EuroTel má opakované problémy s internetovou stránkou

Spoločnosť EuroTel má opakované problémy s prevádzkovaním svojej internetovej stránky. Čoraz častejšie ju postihujú výpadky.

18. jan 2004 o 20:00 Marián Pavel - SME online

Spoločnosť EuroTel má opakované problémy s prevádzkovaním svojej internetovej stránky. Po jej výraznom redizajne a preprogramovaní na jeseň minulého roka ju čoraz častejšie postihujú výpadky.

Minulý týždeň v pondelok bola stránka nedostupná niekoľko hodín, rovnaký problém ju postihol aj počas tohto víkendu.

Užívateľom sa namiesto požadovaných informácií zobrazila informácia o chybe: "Warning: Unknown(/usr/web/www_internet/index.php): failed to open stream: Too many open files in Unknown on line 0

Warning: (null)(): Failed opening '/usr/web/www_internet/index.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0"

Administrátori v EuroTeli nielenže nedokázali počas niekoľkých dní odstrániť problém spôsobujúci nedostupnosť stránky, ale počas víkendu stránku nemonitorujú a nezaznamenali ani jej ďalší pád...