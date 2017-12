FIFA Football 2004 - novoročná futbalová simulácia

21. jan 2004 o 15:27 Dante

Nezanedbateľné percento ľudskej populácie holduje (aktívne či pasívne) športu s názvom futbal. Niektorí dokážu celé hodiny presedieť nad futbalovými zápasmi, opakovanými záznamami s rôznymi hernými lahôdkami či pri zostrihu najzaujímavejších okamžikov, ktoré liga či majstrovstvo prinieslo. Pre nich, ale i pre všetkých „menších“ fanúšikov pripravila spoločnosť Elektronic Arts ďalší ročník futbalového simulátoru FIFA.

V uplynulých rokoch viedla séria FIFA rebríček najpredávanejších futbalových hier. Za úspechom stál hlavne slušný objem reklamy než kvalita, a tak sa množstvu predaných neoriginálnych ročníkov akými boli 2001 či 2002 ani niet čo diviť. Našťastie minulý rok nastal zlom. FIFA Football 2003 predstavovala doslova revolúciu. Aj preto mnoho z nás zameriavalo pohľad na najnovší ročník. Dôvodov dúfať v opätovné posunutie kvalitatívnych hraníc bolo viacero, tým najsľubnejším bolo angažovanie Ericha Rutemöllera, ktorý je známy svojím pôsobením v nemeckej Bundeslige. Jeho úloha bola jasná, prispieť odbornými radami pri tvorbe čo najrealistickejšieho futbalového simulátoru.

Zmien bolo implemenotvaných dosť, niektoré však nie na správnom miest. Napríklad nechápem dôvod, prečo sa vývojári u každej série snažia vylepšovať menu, pretože nie vždy to dopadne dobre. V tomto prípade na mňa pôsobilo dosť konzolovým dojmom so zbytočnými "klikacími" oknami (typický znak každého menu u konzolovej gamesky – neustále musíte svoj výber potvrdzovať).

Po aktívnom tréningu svalstva horných končatín sa dostávame k nášmu prvému zápasu. Mužstvo vychádza zo šatní, kráča po trávníku, obecentvo ho víta burlivým potleskom (mimochodm diváci, sú úbohé vyblednuté makety, ktoré sa s divákmi z NHL 2004 nedajú ani zďaleka porovnať), bohužiaľ tu interakcia s publikom končí, žiadne konfety či iné predmety, ktoré v minulých ročníkoch vhadzovali na ihrisko, tu nenájdete. Najväčšou lahôdkou sú však nočné zápasy, kde je úžasné sledovať výborné spracovanie svetla reflektorov a hru tieňov. Po niekoľkým minútach hry strieľam prvý gól. Namiesto radosti ma čakalo ďalšie sklamanie – animácia. Ich počet sa nielenže drasticky znížil, ale kvalita je skutočne diskutabilná. Čo však považujem za drzosť, je prezentovať záverečné „video“ po zisku titulu majstra ako veľkolepú odmenu za vašu snahu. Päť sekundová zlátanina mi teda velmi veľkolepá skutočne nepripadá a brať ju ako odmenu, je smiešne.

Prejdime ale k príjemnejšej časti, a tou sú zmeny v ovládaní. Asi ste sa už z rôznych preview dočítali, že v tomto smere mala nastať u tohtoročného pokračovania revolučná zmena. Zmena nastala, nedovolím si však tvrdiť, že je revolučná. K najvýznamnejším patrí funkcia z názvom „Off The Ball“, presnejší by bol asi názov technika. Po stlačení špeciálneho tlačítka s označením Off The Ball, budete môcť ovládať nielen hráča s loptou ale i troch hráčov bez lopty. Tým ich môžete uvoľňovať. Ďalším využitím funkcie je automatické uvoľňovanie vopred označeného hráča, ku ktorému slúži tlačítko na kľučkovanie. Implementáciou tejto novej techniky sa hra stáva realistickejšou a záživnejšou, čo dodáva zápasom netradičnú atmosféru. Na prvý pohľad je síce využitie funkcie Off The Ball dosť zložité a zaberie vám niekoľko hodín usilovného tréningu než ju zvládnete, avšak s jeho pomocou sa stanú dokonalé prihrávky hračkou. Týmto sa celá séria badateľne priblížila k simulátoru. Je dosť nereálne, že sa s jedným hráčom dostanete cez polovičku ihriska a svoje ťaženie nakoniec zavŕšite gólom. Tu je už nutná teamová spolupráca, bez ktorej sa ďaleko nedostanete.

