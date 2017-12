NASA zrušil plánované servisné misie na HST

Washington 17. januára (TASR) - Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dnes zrušil plánované servisné misie na Hubblov vesmírny teleskop (HST).

17. jan 2004

NASA zastavila misie na HBS kvôli bezpečnostným obavám o cesty raketoplánov do vesmíru po minuloročnej strate raketoplánu Columbia, ako aj kvôli novému nariadeniu týkajúcemu sa vyradenia starnúceho programu letu raketoplánov do roku 2010.

"Je to smutný deň pre NASA," uviedol dnes šéf vedeckej sekcie John Grunsfeld, kozmonaut, ktorý v roku 2000 pomáhal modernizovať HST. Zároveň však dodal, že ide o správne rozhodnutie v najlepšom záujme NASA.

Teleskop bol jedným z vedecky najproduktívnejších vedeckých programov a azda najznámejší teleskop na svete, ktorý spôsobil prevrat v štúdiu astronómie. HST zaznamenal v priebehu posledných osem rokov vyše 100.000 snímok a pomohol tak vedcom pochopiť správanie hviezd, vývoj galaxie a čierne diery.

HST vypustili 24. apríla 1990.

Teleskop by sa mohol podľa údajov NASA kedykoľvek pokaziť, pričom odborníci predpokladajú poruchu medzi rokmi 2006-2008. Po tom, čo k tomu dôjde, sa zrejme použije robotická loď, ktorá by ho vytlačila z obežnej dráhy a následne by mal zhorieť v zemskej atmosfére.

