Týždeň vo vede

(8. 1. - 14. 1. 2004)

15. jan 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

E. Kim a Moses Chan z Pennsylvania State University zrejme ako prví vyrobili tuhú látku z hélia. Ochladili ho na 1/75 stupňa nad absolútnou nulou a pôsobili naň tlakom 60 atmosfér. Výsledné „supratuhé" hélium tečie ako dokonalá kvapalina napriek tomu, že je to kryštalická tuhá látka.

Rob Fender z Universiteit van Amsterdam s kolegami objavil prúdy hmoty, prýštiace rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla z neutrónovej hviezdy v dvojhviezde Circinus X-l. Dosiaľ sa myslelo, že také prúdy vznikajú iba v tesnej blízkosti tzv. horizontu udalostí čiernych dier.

Intenzita hurikánov, tajfúnov a cyklónov je vyššia, ak sa v oblačnej stene ich „oka" vyskytuje tzv. horúca veža. Ide o dažďový oblak, ktorý obsahuje veľa latentného tepla a zasahuje až k vrcholu troposféry. Zistili to Owen Kelley a John Stout z NASA pomocou satelitu TRMM.

Podľa Joyce Pennerovej z University of Michigan častice znečisťujúce atmosféru vedú k oblakom s množstvom malých a deficitom veľkých kvapiek. Cez tzv. nepriamy aerosolový efekt to zvyšuje jas oblakov a tým odraz slnečného žiarenia do vesmíru, čo ochladzuje Zem.

Si-ping Dong z Peking University s kolegami našiel v juhočínskej provincii Chu-nan fosílne embryá morských červov, príbuzných hmyzu a hlístic. Dlhé sú 3 mm a staré 500 miliónov rokov. Embryá tvora Markuelia sa liahli priamo do dospelej formy bez medzištádia larvy.

Genetika myší možno prinesie účinný liek na osteoporózu (rednutie kostí). Tím Roberta Kleina z Oregon Health and Science University objavil, že gén Alox15, kódujúci enzým lipoxygenázu, znižuje hustotu kostných minerálov. Myši bez neho majú pevnejšie kosti.

John Carlson z Yale University s kolegami zistil, že moskytie samičky, prenášajúce maláriu, nájdu ľudí podľa pachovej bielkoviny 4-metylfenol v pote; jej aktiváciu možno využiť v pasciach. Nové repelenty by zasa mohli blokovať AgOr1, moskytí receptor tejto bielkoviny.

Hirojuki Aizawa z Johns Hopkins University s kolegami zistili pokusmi na myšiach, že vápnikom aktivovaná bielkovina CREST je kľúčová pre vývoj neurónových spojov v mozgu.

Tím Satošia Omuru z Kitasato University izoloval z húb rodu Beauveria zlúčeniny, ktoré bez vedľajších účinkov bránia hromadeniu tukov v makrofágových bunkách, čo inak signalizuje začiatok aterosklerózy. Ďalej o polovicu znižujú tvorbu lézií u aterosklerotických myší.

Pokusy Andrewa Oxenhama z MIT potvrdili, že ľudia rozlišujú tóny rôznych výšok rôznymi oblasťami vnútorného ucha. Pomôže to navrhnúť lepšie pomôcky pre sluchovo postihnutých.