Tohtoročná séria už nekladie tak veľký dôraz na boj muža proti mužovi, skôr na ukoristenie lopty. Tá bude meniť svojho majiteľa možno častejšie než ste zvyknutý, avšak to hre dodáva dynamiku a ten pravý spád. Strkanice i najrôznejšie nedovolené zákroky sú veľmi efektné a dobre spracované. Zmena taktiky počas zápasu už nie je neprekonateľný problém a možete ju meniť podľa ľubovôle.

Počet jednotlivých klubov ale i hráčov sa rapídne zvýšil. V hre nájdete 350 klubov, ktoré môžete počas sezóny manažovať (obsahujú viac ako 10 tisíc hráčov). To už určite nie je málo, bohužiaľ mód sezóna tu akosi vypadol, čo je určite voči módu kariéra veľký handicap. V základnom poňatí hry nie je možné hrať Ligu majstrov, na túto voľbu si prídete až v móde Kariéra. V tejto voľbe si môžete svojich hráčov trošičku manažovať, smerovať, tréningmi ich zdokonaľovať. Pomocou všetkých týchto pák sa dostávate k svojmu vytúženému cieľu, ak sa k nemu však nedostanete môže sa stať, že budete z čela klubu odvolaný a tým pádom končí i vaša kariéra a vy budete musieť začať od začiatku.

V diskusiách pod rôznymi zahraničnými recenziami som sa dočítala množstvo námietok hráčov na tému získavania tzv. “prestížnych bodov“ po víťaznom zápase – to je síce pravda, avšak na začiatku máte 1000 bodov, ktoré môžete rozdeliť podľa vlastnej ľubovôle. Toto rozdelenie sa nevzťahuje iba na jeden týždeň, ale platí počas celej sezóny. Preto sa môže stať, že počas tréningu znenazdajky zistíte, že už nemáte dosť peňazí. Po tom ako zrušíte nejakému hráčovi jeho tréning, pripíšu sa vám body na vaše konto späť. Dôraz treba preto klásť tak, aby ste si všetky pridelené body neminuli naraz, ale postupne počas celej sezóny. Celkové množstvo tréningov si budete musieť proste skĺbiť a prepočítať tak, aby vám tých 1000 bodov na jednu sezónu stačilo. Ak dosiahnete vopred vytýčený cieľ, budú sa vám body zvyšovať a tak budete môcť mať viac intenzívnych tréningov. Peniaze teda nemôžete v pravom slova zmysle utrácať, ale iba určujú množstvo, intenzitu a napredovanie jednotlivých procesov. Nastavenia bodovaného systému sú samozrejme ovplyvniteľné. Nové body dostanete za dosiahnutie vytýčených cieľov, avšak za nedodržanie cieľov dostanete vyhadzov. V kariére nie je žiaden oddelený tréningový mód.

Za dosť zvláštne považujem, že sa do hry nedostali také veci ako je konfigurácia klávesnice, nastavenie detailnosti grafiky, vyhľadanie podľa IP adresy – pri móde viacerých hráčov. Našťastie niekoľko dní po vydaní hry sa objavil opravný patch, ktorý všetky spomenuté neduhy lieči. Patch nemusíte pracne vyhľadávať na internete. Zabudovaná funkcia automatického updatu sa po kliknutí pripojí na oficiálne FTPko a patch stiahne.

Na záver sa zmienim ešte o takzvanom Football Fusion, čo kombinácia FIFA Footbal 2004 a v týchto dňoch sa objavujúci Total Club Manager 2004, čiže predstavuje akési ich zlúčenie. Takže tomu komu nepostačuje mód kariéra, ten si do Total Club Manager 2004 môže naimportovať svoje obľúbené mužstvo z hry FIFA Football 2004.

GRAFIKA 8 / 10

Tak ako sme u EA zvyknutí, je grafická časť hry na vynikajúcej úrovni. Hlavne nočné zápasy sú veľmi pekne spracované. Modely jednotlivých hráčov sa podarili dobre, ich pohyby sú veľmi realistické, každú vašu chúťku určite uspokoja. To ale platí iba u známych futbalových hviezd, menej známe osobnosti, sú už na tom horšie. Niektorí sú príliš veľkí, niektorí majú príliš veľkú hlavu, ďalší zase divnú tvár.

Kvôli chybičkám som tejto kategórii nedala päť hviezdičiek, nezlepšila sa až natoľko a nevyskytujú sa tu ani novinky, ktoré boli vo verzii 2003 kladne hodnotené. Hráč by čakal, že sa ustália natrvalo v sérii s vylepšujúcou sa tendenciu.... veď vezmime si taký detail, brankár sa vrhne za loptou a úplnou náhodu preletí brvnom bránky... je to normálne???

