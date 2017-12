Rozhovor s Running with Scissors - najkontroverznejšími hernými vývojármi súčasnosti

Bolo to len otázkou času, kedy ľudstvo prestane znášať všadeprítomnosť zločinu, dotieravej reklamy a pesničiek formácie Tweens a totálne sa zblázni. Revolúcia vypukla v jednom malom mestečku v štáte Arizona, v pondelok ráno, keď taký normálny týpek menom

Dude vyrazil do mesta, aby si vyzdvihol výplatu a kúpil mlieko. Ďalej to už poznáte. Zvrhlosti, perverzita, burgessovské ultranásilie.

...zvláštni ľudia si vyžadujú zvláštny prístup...

Running with Scissors (RWS) sa v dobrom aj negatívnom slova zmysle preslávili brutálnou strieľačkou Postal a nedávno jej FPS pokračovaním Postal 2. Čo by si povedal, že je odkazom týchto hier?

Vince Desi: Násilie patrí do hier a nie na ulicu. A kreativita je prirodzená forma vyjadrovania. Zvlášť teraz keď aj my sme sa stali publishermi chcem dať vývojárom šancu, aby boli sami sebou a my im v tom pomôžeme.

Na (nielen európskej) hudobnej scéne v súčasnosti pôsobí jedno známe lesbické popové duo. Patrí táto „záležitosť“ medzi témy, ktoré by ste raz mohli zakomponovať do niektorej zo svojich hier?

VD: Neviem naisto či dievky z TATU boli to, na čo mysleli grafici pri modelovaní kočiek do hry Postal, ale mám nádejnú predstavu, že by obstáli v SNATCH game v multiplayer pokračovaní Postal II.

Videl si niektoré z prvých filmov Petera Jacksona (Bad Taste, Braindead, Meet The Feebles)? Jackson nimi vlastne vytvoril žáner splatterpunk, krvavejšiu odnož hororu, plnú čierneho humoru a bizarností. A dnes točí filmy ako Pán prsteňov... Možnože jedného dňa aj teba zasiahne podobný stupeň katarzie...

VD: Peter Jackson spravil niečo čo mnohí chceli vidieť na obrazovke už dávnejšie. Technológie, peniaze a talent sa spojili, aby nám naservírovali trilógiu Pána Prsteňov. My v RWS máme technológiu aj talent. Už potrebujeme len tie peniaze. Peniaze sú veľkou katarziou.

Kto je ten šťastlivec na fotke dolu? Vôbec, na stránke (www.gopostal.com) je veľa podobného materiálu...

VD: To je veľmi šťastný chlapík, ktorého sme stretli na ECT v Londýne. Myslím, že bol z Ruska.

Čo môžeme očakávať po avízovanom Postal2 Multiplayer? Môžeš prezradiť nejaké detaily, alebo ste sa ešte nedohodli s ľuďmi z Whiptailu?

VD: Pracujeme na novom add on packu a tiež treťom pokračovaní hry Postal. Len pre tvoju informáciu, spoluprácu s Whiptail sme ukončili. My si tú sprácu vieme spraviť lepšie a tak sme teraz vydavateľmi my.

Prečo je v sérii Postal tak málo sexu?

VD: Sústredíme sa na humor, nie sex. Len ak je v ňom vtip, viď. gay klub nazvaný Fire In The Hole (slovná hračka, narážka na hodenie granátu prepadovou jednotkou do miestnosti so zločincami- pozn. redaktora). A máme „mrzáka“ (Pulp Fiction- pozn. red.) a ďalšie odkazy. Možno v budúcnosti tam bude sexu viac. Nedávno sme predstavovali naše kočky v novom multiplayeri Share The Pain. A tiež si myslím, že tak, ako násilie patrí do hier, tak patrí sex do spálne. Alebo kuchyne, či letiskových záchodov. No a keďže ho stále môžeme mať viac, preferujeme skutočný sex pred virtuálnym.

Nazval by si sa prorokom apokalypsy, ktorú si ľudstvo spôsobí samo?

VD: Prorok? Apokalypsa? Ty asi žartuješ. Ja vidím túto planétu ako jeden veľký záchod a my všetci tu spoločne tvoríme masívne spoločenské smetisko. Myslím, že na to sa dá pozerať ako na samotnú udalosť apokalypsy.

Máš v počítačových hrách svoju obľúbenú zbraň? Alebo ti nejaký špecifický vražedný nástroj chýba?

VD: Pre mňa to vždy bolo o PAĽBE, ale musím priznať, že v poslednom čase som sa najviac skamarátil s rýľom.

