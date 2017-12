Americké plány dobytia Marsu prebudili vesmírne vízie aj v Rusku

15. jan 2004 o 14:50 TASR

Moskva 15. januára (TASR) - Americké plány dobytia Marsu prebudili vesmírne vízie aj v Rusku. Ruská kozmická agentúra Rosaviakosmos priberie predbežne do roku 2015 do svojho programu znova projekty výskumu Mesiaca a Marsu, vyhlásil dnes v Moskve zástupca šéfa agentúry Nikolaj Mojsejev.

Ruská raketa pre pilotovaný let na Mars, ktorá už je vyvinutá, by mohla byť pripravená na štart za desať rokov, povedal zástupca kozmického koncernu Energia. Ruská strana navrhuje ako najlepší variant výskumu Marsu spoluprácu, ako je to v prípade Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Ruské technické riešenia pre expedíciu na Mars sú výrazne lacnejšie ako americké, dodal hovorca koncernu Energia.

V 70. rokoch prerušený ruský výskum Mesiaca je možné v priebehu pár rokov oživiť, objasnil Roald Kremniov, riaditeľ Lavočkinovho ústavu pre vesmírny výskum. "Príslušné technické plány sme 30 rokov udržiavali na aktuálnej úrovni."

Sovietsky zväz musel vzdať desaťročia trvajúci zápas s USA o nadvládu vo vesmíre, keď sa mu minuli peniaze a štát sa rozpadol. Rusko však naďalej disponuje najväčšími skúsenosťami s dlhodobým pobytom ľudí vo vesmíre.