INTERFACE 6 / 10

Menu posobí dosť konzolovým dojmom, okrem toho je zložité a nemotorné. Ovládanie sa do značnej mieri zmenilo, ale ostalo v ňom množstvo chýb. Ďalšou chybou je obtiažna opätovná konfigurácia a niektoré nevysvetliteľné reakcie programu. So strelami nemôžete dobre cieliť a ovládanie brankára je veľmi komplikované a niekedy sa chová veľmi zvláštne. Ovládanie na klávesnici je tiež veľmi zložité a musíte naraz ovládať viacero tlačítok, čo je dosť nepraktické a nepohodlné. Ak si chcete FIFU vychutnať, bude lepšie ak si kúpite gamepad, pretože vám hranie v mnohých aspektoch spríjemní.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Hrateľnosť sa vo vysokej mieri zlepšila, ak budete mať dostatok trpezlivosti a poctivo si natrénujete ovládanie, či investujete do gamepadu, tak budete realizátormi veľmi pekných kombinačných akcií. To čo pri natrénovanom ovládaní najviac naštve, je absencia ligy, ktorá by dokonale mohla preveriť vaše schopnosti.

MULTIPLAYER 9 / 10

Jednoznačne sa jedná o jednu z najsilnejších časti hry, aj keď i tu nájdeme niekoľko chybičiek krásy (o tom ale už trošku vypovedá hodnotenie). Pri každom novom zápase sa budete musieť nalogovať. Hra, kde sa využíva vaša IP adresa (teda nie prostredníctom herného serveru v jednotlivých „miestnosiach), je k dispozícii iba po zadaní registračného kódu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Zvuky boli volené výborne, nenašla som žiadnu chybičku, ktorú by som hre v tomto smere mohla vytknúť. Po zvukovej stránke hra ponúkne maximálnu autentickosť (krik fanúšikov vás popoženie k lepšiemu výkonu, budú s vami prežívať váš úspech ale i pád).

HUDBA 10 / 10

Podobne ako zvuky aj hudba patrí k silným stránkam hry. Takmer každá zo série disponovala kvalitnou hudbou, zdá sa, že po tejto stránke si tvorcovia skutočne dávajú záležať a odvádzajú špičkový výkon. O kvalite hudby nasvedčuje množstvo otázok hráčov, ktorí sa dožadujú CDčka, aby svoju obľúbenú hudbu z hry mohli počúvať aj pri iných aktivitách.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Aj keď to tak na prvý pohľad možno nevyzerá, základné herné princípy sa nezmenili, to znamená, že boli zachované takmer všetky neduhy, ktoré hráčov trápili počas celej série. Prihrávka či center to všetko funguje ako doposiaľ. Už mnoho rokov sa pri centroch, prihrávkach či streľbe používajú grafické stupnice, ktoré pridržaním patričnej klávesy plynulo stupňujú energiu a budia akúsi ilúziu ovládania. Možno by ste očakávali, že čím vyššou silou do lopty kopnete, tým viac poletí, no opak je pravdou, a tu to platí dvojnásobne. Bohužiaľ, celá hra je automatizovanejšia než sa tvári, je tu nastavené automatické smerovanie aj udávanie sily podľa toho kde spoluhráč je a kde sa práve nachádzate vy. Umelá inteligencia u hier ako je FIFA je vždy diskutovanou témou. Nie je vôbec jednoduché ju naprogramovať. Vývojári sa už niekoľko rokov snažia vypĺňať medzery, ale nie vždy to má kladné účinky, v mnohých prípadoch sa vylepšením jednej časti pokazí ďalšia a to čo fungovalo, zrazu nefunguje. Inteligencia vašich protivníkov a spoluhráčov je malá, využívajú predovšetkým krátke prihrávky po zemi, iba výnimočne sa stretnete s lepším centrom. Väčšinu času budete svedkom presunu z jedného konca ihriska na druhý.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Hra mohla byť veľkou peckou, ale vývojári – v dnešnej dobe mi to príde ako pravidlo – svoju prácu zbytočne degradovali predčasným vydaním s množstvom banálnych chýb (Môžeme viniť vydavateľa, ktorí chcel hru priniesť na trh v čo najkrajšom termíne? {celkom určite - pozn. by chrupi}). Nech je to ako chce, FIFA Football 2004 sa má čoho obávať, pred nedávnom sa na trhu objavil Pro Evolution Soccer 3 a po pár minútach hrania môžem prehlásiť, že je to veľmi zaujímavé dielko, ktoré do boja určite prehovorí. Ale o tom nájdete viac v našej recenzii.