM Manager, v ktorom môžete kontakty upravovať a obojsmerne kopírovať spolu s SMS správami.

Kontakty si tiež môžete jedným kliknutím synchronizovať s PC, systém opäť bez akéhokoľvek problému zhltne aj mená s diakritikou. Problém je, ak chcete kontakty zmazať – v telefóne to ide iba po jednom a ak si ich synchronizujete s počítačom, pri najbližšej synchronizácii sa vám zmažú aj tam. A naopak – ak si ich v počítači prečistíte alebo doplníte, automaticky sa vám pri najbližšom pripojení aktualizujú aj v telefóne. Tento systém sa nám zdal zo všetkých doteraz testovaných najlepšie vyriešený aj vďaka tomu, že s Outlookom spolupracuje absolútne bezchybne.

Aj kalendár akoby vypadol tomu z MS Outlooku, graficky je dokonale prepracovaný a zároveň veľmi prehľadný. Všetky záznamy si môžete aktualizovať rovnako, ako v kontaktoch a správach.

Záznamy možno prepínať v dennom, týždennom, alebo mesačnom zobrazení, v dennom sa dajú zapisovať po hodinách. Spôsob nastavenia je veľmi podobný ako v MS Outlook.

Pocket Internet Explorer zvládne prehliadať HTML stránky, ale aj WAP 1.2.1. Vzhľadom k tomu, že telefón ešte nie je v ponuke slovenských mobilných operátorov, podarilo sa nám v ňom sprevádzkovať iba WAP stránky Panoramy. Tiež síce pre tento model neboli optimalizované, napriek tomu sa v nich dalo bez problémov browsovať. Podľa výrobcu zvláda prehliadač aj plnohodnotné HTML stránky, vzhľadom k veľkosti displeja je však komfort prehliadania minimálny – treba neustále posúvať obsah stránky vertikálne aj horizontálne. HTML prehliadač má aj jednu výhodu – priamo z webu možno do telefónu sťahovať multimediálny obsah.

MSN Messeger je ďalšia aplikácia, ktorá akoby z oka vypadla verzii pre PC. Sprevádzkovanie aplikácie je jednoduché a cez GPRS môžete v telefóne on-line chatovať. Aplikáciu sme však neskúšali v praxi, pretože sa nám nepodarilo nastaviť GPRS pripojenie.

Ďalšou zaujímavou aplikáciou prenesenou z PC je Windows Media Player. Podporuje formáty MP3, Windows Media Audio (WMA) and Windows Media Video (WMV). Ovládanie programu je prispôsobené štvorsmerovému tlačidlu. Program si dokáže sám vyhľadať multimediálne súbory v telefóne i na pamäťovej karte. Hudbu v MP3 prehráva bez problémov, zvuk je čistý a v medziach možností mobilného telefónu vyhovujúci.

K dispozícii je aj aplikácia Tasks (úlohy) s jednoduchým zadaním položiek, Voice Notes (klasický hlasový záznamník), kalkulačka a jedna hra (Solitaire).

Vrátime sa ešte k aplikácii ActiveSync – aby ste ju mohli používať, je potrebné v počítači nainštalovať partnerskú aplikáciu. Tá je však k dispozícii iba pre operačný systém Windows a tak sú majitelia počítačov Apple či používatelia operačného systému Linux s aroganciou Microsoftu vlastnou odsunutí na druhú koľaj.

Komunikácia telefónu je s počítačom bez akýchkoľvek problémov, v programe môžete nastaviť rôzne funkcie synchronizácie. Aktualizovať možno kalendár, kontakty, úlohy a správy. Prostredníctvom tejto aplikácie tiež pridávate a odoberáte programy v telefóne a listujete v adresárovej štruktúre telefónu a pamäťovej karty.

Tak ako vo Windows aj v MPX200 nastavuje užívateľ svoje regionálne nastavenia, aj vďaka nim dokáže systém spracovať diakritiku. Testovaný prototyp ešte nepoznal slovenčinu, ak sa však telefón dostane na Slovensko, bude ju musieť mať.

