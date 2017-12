Európska komisia mapuje úroveň informatizácie Slovenska

BRATISLAVA 15. januára (SITA) - V rámci monitorovania vývoja kandidátskych krajín v oblasti informatizácie, ktorý iniciovala Európska komisia, zástupcovia iniciatívy eEurope+ merali ukazovatele dosiahnutého pokroku kandidátskych krajín pri budovaní inform

ačnej spoločnosti. Agentúru SITA o tom informoval marketingový riaditeľ spoločnosti Slovanet Roman Greguš. Ako ďalej dodal, prvé kolo získavania informácií bolo realizované formou dotazníka, ktorým oslovili širšiu skupinu firiem. Následne sa osobne stretli s predstaviteľmi niekoľkých významných spoločností a inštitúcií z oblasti infokomunikačných technológií.

Podľa R. Greguša Slovanet na spoločnom stretnutí so zástupcom iniciatívy eEurope+ odpovedal na otázky a prezentoval svoje postoje z pohľadu najväčšieho slovenského poskytovateľa internetu. Podľa Slovanetu bráni širšej dostupnosti internetu na Slovensku absencia silného nezávislého regulačného orgánu telekomunikačného trhu, veľké rozdiely v ekonomickej pozícii regiónov, ale najmä chýbajúci jednoznačný a konkrétny rozvojový zámer štátu v tejto oblasti. "Práve medzi hlavné ciele programu informatizácie eEurope+ patrí urýchlenie budovania základných pilierov informačnej spoločnosti, lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet, investície do ľudí a ich kvalifikácie, či stimulovanie využívania internetu," dodal R. Greguš. Kandidátske krajiny si dali za úlohu splniť tieto ciele do konca roka 2003.

Zástupcovia eEurope+ vďaka prieskumu môžu porovnať proces budovania informačnej spoločnosti na Slovensku a zistiť stav informačnej pripravenosti Slovenska v porovnaní s inými kandidátskymi a členskými krajinami Európskej únie pri plnení cieľov akčného plánu eEurope+. Výsledky prieskumu Európskej komisie budú prezentované na medzinárodnej konferencii v Budapešti. "Zistené hodnoty ukazovateľov budú pravdepodobne predstavovať signál, že treba zmeniť spôsob aplikácie informatizácie spoločnosti tak, aby sa dosiahol rýchlejší pokrok," dodal R. Greguš.