Jeden môj priateľ, kňaz, mi raz povedal, nech píšem recenzie s „pozitívnym a poučným vplyvom na čitateľa.“ Nevolá sa toto náhodou „ideologický nátlak?“

VD: Povedal by som, že ako recenzent si cťou viazaný, aby si hodnotil úprimne. Tvoje osobné pocity a náboženské presvedčenie by si mal nechať mimo, inak budeš robiť také hlúposti aké sa píšu v niektorých amerických časopisoch. A ak sú kňazi u vás takí, ako u nás, buď radšej opatrný a nikdy sa pred nimi nezohni.

Sú naozaj všetci politici zlí? Alebo sa len stali obeťou moci a peňazí, s ktorými si nedokážu poradiť?

VD: Niektorí politici sú jednoducho zlí. Zvyšok je len o trochu horší. Ale niekedy dostaneme aj dobrého, ako je náš terajší prezident G. W. Bush. Robí si čo chce a nebozkáva každému riť, ako to robil Clinton.

Má televízia ten správny mandát na to, aby nás poučovala o tom, ako „správne žiť?“ Väčšina mladých ľudí je stále ovplyvňovaná hlavne týmto médiom...

VD: Po prvé: podľa môjho názoru sú najdôležitejší rodičia, ale bohužiaľ sa práve TV stala prostriedkom na baby sitting a teraz už aj videohry. Osobne si myslím, že najviac sa ráta vlastná skúsenosť- máš radšej, keď ti ho vyfajčia v hre, alebo skutočnom živote?

Myslím, že na to nemusím odpovedať:-). Existuje hra, ktorú s obľubou hráva celý tím RWS? Ak nie, čo by mala taká hra obsahovať?

VD: Asi každému sa páčil Vievtiful Joe (gamecube), Simpsons Hit´n´Run a Metroid Prime (nintendo). Všetko sú to skvelé príklady žánrov, ktoré zastupujú.

Kedy budú môcť hráči odrovnať Santa Clausa, pri jeho zúfalom pokuse vlámať sa do bytu cez komín? Možno v Postal 3? Môžeš prezradiť nejaké nápady z plánovaných projektov?

VD: Kedysi sme naozaj vyrobili aj Santa Patch pre originál hry Postal, ktorý sa stal veľmi populárnym. Jedno ti môžem povedať naisto - urobíme vždy všetko preto, aby sme hráčom ponúkli skvelú a hrateľnosť a humor v našich budúcich hrách.

Čo pre teba znamenajú peniaze a sláva?

VD: Jasné, že peniaze sú dôležité, aby si mohol robiť všelijaké sračky. Čím viac peňazí máš, tým viac sračiek môžeš robiť. Sláva pre mňa neznamená nič, jedine ak by ma zložila, by mi nevadilo.

Budúcnosť herného priemyslu - ako to vidíš ty?

VD: Videohry sú prvou formou interaktívnej zábavy založenej na technike. Hej, mali sme aj rádio či telku, ale tie boli pasívne. Síce pre budúcnosť nemám krištáľovú guľu, ale ak si vezmeme históriu ako sprievodcu, myslím, že vo virtuálnom svete bude možné všetko. Vrátane sexu.

Plánujete spraviť raz aj remake prvého, izometrického Postala? V modernom 3D svete by to mohlo vyzerať zaujímavo, ako dynamickejšie Commandos s krvavým kúpeľom.

VD: Momentálne nie. Aj keď poznám niekoho, kto prerába pôvodného Postala s 3D postavami z dvojky na Gameboy.

Odkiaľ čerpáte všetky tie nápady?

VD: RWS je malá skupina a tak sa na tvorbe nápadov zúčastňujeme všetci. Každý tu má svoju špecialitu a povzbudzujeme ľudí, aby sa zbláznili a každý bol kreatívny, ako sa len dá. V tom spočíva naša hlavná výhoda oproti iným vývojárom, ktorý robia dennodenne tie isté sračky. Môžu rovno pracovať vo svojej kúpeľni. Veď to od nich publisheri aj chcú. My sa budíme každé ráno s novými nápadmi. A ak si niekto myslí, že vymyslel príliš bláznivú hru, nech sa obráti na mňa, mohlo by to byť presne to, čo hľadáme.

Baví ťa ešte odpovedať na otázky, ako sú tieto?

VD: Áno, jasnačka, môžem tak pokecať s našimi fanúšikmi a hernou komunitou. Teraz je to o to dôležitejšie, že sme sa stali aj publishermi. Vývojári tam vonku potrebujú vedieť, že tu pre nich jestvuje alternatíva!

Vďaka za tvoj čas a odpovede,