Možnosti personalizácie sú štandardné – na úvodnej obrazovke môžete meniť štýl zobrazenia položiek, ak vám riešenie Microsoftu nevyhovuje, môžete si ju napríklad zmeniť na štandardnú s obrázkom na pozadí. Okrem rôznych obrázkov môžete meniť aj farebné štýly.

Pre programátorov je na webe Microsoftu k dispozícii veľmi podrobný návod, ako vytvoriť vlastnú úvodnú obrazovku, preto môžete na internete nájsť skutočne veľké množstvo rôznych grafických riešení podľa vlastného gusta.

Zvonenia v telefóne sú polyfonické a vyberie si z nich každý, no sklamal nás fakt, že sa nedá ako zvonenie vybrať MP3 súbor.

V systéme si môžete nastaviť zvlášť zvonenie pre veľké množstvo udalostí, zároveň si môžete ľubovoľne nastaviť profily správania telefónu.

Motorola s Microsoftom podporujú ako pamäťové médium SD a MMC kartu, ktoré je momentálne najrozumnejšie možné. SD karty sa momentálne predávajú s kapacitou až 1GB, konkurencia ju zatiaľ nepredstihla.

Cez integrovaný USB konektor telefón nabíjate, alebo pripojíte k PC (počas pripojenia sa automaticky nabíja cez USB kábel).

Počas testovania sme narazili aj na jeden vážny problém - veľmi zložito riešené inštalovanie aplikácií do telefónu. Z návodu na používanie nie je jasné, ako to treba robiť. Aký-taký návod nájdete v pomocníkovi programu ActiveSync, no ani ten nie je dokonalý. Ak narazíte napríklad na program s koncovkou .cab, ku ktorému autor na svojej stránke napíše "program nainštalujte do telefónu a spustite ho", budete nahraní. A nepomôžete si ani skúmaním internetovej stránky Microsoftu...

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria, jej kapacitu sa nám nepodarilo zistiť. Podľa výrobcu by mala vydržať 110 hodín v pohotovostnom režime a 310 minúť hovoru. Keďže sme testovali prototyp, výdrž batérie nehodnotíme.

Celkové hodnotenie

Microsoft si vybral správneho dodávateľa hardvéru – Motorola to s mobilnými telefónmi vie. Kombinácia v modeli MPX200 príjemne prekvapila. Čakali sme pomalý telefón s nedoriešeným operačným systémom a dostali sme pomerne rýchly mobil s výborným systémom. Windows sa však nezaprie ani v mobilnej úprave – aj tu sa stretnete so známym Wait please... a telefón sa výrazne spomalí napríklad pri prehliadaní e-mailov alebo pri prehrávaní MP3 na pozadí. V globále je veľmi rýchly a spoľahlivý – nepodarilo sa nám za celý čas používania ani raz telefón zhodiť a tak sme sa nemohli presvedčiť, či je známy „bluescreen“ prítomný aj v MPX200.

Aby sme len nechválili – vývoj a odlaďovanie modelu MPX200 trvalo príliš dlho, ešte stále nie je na trhu a Microsoft už ponúka zlepšenú verziu Microsoft Windows Mobile 2003. Väčšina aplikácií je pre tento telefón spoplatnená, vrátane programu na otváranie príloh e-mailov. Nuž a neospravedniteľné je aj to, že tento telefón môžu plnohodnotne používať iba majitelia operačného systému Windows. Takéto obmedzenia sa môžu Motorole, ale aj iným výrobcom vypomstiť...

Aj keď Microsoft ešte len vstupuje na mobilný trh, budúcnosť má vďaka svojmu mimoriadne podarenému systému istú. Ostatní výrobcovia, no predovšetkým producenti využívajúci operačný systém Symbian by sa mali pripraviť na to, že sa Microsoft aj v tomto segmente trhu stane veľmi rýchlo významným hráčom. Či sa to jeho odporcom páči, alebo nie, má na to všetky predpoklady.