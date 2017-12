Slovenský Kult, Ultima X a Anno 1503 datadisk obrázky

16. jan 2004 o 0:22 Juraj Chrappa

Ak sa čudujete, prečo je Ultima X: Odyssey v žánri masívne multiplayerových RPG hier, ked už tu jednu online hru zo sveta Ultimy máme - Ultima Online - nie ste sami. Jedná sa o pokračovanie alebo datadisk? Ani jedno ani druhé, autori hru predstavujú ako sesterský produkt k Ultime Online, zasadený do známeho ultimáckeho universu avšak s modernou grafikou a akčnejším hraním. Odyssey by mala vyjsť začiatkom roka, dovtedy si pozrite aspoň nové screenshoty alebo prečítajte staršiu novinku. Snáď sa bude dať nová Ultima hrať aj v našich končinách...

Na ďalekom východe Slovenska v Košiciach sa v štúdiách 3D People pripravuje zaujímavý, akčný RPG titul, hra Kult (pôvodne Cult). Obsahovať by mala tak obľúbený diablo-style gameplay, vyše 50 máp, 80 kúziel a 24 katégórií skillov. Vlastný grafický engine je postavený na izometrickom zobrazovaní, ale takisto obsahuje moderné 3D prvky ako dynamické osvetlovanie alebo plynulé zoomovanie (nové screenshoty). Dobrou správou pre tím je, že sa im podarilo zabezpečiť vydavateľa pre Európu, spoločnosť Project 3 Interactive. Dátum vydania sa nachádza niekde medzi druhým a tretím kvartálom tohto roka.

Novoznámenou hrou je oficiálny datadisk k úspešnej dobyvateľskej stratégii Anno 1503: The New World - po svete sa predalo vyše 700 000 kusov - pod názvom Anno 1503: Treasures, Monsters and Pirates. Datadisk prinesie to, čo sa od neho očakáva - 12 nových singleplayer scenárov, vylepšenú grafiku a herné funkcie. To všetko v dobrodružnom svete obrovských pokladov a tým pádom aj pirátov, ktorý si môžete prezrieť na týchto obrázkoch. Hru môžeme čakať na pultoch obchodov túto jar.

