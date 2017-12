Video ukážky k DRIV3R a Soldiers: Heroes of WW2

14. jan 2004 o 15:18 Juraj Chrappa

Stiahnite si najnovšie video k tretiemu pokračovaniu závodnej hry Driver, teraz známej skôr ako DRIV3R. Video ukazuje zábery priamo z hry ako aj z pripravovaného reklamného filmu od Ridley Scott Associates (viac info o filme). Viac o hre sa dozviete v dnešnej novinke.

Soldiers: Heroes of World War 2 sú 3D stratégiou z obdobia druhej svetovej vojny, pôvodne vyvíjanú pod názvom OutFront ukrajinským tímom Best Way. Vydavateľské práva na hru získala spoločnosť Codemasters, ktorá pri tejto príležitosti hru premenovala, vydala nové screenshoty a zároveň video ukážku z hry.

Zdroje: www.driv3r.com , tlačováspráva